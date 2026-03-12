Padres y madres del colegio El Palmeral de Elche denuncian una oleada de robos: dos asaltos más en solo cuatro días

Preocupados, muy preocupados. Así se muestran los padres y madres del colegio El Palmeral de Elche tras la oleada de robos que, denuncian, está viviendo el centro. Entre otras cosas, por lo que eso supone no sólo en términos de costes económicos y de seguridad, también de trauma en el caso de los niños y niñas más pequeños. La situación es tal que en cuestión de semanas llevan ya cuatro asaltos que tengan contabilizados, según la información que manejan progenitores del colegio, pero lo peor es que dos de ellos se han producido entre el viernes y este martes, esto es, en cuestión de cuatro días. Por eso mismo, ya han movido ficha para pedir al Ayuntamiento que se refuercen las medidas de seguridad en el entorno de estas dependencias escolares, algo a lo que en la tarde del jueves se comprometían desde el Ejecutivo de Pablo Ruz.

Cuatro en unas semanas

Los afectados relatan que el primero de los asaltos de los que tienen constancia se produjo hace unas semanas en el pabellón de los niños y niñas de tres años. En aquel entonces, el ladrón se hizo con un portátil y una pantalla, tras acceder por una ventana que estaba rota, algo de lo que, al parecer, según la versión de los progenitores, se dio parte al Ayuntamiento para que la arreglara, sin que se hiciera nada hasta el momento del robo. Con el matiz de que, en este caso, el supuesto autor sí acabó detenido por la Policía Nacional, y, además, se le relacionó con otro delito perpetrado unos días antes en el mismo centro, del que se llevó una bicicleta y un patinete.

Una vista general del colegio El Palmeral, en una imagen de este jueves. / Áxel Álvarez

Portátiles, un altavoz y otro material

Sin embargo, lo que ya ha acabado por encender los ánimos es lo ocurrido en la última semana. Al respecto, comentan que el pasado viernes alguien volvió a entrar en el centro por la noche y se llevó tres portátiles, un altavoz y diverso material más. De nuevo, fue el pabellón de los escolares más pequeños el lugar escogido, así como el pabellón de arte. Una actuación que ser volvió a repetir el martes por la noche también en la zona donde reciben clase los niños de tres años. Esta segunda vez desapareció material vario, pero también algún juego de llaves y hasta la cesta en la que el alumnado deposita el almuerzo. Según los progenitores, se llegó a romper la puerta, y quien entrara también accedió al área del comedor escolar.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación. / INFORMACIÓN

Miedo y lloros

“Hay muchos pequeños que, desde el viernes, se quedan en el cole llorando, porque tienen miedo y, además, se les está rompiendo la rutina, con policías que aparecen para tomar huellas, o con algo que puede ser tan insignificante como la desaparición de la cesta donde dejan el almuerzo, pero que, cuando son tan pequeñitos, lo ven como un juego que forma parte de su rutina”, confiesa una madre.

La concejala María Bonmatí junto al alcalde, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Reunión

Por eso mismo, los padres y madres ya han comenzado a movilizarse para denunciar su situación ante el Ayuntamiento de Elche, hasta el extremo de que ya se han puesto en contacto con el alcalde, Pablo Ruz, a través de las redes sociales, y quieren una reunión con la concejala de Educación, María Bonmatí. Para ellos, la solución pasa por reforzar la vigilancia policial, pero también la iluminación, e incluso por cambiar el sistema de alarma de manera que sirva para disuadir a los malos o, llegado el caso, acabar deteniéndolos. Es más, se quejan de que en las proximidades del colegio hay una zona en la que a determinadas horas -incluso del día- se ejerce la prostitución, y que es habitual ver restos de preservativos en la calle. Desde el equipo de gobierno, en este sentido, a media tarde del jueves anunciaban que se reforzará la presencia policial en la zona, que habrá iluminación en la calle Almàssera, y que se cambiará el sistema de alarma. Asimismo, aseguran que la reunión con la edil se concertará a la menor brevedad posible.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Una detención previa

Las quejas de los padres y madres se hacen públicas después de que la Policía Nacional detuviera hace unas semanas al autor de dos de los robos sucedidos en febrero en El Palmeral, tras una denuncia en la que constaba que alguien, en la madrugada de ese sábado, había entrado a las dependencias escolares y se había llevado una bicicleta y un patinete que había con un candado. Comenzó así una investigación que llevó a los agentes a constatar que ese mismo día la bicicleta, valorada en 500 euros, se había vendido por 50 en un local de compraventa de artículos de segunda mano. De este modo, las pesquisas se centraron en el negocio por si la persona que había vendido la bici volvía a aparecer para tratar de vender algo más. Solo cuatro días después, sin embargo, el colegio volvió a sufrir un nuevo ataque. En este caso, se forzó la persiana y la ventana de uno de los pabellones, y el asaltante se llevó un portátil y un monitor interactivo valorado en 2.000 euros. Por eso mismo, se reforzó la vigilancia en el entorno del local de compraventa de productos de segunda mano, hasta que, poco después, acabaron sorprendiendo a un hombre que tenía intención de vender un portátil este establecimiento. Se le interceptó y los agentes pudieron comprobar que era el ordenador denunciado en el segundo robo y que el varón encajaba con el del primer asalto en el colegio.

Antecedentes

Al final, el joven, de 29 años y con varios antecedentes por robo con fuerza, robo con violencia y delito de lesiones, acabó detenido por la Policía Nacional por los dos robos con fuerza perpetrados en el centro educativo. Tanto la bicicleta como el portátil, valorado también en 500 euros, pudieron ser recuperados y devueltos a los denunciantes.