Robó en un colegio de Elche una bicicleta valorada en 500 euros y la vendió por 50 euros: así detuvo la Policía Nacional al autor

Sin tregua para los enemigos de lo ajeno que creen que los centros educativos pueden ser un filón. Hasta el extremo de que la Policía Nacional de Elche ha detenido recientemente al autor de dos robos en un colegio de Elche, en concreto, en El Palmeral. Los hechos tuvieron lugar hace unas semanas, cuando en la Comisaría ilicitana se recibió una denuncia en la que constaba que alguien, en la madrugada de ese sábado, había entrado a las dependencias escolares y se había llevado una bicicleta y un patinete que había con un candado.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

El local, en el foco

Comenzó así la investigación de rigor que llevó a los agentes a constatar que ese mismo día la bicicleta, valorada en 500 euros, se había vendido por 50 en un local de compraventa de artículos de segunda mano. De este modo, las pesquisas se centraron en el negocio por si la persona que había vendido la bici volvía a aparecer para tratar de vender algo más. De hecho, los controles sobre este tipo de establecimientos no sólo son habituales, con chequeos al listado de las compras por parte de estas firmas para evitar, precisamente, no solo que haya cosas sustraídas, sino que, en caso de que así sea, o de que el artículo sea objeto de investigación, el negocio también se pueda convertir en parte perjudicada y que se pueda personar en la causa llegado el caso, ya que se parte de la base de que se hizo la adquisición de buena fe.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación. / INFORMACIÓN

Segundo intento

Solo cuatro días después, sin embargo, el colegio volvió a sufrir un nuevo ataque. En este caso, se forzó la persiana y la ventana de uno de los pabellones, y el asaltante se llevó un portátil y un monitor interactivo valorado en 2.000 euros. Por eso mismo, se reforzó la vigilancia en el entorno del local de compraventa de productos de segunda mano, hasta que, poco después, acabaron sorprendiendo a un hombre que tenía intención de vender un portátil este establecimiento. Se le interceptó y los agentes pudieron comprobar que era el ordenador denunciado en el segundo robo y que el varón encajaba con el del primer asalto en el colegio.

Antecedentes

Al final, el joven, de 29 años y con varios antecedentes por robo con fuerza, robo con violencia y delito de lesiones, acabó detenido por los dos robos con fuerza perpetrados en el centro educativo. Tanto la bicicleta como el portátil, valorado también en 500 euros, pudieron ser recuperados y devueltos a los denunciantes.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Otros casos

La Policía Nacional ha reforzado los dispositivos contra este tipo de denuncias en los últimos meses. Sin ir más lejos, hace unos meses ya detuvo también a dos personas, en un caso por robo con fuerza y en el otro por un delito de receptación, después de que alguien saltara la valla de un colegio de la zona sur de Elche, accediera al interior del centro educativo y acabara saqueando las máquinas de vending y llevándose varios dispositivos electrónicos de un despacho. En este caso, la tablet que le había dado tío a sobrino les acabó delatando, hasta acabar ambos detenidos, aunque en el caso del menor de 16 años por receptación porque no había constancia de que participara en el asalto, pero sí creían los investigadores que había un aprovechamiento de los bienes obtenidos de forma ilícita, y de ahí el arresto.

Recaudación y dispositivos

En ese otro caso, al menos una persona saltó la verja y, una vez dentro del colegio, consumió algunos de los productos de la máquina de vending y se llevó la recaudación. Sin embargo, no se quedó ahí. También se dirigió al despacho de uno de los equipos docentes -debió coger la llave de la consejería, porque la cerradura no estaba forzada- y se llevó diverso material electrónico. En concreto, un ordenador portátil y cuatro tablets, dos de ellas iPad. La Policía Nacional acabó deteniendo a este hombre de 36 años.