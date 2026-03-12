El nuevo centro comercial de Crevillent, más cerca: comienzan las obras

El Grupo Evisa ha iniciado las obras del Parque Comercial Azabe, un proyecto que aspira a convertirse en un nuevo foco de actividad económica y de servicios en Crevillent. Tras completarse los procesos administrativos y de diseño, las máquinas ya trabajan en el movimiento de tierras en una ubicación considerada estratégica para el municipio. El calendario previsto establece un plazo de ejecución de diez meses, con el objetivo de que el recinto esté plenamente operativo a comienzos del próximo año.

La nueva zona comercial se situará entre la entrada a Crevillent desde la cercana localidad de Elche y el centro urbano, lo que permitirá un acceso sencillo tanto en vehículo como a pie. El proyecto contempla un espacio pensado para combinar compras cotidianas y ocio de proximidad, con un modelo de funcionamiento que busca integrarse en la vida diaria del municipio y de su área de influencia.

Impulso económico para el municipio

El inicio de los trabajos representa, según la promotora, la culminación de un estudio detallado del mercado local y de las necesidades comerciales del municipio. Para Francisco Sepulcre, director financiero del Grupo Evisa, el proyecto responde a una oportunidad clara detectada en la localidad. "El Parque Comercial Azabe nace de una oportunidad detectada: la necesidad de profesionalizar y ampliar la oferta de servicios en Crevillent. Con este proyecto, no solo estamos levantando una infraestructura de primer nivel, sino que estamos creando un polo de atracción económica”.

El complejo pretende convertirse en un nuevo foco de dinamización económica, con capacidad para atraer tanto a vecinos del municipio como a visitantes de localidades cercanas. La empresa promotora considera que la iniciativa permitirá ampliar la oferta comercial existente y reforzar el tejido de servicios del entorno.

Diseño funcional y aparcamiento de 200 plazas

La ejecución de las obras corre a cargo de Teis, la filial constructora y gestora del grupo, especializada en la promoción de superficies comerciales. Desde la compañía destacan la solvencia técnica y la experiencia acumulada en proyectos similares como garantía del desarrollo.

El director general de Evisa, José Sepulcre, subraya que el complejo ha sido concebido para facilitar la experiencia de los usuarios y optimizar la circulación interior. “El diseño de Azabe destaca por su eficiencia: una sola planta de parking con capacidad para aproximadamente 200 plazas, pensada para un flujo de vehículos ágil que evite saturaciones. Queremos que el usuario encuentre en Azabe una experiencia de compra cómoda, rápida y sin fricciones”.

El proyecto contempla una única planta de aparcamiento a nivel de calle, lo que permitirá eliminar barreras arquitectónicas y agilizar la rotación de vehículos. Esta configuración se plantea como una solución práctica para mejorar la accesibilidad y favorecer un uso cómodo y rápido del recinto comercial.

Nuevos operadores y creación de empleo

El futuro parque comercial contará con cuatro operadores de referencia vinculados a los sectores de alimentación, restauración y fitness. Según explican desde la promotora, se trata de marcas líderes que se instalarán por primera vez en Crevillent, lo que permitirá ofrecer una propuesta comercial diferenciada.

La promotora Evisa ha iniciado los movimientos de tierra para empezar las obras y tener el parque comercial listo en Crevillent a principios de 2027 / Carlos Cabeza

El diseño del recinto también responde a criterios de eficiencia operativa. Entre las características previstas se incluyen espacios amplios destinados al fitness de última generación, establecimientos de restauración con terrazas exteriores y un supermercado de referencia que actuará como locomotora del complejo.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es su impacto en el mercado laboral local. Durante la fase de construcción y posteriormente en la explotación comercial se prevé la generación de decenas de puestos de trabajo directos, con la intención de priorizar la contratación de personal del propio municipio.

El Ayuntamiento de Crevillent ha valorado el arranque de esta iniciativa. Durante la visita al inicio de las obras, la alcaldesa, Lourdes Aznar, destacó el potencial del proyecto para dinamizar la actividad económica. “Reactivamos la zona, pero también reactivamos la economía. Son nuevos puestos de empleo y hablaremos con los operadores que aquí se instalen para que empleen a cuanta más gente de Crevillente mejor. Será un revulsivo para todos los sectores”, exponía Aznar.

Desde el Consistorio consideran que la llegada de nuevos operadores y la ampliación de la oferta de servicios pueden contribuir a revitalizar el entorno urbano y a reforzar la actividad económica del municipio.

Además del impacto comercial, el proyecto busca integrarse en el modelo de movilidad del municipio. Su cercanía al casco urbano permitirá un acceso híbrido, tanto peatonal como rodado, lo que favorecerá una movilidad más sostenible dentro del término municipal.