Elche prepara su Semana Santa: revista, pregonera y reconocimiento a la Hospitalidad de Lourdes

La presentación de la pregonera, la entidad abanderada y la revista de la Semana Santa de Elche 2026 reunía este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento a representantes del ámbito cofrade y a responsables de la Junta Mayor en un acto que servía para perfilar algunos de los ejes de la próxima celebración pasional. La cita ponía el foco tanto en la transmisión del legado religioso y cultural como en el valor documental de la publicación oficial. El presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche, Joaquín Martínez, intervenía para desgranar el contenido de la revista, felicitar a Silvia Agulló Esclapez por su designación como pregonera y justificar la elección de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes como entidad abanderada.

Una publicación para conservar la memoria

Martínez comenzaba agradeciendo el trabajo realizado para que la revista vuelva a editarse un año más. “Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la el trabajo de hacer posible que esta revista un año más vea la luz”, afirmaba, antes de mencionar expresamente a los responsables de dirección y edición, Javier Pérez Ruiz y Alberto Pastor Irles, a quienes atribuía un papel decisivo en el resultado final.

El presidente de la Junta Mayor subrayaba que este nuevo número se suma a una larga serie de publicaciones impulsadas desde hace años por la entidad con un doble objetivo: divulgar la Semana Santa ilicitana y dejar constancia escrita de cada edición. Según explicaba, la revista permitirá que en el futuro quienes quieran estudiar cómo se vivía la Semana Santa de Elche en 2026 dispongan de una herramienta de consulta y de un recuerdo documental de referencia.

Entre los aspectos que quiso destacar de esta edición, Martínez ponía en valor la integración de las fotografías de las distintas imágenes y pasos procesionales a lo largo de toda la publicación. Frente al formato anterior, en el que se mostraban de manera individual, consideraba que en esta ocasión se ha logrado un efecto “más armonioso y continuado”, al estar representadas todas las imágenes y todos los pasos durante el desarrollo completo de la revista, lo que aporta una mayor continuidad visual al conjunto.

También se detenía en dos artículos concretos. Por un lado, recomendaba un trabajo coral coordinado por Jordi Fusté sobre la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que este año celebra el 325 aniversario de su hechura por Nicolás de Bussi. A juicio de Martínez, se trata de un texto de especial interés porque reúne distintas visiones de especialistas y personalidades sobre una talla que definía como una de las grandes obras maestras del barroco español. Por otro lado, agradecía a Pepe Pérez, presidente de honor de la Semana Santa, el artículo dedicado a Gaspar Agulló, presidente de honor de la Junta Mayor, presidente del Nazareno y figura muy querida dentro del mundo cofrade ilicitano. Martínez admitía que no se había atrevido a escribir ese homenaje por la cercanía de su fallecimiento y valoraba que Pérez hubiera dejado constancia del cariño y la deuda colectiva hacia su figura.

El agradecimiento del presidente se extendía también al conjunto de personas que han participado en la elaboración del ejemplar: fotógrafos, articulistas, maquetadores, anunciantes, impresores, diseñadores y todos los que han contribuido a que la revista pudiera ver la luz y llegar a manos de los lectores.

El acto de presentación de la pregonera y la revista, este jueves. / INFORMACIÓN

Silvia Agulló, una pregonera de perfil cofrade

Otro de los momentos centrales del acto era la designación de Silvia Agulló Esclapez como pregonera de la Semana Santa de Elche 2026. Joaquín Martínez expresaba públicamente su felicitación y su convencimiento de que pronunciará un pregón a la altura de la celebración. “Estamos completamente seguros que Silvia va a hacer un pregón excepcional porque Silvia está dotada de una grandísima sensibilidad y de un grandísimo amor y cariño por la Semana Santa”, señalaba.

El presidente de la Junta Mayor incidía en que Agulló vive la tradición desde pequeña, tanto en el ámbito familiar como en su entorno personal, su colegio y el centro educativo en el que hoy trabaja, el mismo en el que se formó. La definía además como una persona muy vinculada a los afectos, las costumbres y las tradiciones de Elche, a todo aquello que hace singular a la ciudad. Según su valoración, ese bagaje vital, unido a su recién estrenado cargo de camarera de la Virgen de la Asunción, hará que el pregón esté lleno de sentimientos, experiencias y una forma de expresarlos capaz de emocionar al auditorio.

La trayectoria de la nueva pregonera refuerza ese perfil. Silvia Agulló es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante y profesora de inglés de Secundaria en Carmelitas. Formó parte como nazarena de La Caída y fue costalera de la Santa Cena. Desde hace quince años pertenece a la Sagrada Lanzada, donde ocupa el cargo de vicesecretaria de la junta de gobierno. En 2018 fue pregonera de su hermandad y también formó parte de la Tripleta de la Trencà del Guió entre 2020 y 2022, durante los años de la pandemia.

Su implicación en la vida religiosa y tradicional de Elche se amplía además a otros ámbitos. Colabora en la Venida de la Virgen, de la que fue portaestandarte en 2001, formó parte de la Mayordomía del Corpus Christi en sus inicios y está integrada en la recientemente creada Comisión de Evangelización de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche. La propia pregonera de 2026 ha manifestado estar firmemente convencida de que “el amor por las raíces, las tradiciones y la Semana Santa nace en el seno de la familia, pero también es muy necesaria su difusión y promoción en los centros educativos para favorecer su conocimiento, difusión y engrandecimiento”.

Su nombre, además, ya había aparecido en fechas recientes dentro del calendario cofrade. En la presentación de la tripleta de la Trencà del Guió se recordó que el pregón de la Semana Santa de Elche 2026 tendrá lugar el próximo 21 de marzo en el Gran Teatro, dentro de un programa de actos que se ha ido completando en las últimas semanas.

La Hospitalidad de Lourdes, entidad abanderada

La otra gran protagonista de la jornada era la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, elegida como entidad abanderada de la Semana Santa de Elche 2026. Joaquín Martínez trasladaba una felicitación especial a la organización y vinculaba esta designación al 65 aniversario que celebrará el próximo año. Según defendía, el nombramiento pretende reconocer una trayectoria de décadas al servicio de los enfermos, de los peregrinos y de la diócesis.

El presidente de la Junta Mayor recordaba que el movimiento hospitalario vinculado a Lourdes es incluso anterior a la propia creación formal de la Hospitalidad diocesana, pero consideraba que esos 65 años merecen un reconocimiento expreso por lo que han supuesto para muchas personas. En su intervención, resaltaba que gracias a la labor de la Hospitalidad numerosos enfermos han podido vivir la experiencia reconfortante de acudir a la gruta de Massabielle, el lugar donde la Virgen se apareció a Santa Bernardette.

Martínez añadía que, junto a las posibles curaciones físicas, existen otras del alma en las que el papel de la Hospitalidad resulta igualmente esencial, a través del esfuerzo de movilizar voluntarios y facilitar el traslado de los enfermos al santuario francés. Para muchos participantes, apuntaba, esa peregrinación se ha convertido en una cita obligada a los pies de la Virgen.

La misión de la Hospitalidad es peregrinar cada año con enfermos a Lourdes. Son cerca de 1.000 peregrinos entre enfermos, sanitarios y hospitalarios los que participan anualmente en ese viaje. En los años noventa se alcanzaron las peregrinaciones más numerosas, con hasta 3.000 peregrinos procedentes de la diócesis. La presencia de la Hospitalidad en Elche ha sido, además, especialmente relevante, ya que miles de ilicitanos e ilicitanas han formado parte de la entidad y han participado en esas peregrinaciones.

Martínez recordaba asimismo que la peregrinación diocesana de este año se celebrará del 5 al 10 de julio, una fecha marcada en el calendario religioso para muchos cofrades ilicitanos. Por todo ello, sostenía que la Hospitalidad debía asumir ese papel especial como entidad abanderada y recibir el reconocimiento de toda la familia cofrade de la ciudad.

Con este acto, la Semana Santa de Elche dejaba así perfilados tres de sus referentes para 2026: una pregonera de acreditada vinculación cofrade, una entidad distinguida por su labor asistencial y espiritual y una revista concebida como testimonio de una tradición que la ciudad sigue cuidando, difundiendo y proyectando año tras año.