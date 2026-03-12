Miles de familias de Elche ya pagan menos por el recibo del agua gracias a esta ayuda municipal

Vuelven las ayudas de 60 a más de 180 euros para cubrir los recibos del agua en Elche después de que el Ayuntamiento aprobase este jueves una nueva convocatoria del Fondo Social del Agua para 2026, un programa municipal de 450.000 euros, y que mantiene la cuantía del año anterior, destinado a ayudar a las familias con mayores dificultades económicas a afrontar este pago habitual.

El plazo de solicitud se abrirá el próximo lunes, 16 de marzo, y permanecerá abierto hasta el 29 de mayo. Ahora bien, este fondo va dirigido exclusivamentre a personas que viven solas cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores al IPREM, a unidades familiares en las que haya personas con discapacidad igual o superior al 33 % o con grado de dependencia reconocido, cuyos ingresos sean inferiores a 1,5 veces el IPREM o a familias numerosas o aquellas con miembros con discapacidad o dependencia, siempre que los ingresos no superen 2,75 veces el IPREM.

Vías

La forma de inscripción puede ser de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o presencialmente, mediante los formularios disponibles en las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana (OMAC), aunque a nivel municipal recomiendan la primera vía para agilizar la tramitación. Después será la Oficina Municipal de Tramitación de Ayudas la que se encargue de todo el proceso administrativo de recepción y revisión de solicitudes.

La concejala de Acción Social, Celia Lastra, subrayó que esta línea de ayudas es una herramienta clave de apoyo social para las familias con menos recursos, ya que permite reducir el impacto de los gastos básicos en los hogares más vulnerables. Este fondo se puso en marcha en 2012 con una dotación inicial de 100.000 euros, cantidad que se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar los 450.000 euros actuales.

Una de las medidas más relevantes, y que se incluyó en 2025, es que la ayuda tendrá una duración de tres años desde su aprobación, siempre que los beneficiarios mantengan las condiciones económicas que dieron lugar a la concesión. La concejala explicó que esta medida se introdujo en la convocatoria anterior para simplificar los trámites administrativos y evitar que miles de familias tengan que renovar la solicitud cada año.

De esta manera, las personas que obtuvieron la ayuda en 2025 continuarán beneficiándose automáticamente hasta 2027 y quienes la tramiten este año hasta 2028. No obstante, los beneficiarios deberán comunicar cualquier cambio en su situación económica o familiar que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases.

Desde el Ayuntamiento se está trabajando además en un sistema informático que permitirá enviar avisos mediante SMS a quienes ya tienen concedida la ayuda para informarles de que no es necesario volver a presentar la solicitud.

Más de 8.800 familias

El programa tiene una gran implantación en la ciudad. Según los datos aportados por la concejala, durante la convocatoria del año pasado se registraron 10.795 solicitudes, aproximadamente un millar más que el ejercicio anterior. Finalmente, 8.804 unidades familiares resultaron beneficiarias de estas ayudas municipales.

Estos datos se suman a los registros del ejercicio previo, en el que el Fondo Social del Agua permitió apoyar a más de 8.000 familias con dificultades económicas en el pago de sus facturas del agua y alcantarillado.

La cuantía media de las ayudas concedidas el año pasado se situó en 55,5 euros, aunque el importe varía en función del número de miembros del hogar y de su situación económica. En la distribución de ayudas se concedieron 5.392 de 60 euros, en su mayoría para hogares unipersonales; 2.382 de entre 61 y 100 euros; 316 ayudas de entre 101 y 180 euros y 16 ayudas superiores a 180 euros destinadas principalmente a familias numerosas con entre cinco y nueve integrantes.

La edil de Acción Social, Celia Lastra junto con la portavoz de la junta de gobierno Inma Mora.

De la dotación global 350.000 euros se destinan al recibo del agua y 100.000 euros al pago del alcantarillado, según los datos de la convocatoria anterior.

Compatibilidad

Uno de los aspectos destacados del programa es que el Fondo Social del Agua es compatible con otras tarifas sociales existentes en el servicio municipal del agua.

Entre estas tarifas se encuentran la tarifa bonificada para familias numerosas, las ayudas para pensionistas por jubilación o invalidez, bonificaciones para víctimas de violencia machista o tarifas especiales para viviendas sociales destinadas a acogida.

Actualmente, alrededor del 5 % de los clientes de Aigües d’Elx se benefician de algún tipo de tarifa bonificada en el recibo del agua y además del Fondo Social, la empresa mixta dispone de otros mecanismos de apoyo para situaciones económicas complicadas. En 2024, por ejemplo, se concedieron aplazamientos sin intereses por valor de más de 1,1 millones de euros a cerca de 3.850 clientes que tenían dificultades para afrontar el pago de sus facturas.