Los autobuses urbanos de Elche, el Mercado Central y el taxi a las pedanías cierran el año con más de 700.000 euros de déficit

El servicio de autobús urbano de Elche deja un saldo negativo de 685.000 euros en las cuentas municipales, según se refleja en la liquidación de 2025 que aprobó este jueves la junta de gobierno local. Este resultado de números rojos llega después de que haya elevado en los últimos meses de nuevo la factura que se estima en algo más de 15 millones de euros para cubrir el transporte por los barrios de la ciudad, un servicio que siempre ha resultado deficitario pese a que se han ido realizando revisiones al alza del precio por kilómetro que debe percibir la mercantil Autobuses Urbanos de Elche SL, concesionaria del servicio de 2006, y se está apostando por la remodelación de la flota por modelos eléctricos para reducir el consumo de carburantes.

Fue el pasado octubre cuando el bipartito acordó pagar 4,1345 euros por cada kilómetro frente a los 3,85 que se abonaron en 2023, unos 20 céntimos más que el año anterior. Pese a esas subidas, los ingresos nunca llega a superar un gasto que se reparten entre multitud de conceptos como costes de personal, que se lleva prácticamente la mitad de la inversión, combustible, amortización, seguros y reparaciones y gastos de conservación. Tal y como pudo saber este diario, en el último ejercicio los beneficios que obtiene la empresa concesionaria de todo ese desglose de más de 15 millones es de aproximadamente 1,4 millones.

Ahora bien, el incremento del coste por kilómetro y el hecho de que se cubran más distancias, porque hay más líneas para aumentar las ratios de rentabilidad, va haciendo que la factura suba y el servicio siga siendo deficitario porque pese a que en 2025 más de 15 millones de pasajeros utilizaron los autobuses urbanos, una buena parte de los trayectos estaban bonificados. Hay informes que cifran por encima del 56 % los beneficiarios de billete regalado.Según los datos obtenidos por el diario, casi un tercio (un 32 %) utiliza algún tipo de bono de descuento y son un 9 % los usuarios que pagan el ticket normal (1,35 euros).

Mercado Central

Paralelamente, la junta de gobierno también aprobó la liquidación del Mercado Central provisional, que deja un agujero de 32.693 euros, lo que sería inferior que otros ejercicios anteriores en los que la cifra se ha llegado a elevar a los 45.000. Además, fuera del orden del día se incorporó la liquidación del servicio de taxi compartido a las pedanías de Elche, que presenta un déficit de 24.342 euros, cuatro veces más que en ejercicios como 2024, lo que podría deberse a la reestructuración de las rutas que se acometieron el pasado verano cuando se adjudicó de nuevo el servicio. Entonces se actualizaron tarifas, sistemas y paradas subiendo el coste por kilómetro siete céntimos, lo que entonces se anunció por el Ejecutivo local como una alternativa económica y flexible.

Una imagen del Mercado de Elche, en la ladera del río / INFORMACIÓN

Viales

La Administración local también dio luz verde este jueves al inicio del expediente para un paquete de un millón de euros con el que adecuar viales tanto en el casco urbano como en las pedanías. Con el contrato se reformarán a lo largo de un año calzadas, arcenes, calles, caminos, explanadas y otros espacios públicos del término municipal, aunque la ejecución podría completarse antes si se agota el presupuesto. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas durante 20 días naturales.

Convenios

En cuanto a convenios, el Ayuntamiento revalidó con 316.000 euros el apoyo a entidades culturales, sociales y deportivas de la ciudad. El mayor será el acuerdo con la fundación del Museo Escolar de Puçol, con una aportación que se mantiene en 190.000 euros, destinada a financiar el funcionamiento del museo. Entre ellos destaca el acuerdo con la Banda de Música de La Marina, que recibirá 12.000 euros. Mora justificó el apoyo recordó que esta entidad, junto a la banda de Torrellano, desarrolla una importante labor pedagógica y cultural en el municipio.Asimismo, se aprobó el convenio con la Obra Social Caja Mediterráneo para la organización del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, con una aportación municipal de 15.000 euros.

También se ha renovado el convenio con el Cineclub Luis Buñuel, dotado con 6.000 euros, destinado a apoyar su programación cultural. Al hilo, se aprobaron otros convenios con entidades culturales como la Asociación Cultural Música del Cielo, con 10.000 euros.

Entidades sociales

En el ámbito social, el Ayuntamiento revalida el apoyo a asociaciones que desarrollan proyectos de apoyo a colectivos vulnerables como Amacmec para el desarrollo del proyecto “Mucho por Vivir 2026”, con una aportación de 15.000 euros, así como el convenio con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche, que contará con 18.000 euros para sus actividades. La junta de gobierno también ha dado luz verde a ayudas para entidades que trabajan con personas con discapacidad, como ADIPSI, asociación de personas con diversidad funcional cognitiva, que recibirá 4.000 euros. Asimismo, se ha renovado el convenio con Intégrate, con una aportación de 10.000 euros, y con la Asociación de Personas Sordociegas, que contará con 5.000 euros.

Media Maratón

Fuera del orden del día también se ha aprobado el convenio con el Club Atletismo Decatlón Elche para la organización de la Media Maratón Internacional de Elche, que se celebrará el próximo 22 de marzo. El convenio contempla una aportación municipal de 31.000 euros, además de la cesión de espacios y de la vía pública necesarios para el desarrollo de la prueba. La carrera reúne cada año a miles de participantes y en la última edición contó con cerca de 4.000 corredores, consolidándose como una de las citas deportivas más importantes del calendario local.

Horas extras

Durante la comparecencia también se informó del pago de servicios extraordinarios correspondientes a distintos departamentos municipales. El total abonado correspondiente a 2025 asciende a 261.105 euros, mientras que la previsión de servicios extraordinarios para 2026 alcanza los 189.098 euros. Según explicó Mora, estos pagos corresponden a horas extra realizadas en áreas como Cultura, Fiestas, Vía Pública, Policía Local o Movilidad Urbana. La portavoz municipal señaló que el Ayuntamiento ha abonado ya alrededor del 85 % de las horas extraordinarias correspondientes al ejercicio 2025, y que la previsión es que a finales de marzo queden completamente liquidadas.