Cedelco y Elche honran a cuatro referentes empresariales con sus placas en la calle Trinquet

La calle Trinquet de Elche ha sumado este jueves cuatro nuevos nombres a su particular escaparate del empresariado ilicitano. Cedelco, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y con el patrocinio de Banco Sabadell, ha rendido homenaje a José Paredes Castaño (Calzados Paredes), Vicente García Torres (Tempe), José y Ernesto Bernabeu Pic (Hiperber) y Francisco Oliva Clemente (Frutas y Hortalizas) con la colocación de placas conmemorativas en un acto institucional que buscaba reconocer a quienes han contribuido de forma decisiva al desarrollo económico de la ciudad y a su proyección dentro y fuera de España.

Las cuatro nuevas placas de la calle Trinquet en Elche que reconocen a fundadores de Paredes, Tempe, Francisco Oliva e Hiperber / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

La cita, presentada por la directora de Cedelco, Sol Segura Abad, se celebraba una vez concluidas las obras de la nueva sede del CEU, circunstancia que había obligado a aplazar la instalación de estas distinciones, correspondientes a los reconocimientos empresariales concedidos en 2024 y 2025. La iniciativa, promovida por el Círculo Empresarial de Elche y Comarca junto al Consistorio, refuerza la idea de convertir la calle Trinquet en un itinerario simbólico de la memoria económica local.

El Reconocimiento Empresarial de Cedelco nace con la finalidad de poner en valor a empresarios, empresarias y empresas que han marcado un recorrido ejemplar en la historia económica de Elche / Áxel Álvarez

Un paseo del emprendimiento en pleno centro

El presidente de Cedelco, Salvador Pérez, enmarcó el acto en la voluntad de la entidad de destacar trayectorias ejemplares en la historia económica y social de Elche. Según señaló, “se trata de empresas que han sido modelo de buen hacer, de compromiso con el territorio y de generación de empleo, y que han contribuido a situar a Elche como una ciudad industrial y empresarial de referencia en España, con proyección internacional”.

Pérez destacó que, con este homenaje, se deja constancia en la calle Trinquet de la huella del tejido productivo ilicitano. Cada una de las placas, subrayó," representa una parte esencial de la historia de Elche y de quienes la han hecho avanzar con su trabajo".

La colocación de las placas quiere consolidar, además, un auténtico “paseo del emprendimiento ilicitano”, dando visibilidad a perfiles empresariales que han sabido innovar, internacionalizar sus proyectos y levantar actividad económica desde Elche. La jornada reunió a representantes del ámbito institucional, financiero y empresarial en un enclave especialmente simbólico, junto al campus urbano del CEU, la Glorieta, la Basílica y la Calahorra.

Cuatro trayectorias con sello ilicitano

Uno de los nombres homenajeados ha sido el de José Paredes Castaño, fundador en 1954 de la firma Paredes. La compañía nació en Elche como empresa de calzado de caballero, pero terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes del sector en España. En los años setenta lanzó una colección pionera de calzado deportivo y se situó como la primera marca ilicitana en diseñar este tipo de producto en el mercado nacional, con modelos ya emblemáticos como las zapatillas Competición y Estrella. La firma llegó a liderar las ventas nacionales de calzado deportivo hasta mediados de los ochenta y dejó huella también por campañas publicitarias como la protagonizada por Leif Garrett. Más adelante diversificó su actividad con una línea de calzado de seguridad, consolidándose como uno de los principales fabricantes y exportadores españoles de ese segmento.

En representación de la familia intervino Clara Paredes, que agradeció emocionada el reconocimiento a su padre. Recordó que nada le habría ilusionado más que ver reconocido el fruto de su trabajo a escasos metros de la que fue su casa y lo definió como un trabajador incansable, atento a su familia y profundamente vinculado a su tierra. Destacó que contribuyó a llevar el calzado ilicitano más allá de las fronteras locales y nacionales y evocó una de sus expresiones más repetidas al asegurar que, “Zapatilla a zapatilla”, ayudó a poner los cimientos de la ciudad que ahora le rinde homenaje.

Reconocimiento de Cedelco en Elche al referente de Tempe / Áxel Álvarez

El segundo reconocimiento ha recaído en Vicente García Torres, una figura clave en el desarrollo de Tempe, la compañía del grupo Inditex encargada del diseño, la fabricación y la distribución del calzado y los complementos de sus marcas. Con sede en Elche Parque Empresarial, Tempe ha reforzado el papel de la ciudad como polo estratégico internacional del sector. Bajo su impulso, la empresa ha integrado el conocimiento zapatero de la zona en una estructura logística y de diseño de alcance global, generando empleo cualificado y fortaleciendo la posición de Elche como capital económica de la provincia.

Durante su intervención, García Torres expresó su satisfacción y el orgullo con el que recibía el homenaje, agradeció a Cedelco la iniciativa y al Ayuntamiento la cesión del espacio, y quiso compartir el reconocimiento con su mujer, sus hijos, su familia y con todo el equipo de Tempe. Admitió que "el camino no había sido fácil, aunque tampoco lo recorrió solo, y cerró su intervención reafirmando el compromiso de seguir trabajando para ser útiles a la ciudad, al sector y a la sociedad".

Del comercio familiar a la gran empresa local

Entre los homenajeados de 2025 figuran también José y Ernesto Bernabeu Pic, al frente de Hiperber, cadena de supermercados de origen ilicitano que ha registrado un notable crecimiento en la provincia de Alicante y en la Comunitat Valenciana. La empresa ha basado su expansión en la proximidad, el precio competitivo y la apuesta por el producto cercano, al tiempo que ha ampliado su red comercial y su capacidad logística apoyándose en el tejido empresarial de Elche y su entorno. Ese crecimiento ha consolidado un proyecto generador de empleo estable y dinamizador de la economía local.

Los propietarios de Hiperber descubrieron su placa en Elche / Áxel Álvarez

Hiperber ha adaptado además su formato a los nuevos hábitos de consumo y a las exigencias de eficiencia y sostenibilidad, sin perder su fuerte vínculo con proveedores locales y regionales. En nombre de la firma tomó la palabra José Bernabeu, quien agradeció la distinción y resaltó que formar parte de esta calle, símbolo del esfuerzo y la historia empresarial ilicitana, supone un honor. Recordó que la compañía nació en Elche con el sueño de dos hermanos y que hoy alcanza los 91 supermercados y una plantilla de más de 1.500 personas. Aun así, subrayó que lo que define de verdad al grupo es el equipo humano que levanta cada día la persiana con profesionalidad y cercanía. También reivindicó el legado de los fundadores, José y Ernesto, de quienes aprendieron que crecer no implica perder la esencia ni competir obliga a renunciar a la proximidad.

La cuarta placa ha sido para Francisco Oliva Clemente, vinculado a la firma Francisco Oliva, una empresa familiar ilicitana ligada al sector del calzado que ha sostenido una trayectoria unida al saber hacer industrial del municipio. La compañía ha apostado por la calidad del producto, la especialización y la colaboración con el ecosistema de fabricantes y componentes del área de Elche, contribuyendo a mantener el tejido productivo local. El reconocimiento pone el acento en el peso de las empresas familiares dentro del mapa económico de la ciudad y en su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado sin dejar de generar actividad y empleo.

En representación de la familia habló su hijo, que agradeció a Cedelco y al Ayuntamiento el homenaje a una figura que, explicó, llegó a Elche con apenas un año de vida y ha mantenido siempre una profunda vinculación con la ciudad, el Camp d’Elx, la cultura del esfuerzo y el respeto a la palabra dada. Relató que, hacia 1980, decidió fundar una empresa dedicada a la distribución y exportación de frutas y verduras, que con el paso del tiempo se consolidó como referente del sector. Más allá del crecimiento empresarial, destacó de su padre valores como la honestidad, el respeto a los agricultores y la responsabilidad con las personas que han formado parte del proyecto.

Francisco Oliva levanta su placa junto al presidente de Cedelco en la calle Trinquet de Elche / Áxel Álvarez

El alcalde reivindica el papel de los empresarios

El cierre institucional corrió a cargo del alcalde de Elche, Pablo Ruz, que destacó el valor simbólico del acto y agradeció a Cedelco la continuidad de una iniciativa que, a su juicio, reafirma una evidencia conocida por la ciudad: la fortaleza de su tejido económico. El regidor defendió que Elche es “una ciudad total” por la potencia de sus sectores primario, secundario y terciario, y puso algunos ejemplos para ilustrarlo. Recordó que el municipio es el segundo productor de la provincia de Alicante en productos agroalimentarios y el primero de la Comunitat Valenciana en producción de aceite de oliva a través de sus almazaras.

Ruz insistió además en la relevancia del sector industrial y distributivo, desde el calzado hasta la alimentación, y vinculó la figura del empresario con la creación de oportunidades y esperanza a través del empleo. En ese contexto, elogió que la calle Trinquet se utilice para rendir homenaje a quienes han construido ciudad desde la empresa y no a referentes externos. En uno de los pasajes más destacados de su intervención afirmó: “Nosotros no tenemos que hacer ninguna calle a las estrellas de Hollywood, no lo necesitamos", para añadir a continuación que la ciudad hace justicia a su propia gente, a quienes generan trabajo y han levantado Elche con su esfuerzo.

El alcalde recalcó también que el gobierno municipal mantiene “alfombra roja” al empresariado y agradeció expresamente la colaboración de Fernando Canós, director adjunto de Banco Sabadell, por contribuir a hacer posible el acto. El representante de la entidad financiera, por su parte, mostró su agradecimiento a Cedelco por permitir al banco participar en una cita que, a su juicio, refleja la unión entre la ciudadanía y la parte empresarial, y subrayó que lo verdaderamente importante eran los homenajeados.

Con la foto de familia sobre el escenario y el posterior descubrimiento de las placas, por orden de concesión, la calle Trinquet incorporó así cuatro nuevos nombres a un espacio que aspira a dejar memoria visible de la historia empresarial de Elche. La intención de Cedelco y del Ayuntamiento es seguir ampliando este reconocimiento público a empresarios y empresas que han dejado una huella duradera en la ciudad.