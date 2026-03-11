Les Velles de Serra se rebelan contra el calor en los colegios de Elche y el colapso sanitario

De la nostalgia en los tiempos de las pesetas a las colas en las urgencias o el impacto de las pantallas. Estas son algunas de las escenas satíricas que protagonizaron este miércoles les Velles de Serra en Elche, una de las tradiciones más singulares del calendario ilicitano que llena balcones, puertas y patios educativos con ninots cargados de humor y crítica social.

Aunque los episodios de lluvia registrados especialmente el martes hicieron temer por la celebración, finalmente la arraigada costumbre se desarrolló con normalidad llegando a tiempo al amanecer del miércoles de la tercera semana de Cuaresma.

Desde primera hora de la mañana, el jurado visitó las 14 propuestas repartidas entre centros educativos, fachadas de establecimientos, entidades y particulares, donde se colocaron los típicos muñecos ataviados con ropas viejas y utensilios domésticos acompañados de carteles que llamaron a la reflexión sobre asuntos de actualidad, tanto en el plano local como a nivel internacional, demostrando nuevamente que este certamen sigue siendo un espejo irónico donde la ciudadanía puede descargar sus sensaciones a través del humor.

Ninots que hacen una crítica a las balizas impuestas por la DGT ante accidentes / AXEL ALVAREZ

Los tiempos de antes

En la categoría de centros educativos, el primer premio fue para el IES La Hoya, que presentó un montaje centrado en la subida de los precios y en la comparación entre la vida de antes y la actual poniendo el acento en la pérdida de poder adquisitivo desde la desaparición de la peseta. La iniciativa se elaboró con una gran cantidad de objetos antiguos aportados por las propias familias de los alumnos. Este centro es uno de los que suele participar cada edición, de ahí que se notase el mimo con el que la comunidad había querido que calase el mensaje.

Propuesta del IES La Hoya que se ha llevado el primer premio / INFORMACIÓN

“Los jóvenes han sido los que han dado las ideas y han traído ropa y utensilios de sus abuelos, que si una balanza antigua, una cafetera de las de antes… Todo eso se ha ido puntuando porque demuestra mucho trabajo detrás”, apuntaba Pepe Payá, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Ilicitanos, que sigue incansable para que perdure una tradición que recuperó en la década de los ochenta el Patronato Histórico Artístico de Elche (PHACE) tras quedar enterrada en la posguerra.

Una de las apuestas satíricas contra el sistema sanitario público / AXEL ALVAREZ

Premios

Payá incluso hace un llamamiento a que la costumbre no se pierda después de una tendencia de participación a la baja cada año, pese a que el Ayuntamiento viene manteniendo en los últimos dos años mayores premios que rozan los 2.000 euros con cuantías de 300, 200 y 150 euros por clasificación, además de entregarse como obsequio lotes de libros y una reproducción de la Dama de Elche. Números aparte, desde la organización están satisfechos con que esta seña de identidad, que se replica en otros municipios con características similares, siga en 2026 y que haya nuevas generaciones que beban de ella.

"Este espíritu crítico es precisamente el que han sabido recuperar y adaptar los alumnos y alumnas a través de sus creaciones, y han puesto el foco en cuestiones que afectan directamente a su día a día escolar, como la jornada continua, las altas temperaturas en las aulas o la falta de recursos para afrontar el calor, señalando la responsabilidad de la Conselleria de Educación en estas problemáticas", trasladaban, mientras, desde el CEIP El Palmeral, que se llevó el tercer puesto por su arriesgada propuesta.

Propuesta del colegio El Palmeral sobre las altas temperaturas en los colegios / INFORMACIÓN

Más allá de la posición, la comunidad trasladaba que, igual que antaño les Velles de Serra servían para canalizar la opinión popular, "hoy los niños y niñas las emplean para expresar sus inquietudes y reivindicar mejores condiciones educativas", por lo que sostienen que este ejercicio les fomenta el pensamiento crítico desde edades tempranas y que les enseña que la cultura popular puede ser una vía legítima para el diálogo social.

Tomar el fresco

Las reivindicaciones también han viajado hacia aquellas costumbres que se están perdiendo, como las de salir a tomar el fresco a la puerta de casa, donde se formaban grupos de vecinos para compartir la vida, propuesta que le valió el segundo premio al colegio Miguel de Unamuno por representar, a través del testimonio de los abuelos, cómo el desarrollo urbanístico y el tráfico han ido limitando esta convivencia vecinal.

Ninots representando esos tiempos en los que las vecinas salían a tomar el fresco / INFORMACIÓN

En la categoría de particulares, el primer premio recayó en Dolores Martínez García, vecina de la calle Abadía y participante habitual del concurso. Su escena aborda las dificultades que experimentan muchos ciudadanos cuando acuden al sistema sanitario público, especialmente en relación con las listas de espera. Se llevó la plata Pilar Ramón Antón haciendo un guiño al Elche CF y reflejando la euforia que se vive en los ascensos y el desencanto que aparece cuando el equipo atraviesa momentos difíciles, además de introducir una crítica al carácter cada vez más económico del deporte.

Pantallas

El bronce recayó en Julia Muñoz Román, cuya escena reflexiona sobre el uso excesivo de las pantallas y la tecnología, especialmente entre los más jóvenes, planteando la necesidad de equilibrar el tiempo dedicado a dispositivos electrónicos con otras actividades como el estudio.

La crítica a ciertas medidas del Gobierno central tampoco pasaron por alto, como la exigencia de la Dirección General de Tráfico de llevar la baliza V-16. En el apartado de comercios, la Gestoría Ricó se alzó con el primer premio incluso representando un coche antiguo. El segundo premio fue para la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Torrellano, cuya propuesta introdujo una crítica directa a la corrupción política, a través de ninots junto a varias bolsas de basura llenas de dinero, y a la percepción de que los gobernantes no siempre cumplen lo que prometen.

Noticias relacionadas

El tercer premio fue para Cristalería Araéz, que centró su escena en el cambio climático y en el aumento de las temperaturas, representado a través de personajes que se abanican para soportar el calor.