La Glorieta acoge ya la exposición “Proyectando Elche”

La Glorieta de Elche ha acogido la inauguración de la exposición «Proyectando Elche», una muestra impulsada por el Ayuntamiento de Elche, con la colaboración de este diario, que permitirá a vecinos y visitantes conocer hasta el próximo 26 de marzo algunos de los principales proyectos municipales que están transformando la ciudad.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha sido el encargado de inaugurar la exposición con un recorrido por los paneles informativos instalados en pleno centro de la ciudad. Durante la visita, fue explicando algunos de los proyectos recogidos en la muestra, deteniéndose en los aspectos más destacados de varias de las iniciativas. «Es una exposición muy pedagógica, muy didáctica y que explica muy bien el nivel de inversión que estamos ahora mismo desarrollando en todo el conjunto de la ciudad», ha señalado.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante la visita, fue explicando algunos de los proyectos recogidos en la muestra. / AXEL ALVAREZ

El alcalde ha destacado además que la muestra se ubica «aquí en el corazón de Elche, que es el corazón de todos los ilicitanos, que es la Glorieta», con el objetivo de que la ciudadanía pueda comprobar «cómo estamos invirtiendo los impuestos y en qué proyectos transformadores de la ciudad estamos implicados». Ruz también ha agradecido la colaboración de este periódico y de los patrocinadores que han hecho posible la iniciativa, a la que definió como «la confirmación de una gestión que no para, una gestión con un ritmo trepidante».

Un recorrido por la ciudad del futuro

La exposición reúne una selección de actuaciones que abarcan ámbitos como la cultura, la movilidad, la regeneración urbana, los equipamientos públicos, la vivienda o la mejora del espacio público. A través de imágenes y descripciones detalladas, los paneles repasan las principales líneas de actuación con las que el Ayuntamiento quiere modernizar la ciudad y reforzar sus servicios.

Durante la inauguración, algunos de los proyectos concentraron especialmente la atención de los asistentes. Entre ellos, Las Clarisas, uno de los grandes emblemas de esta transformación y llamado a convertirse en un nuevo referente cultural del centro histórico. El futuro espacio contempla cinco salas de exposiciones para colecciones autonómicas y municipales, una cafetería como punto de encuentro y una sala biblioteca, en una apuesta por reforzar el papel del antiguo convento como foco cultural y social.

Otro de los proyectos que acaparó protagonismo fue el del Mercado Central, cuya rehabilitación integral figura entre las actuaciones más relevantes de la muestra. La intervención abarca cerca de 3.500 metros cuadrados entre mercado y zona exterior, con un nuevo edificio que contará con 24 puestos de venta tradicional, además de zonas gastronómicas y de restauración en los extremos. También destacó la actuación en el Mercado de Plaza Madrid, enmarcada en la mejora de esta zona del barrio tras la reforma de toda la calle, y que ahora afronta la modernización del propio mercado con mejoras en fachadas, accesibilidad y eficiencia energética.

Los paneles repasan las principales líneas de actuación que se están llevando a cabo en la ciudad. / AXEL ALVAREZ

En el ámbito de los equipamientos, la exposición también recoge el futuro centro sociocultural de Jayton, en Carrús, proyectado sobre el antiguo solar del mismo nombre. Con 4.400 metros cuadrados construidos, contará con auditorio para 500 personas, cine municipal con 130 butacas, sala polivalente, oficinas municipales y dos sótanos con 170 plazas de aparcamiento gratuito con vigilancia. A ello se suma el futuro centro social de Torrellano, pensado como nuevo corazón vecinal de la pedanía con auditorio, biblioteca, aulas de música, espacios para asociaciones y servicios municipales.

La muestra también reserva espacio para proyectos ligados a la movilidad y la conexión entre barrios, como la pasarela de Altabix, una infraestructura de 44 metros de largo y 5,5 de ancho que permitirá unir dos sectores separados por las vías del tren. Junto a ella aparece el nuevo pabellón Sara Marín y María Díez, un equipamiento que sitúa el deporte inclusivo en el centro y que, al igual que la pasarela, tiene prevista su inauguración a final de este mes de marzo.

En el recorrido pueden conocerse además otras actuaciones destacadas, como la mejora del servicio de autobuses a pedanías, con 12 líneas y tres servicios especiales a la playa; la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual; la reforma del Mercado de Plaza Barcelona; el ajardinamiento de la Ronda Oeste; la transformación de la plaza del Congreso Eucarístico; el plan de asfaltado en pedanías; la actuación en San Antón; el programa de vivienda protegida Casa Fácil; el edificio de alquiler asequible de Travalón o el plan de mejora de aceras.

Hasta el 26 de marzo

“Proyectando Elche” se plantea así como una invitación a recorrer, a pie de calle, las acciones que están dibujando el futuro del municipio. A lo largo de la calle Corredora y con la Glorieta como escenario central, los ciudadanos pueden acercarse hasta el 26 de marzo a esta exposición al aire libre que muestra, de forma visual y accesible, algunos de los proyectos clave con los que Elche quiere seguir avanzando en su modernización.