Una escultura de dos metros en acero recuerda en Elche a Jorge Juan, el científico que cambió la visión del planeta

Si hoy preguntásemos aleatoriamente por la calle quién es Jorge Juan y qué relación tiene con Elche, por estadística pocos dirían que el que fue una de las figuras científicas más importantes del siglo XVIII, llegando a determinar que la Tierra era chata por los polos, era hijo de una ilicitana. Precisamente para divulgar más acerca del ingeniero naval alicantino, el Ayuntamiento inauguró una escultura de dos metros en acero que le rinde homenaje y que desde este 12 de marzo ocupa el lugar central de la replaceta ubicada en la confluencia entre las calles Jorge Juan, Luis Llorente y Vicente Blasco Ibáñez.

El vecindario estaba expectante por la tarde, incluso asomado a los balcones ante la recepción, ya que acudió parte de la Corporación municipal, además de autoridades militares, empresarios e integrantes de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche, colectivo que nació hace unos meses con el espíritu de difundir acerca de la trayectoria del reconocido científico. Sentían que el paso que se ha dado es determinante, ya que parte de sus integrantes llevaban años reivindicando que la ciudad condecorase a Jorge Juan con algo más que con el nombre de una calle.

Ruz y Lloret junto a la escultura en honor a Jorge Juan / AXEL ALVAREZ

Finalmente el encargado de este homenaje fue el artista alcoyano e ilicitano de adopción Juan Tomás Lloret Reig, que durante meses ha estado trabajando en esta obra que ha decidido donar con el fin de que se refuerce en la ciudad la presencia en la ciudad de este personaje histórico. El Ayuntamiento, por su parte, se ha encargado de construir la peana y el espacio donde se ha instalado la obra.

El ilicitano empezó a explorar esta faceta artística con la jubilación, ya que profesionalmente siempre trabajó como chapista tras ver desde pequeño cómo su padre reparaba las carrocerías de los coches. Esa buena mano dio como resultado a un estilo muy particular en su forma de hacer arte, formando figuras tridimensionales construidas a partir de piezas de chapa cortadas con láser y ensambladas posteriormente. “Se diseña en 3D, se cortan las piezas y luego se ensamblan”, explica a este diario el meticuloso método que requiere de la colaboración de especialistas que manejan maquinaria específica, aunque todo el proceso se realiza bajo su supervisión.

El autor, conocido por otros trabajos como el monumento ecuestre de Cantó en la rotonda entre la calle Alfonso XII y el puente de Santa Teresa, o la imagen de la Virgen de la Asunción en el Paseo de Jaca, esta vez quiso representar al científico de cuerpo entero con elementos que tradicionalmente aparecen asociados a su imagen como el sable y el cuaderno de notas, todo con el inconfundible estilo de Lloret de emplear las láminas con acabado oxidado.

Idea

El autor recordó que este proyecto nació hace algo más de un lustro gracias al impulso del catedrático de Matemáticas Diego García Castaño, ya fallecido, que fue un estudioso de la figura de Jorge Juan que defendía la necesidad de que Elche contara con un monumento dedicado al científico, y más teniendo en cuenta que el marino llegó a pasar parte de su infancia en la ciudad bajo la tutela de su tío, que era canónigo de la basílica de Santa María, tal y como recordó el alcalde, Pablo Ruz, quien apostó también por poner en valor su figura.

Un momento en el que se descubre la placa en honor al científico y marino / AXEL ALVAREZ

“Considerábamos que Jorge Juan debía tener su espacio en la ciudad”, apunta Mariano Tarí, presidente de la asamblea literaria. Desde esta asociación están inmersos en varias iniciativas para acercar la figura de Jorge Juan a la ciudadanía. Entre ellas han creado un grupo de trabajo dedicado a la investigación histórica y otro centrado en la divulgación educativa en institutos.

El objetivo es recuperar la presencia de este personaje en la memoria colectiva de la ciudad. De hecho, hace años el instituto La Torreta ya realizó actividades educativas en las que profesores y alumnos recrearon episodios de su vida, con lo que esperan lanzar un proyecto piloto que se extienda a más centros.

Charla

Además, la asociación prepara nuevas conferencias y actividades culturales, entre ellas una charla el lunes 23 de marzo a las 19 horas en el aula de la UMH en la Plaça de Baix sobre la medición del meridiano, una de las aportaciones más destacadas del ingeniero naval a lo largo de la expedición científica que permitió demostrar que la Tierra está achatada por los polos. Jorge Juan desempeñó también un papel fundamental en la modernización de la ingeniería naval española, introduciendo avances técnicos y científicos que influyeron en la construcción de barcos durante el siglo XVIII.