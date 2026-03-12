El próximo 20 de marzo el Circo Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa, vuelve a Elche para presentar CYBORG, un espectáculo que nos recuerda que la emoción no entiende de límites. Un viaje al pasado y al futuro... desde el presente. Un espectáculo sin igual que te llevará a lugares y emociones que nunca habías imaginado.

“Más que un espectáculo es una experienciasensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos... Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y como no, mucho humor.” Comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

A partir del 20 de marzo en el recinto de la Feria de San Andrés, Elche podrá disfrutar del espectáculo que ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores en su primer año de gira. Con su energía casi cósmica y una puesta en escena impactante CYBORG ya se ha convertido en el espectáculo del momento.

La nueva producción cuenta con un equipo de profesionales con capacidades sorprendentes, que desbordan energía y talento. Los Segura, con una demostración de intrépida acrobacia nos presentan El Globo de la muerte, uno de los números de máximo riesgo bajo la carpa. Más impresionantes que nunca, las hermanas Raluy; Niedziela yEmily vuelven después de tres años fuera de los escenarios. Volveremos a disfrutar de Dimitri que nos guiará por el espectáculo a su peculiar manera, mientras que Bigotesy Pietro se encargan de crear sonrisas.. Veremos, por primer vez en el país, como los internacionales LegiónMalambo ponen a prueba destreza y resistencia en su mejor performance. Nos dejaremos cautivar por artistas como The Black Angels con su perfecta coreografía aérea y sus movimientos llenos de flexibilidad y armonía, o como la impresionante Rita que, misteriosa e hipnótica, bien seguro nos seducirá. Estas son sólo algunas de las sorpresas que os esperan en CYBORG.

En palabras de KerryRaluy, codirectora del circo, “Estamos delante de una puesta en escena arriesgada, revolucionaria y atrevida. Todo ello arropado por una brillante coreografía y un impactante vestuario”

Recientemente, el Circo Raluy Legacy ha sido galardonado con la Medalla de Oro dela Academia de Artes Escénicas de España. Una distinción que reconoce la trayectoria profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas, de personas o empresas, que han contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria.