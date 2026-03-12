Ruz carga contra el PSOE y reclama "dignidad" en las viviendas de Casa47 en Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, respondió este jueves con dureza a la moción anunciada por el PSOE para que se promueva vivienda pública y asequible en una parcela del sector E-21, en la zona de Altabix-Universidad, y sostuvo que el Ayuntamiento no puede impulsar actuación alguna en un suelo que no es de su propiedad. El regidor situó el foco en la titularidad del terreno, ahora en manos de Casa47 (la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo en España, dependiente del Ministerior de Vivienda), y defendió que la única competencia municipal, en caso de que llegue a plantearse una promoción, sería conceder la correspondiente licencia de obras.

La reacción del alcalde llega un día después de que el grupo municipal socialista, a través de su portavoz, Héctor Díez, anunciara una moción para el pleno de marzo en la que propone destinar a vivienda pública y asequible una parcela que antes pertenecía a la Sareb y que, según explicó el PSOE, ha sido transferida a Casa47, la nueva empresa estatal de vivienda impulsada por el Gobierno de España. Los socialistas sostienen que el Ejecutivo local de PP y Vox debe entablar contactos con esa entidad para colaborar en la construcción de pisos y dar respuesta a los problemas de acceso a la vivienda que afectan a muchos ilicitanos.

El alcalde niega capacidad de actuación municipal

Frente a ese planteamiento, Ruz acudía delante de los periodistas a la web del Ministerio para revisar la referencia utilizada y afirmaba que lo hallado remite a una información fechada el 19 de septiembre de 2018. A partir de ahí, criticó con extrema severidad el uso político del problema de la vivienda y cuestionó el planteamiento socialista. “Yo quiero decir algo con mucha seriedad. No se puede hacer una política tan descarada con el tema de la vivienda que es el principal problema que tienen hoy día los españoles”, manifestó.

El alcalde fue todavía más contundente al valorar el contenido de esa referencia ministerial. “Si esta es la referencia a la que se nos remite con el propio programa del gobierno, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Me parece una tomadura de pelo y me parece de una falta de vergüenza ilimitada”, afirmó. En su intervención, Ruz vinculó la iniciativa a responsables socialistas actuales y pasados (Alejandro Soler y Carlos González -aparecían en la foto de la web-) y elevó el tono de la crítica política al considerar que se está trasladando a la ciudadanía una idea que, a su juicio, no se ajusta a la realidad administrativa de la parcela.

En ese sentido, sostuvo que el Ayuntamiento carece de margen sobre ese suelo, tanto por la titularidad como por la capacidad de promover proyecto alguno. Según expuso, ni la parcela es municipal, ni el Consistorio puede redactar la actuación, ni tiene responsabilidad directa sobre lo que se haga en ese terreno mientras pertenezca a la entidad estatal que la ha asumido tras su etapa anterior en la Sareb.

El alcalde se mostró muy crítico con las propuesta de vivienda del PSOE para Elche / INFORMACIÓN

“Lo único” que puede hacer el Ayuntamiento

Ruz insistió en que el papel del Ayuntamiento en un supuesto desarrollo residencial en el E-21 sería exclusivamente administrativo. “Quienes tienen que presentar los proyectos, quienes tienen que plantear qué quieren hacer con esa parcela y quienes tienen que solicitar la licencia de obras, no somos los miembros del gobierno municipal. En todo caso, tiene que ser el ministerio”, señaló el regidor, que reconoció que al leer la noticia publicada el día anterior no daba crédito a lo que se planteaba.

En la misma línea, el alcalde resumió cuál sería, en su opinión, la única intervención posible por parte del Consistorio si el proyecto llegara a concretarse. “¿Sabéis lo único que tiene que hacer el Ayuntamiento en el caso de una planificación sobre una parcela ubicada en el E 21? Dar la licencia de obra”, indicó.

El regidor reclamó además que se deje de trasladar, a su juicio, una imagen distorsionada de la actuación municipal en materia de vivienda. “Lo que pido es dejar de intentar confundir”, afirmó, antes de defender que el gobierno local sí está actuando en este ámbito con los recursos y suelos de los que dispone.

Críticas al PSOE y defensa de la gestión local

El tono político de la contestación se endureció todavía más cuando Ruz apuntó directamente a los socialistas. “Para empezar porque la parcela, supuestamente, la ha adquirido este programa de gobierno, cuya única referencia ha hecho es un señor que actualmente tiene otro cargo, un señor que ya no es alcalde, es decir, dos potenciales mentirosos y ahora se suma un tercero, que es el señor Díez. Yo pido lo que pido es seriedad y pido decencia”, manifestó.

El alcalde añadió a continuación una apelación a la “justicia”, la “responsabilidad” y la “seriedad” en un asunto que considera especialmente sensible por su impacto social. A su entender, el debate sobre la vivienda no puede abordarse desde planteamientos partidistas o desde anuncios que, según su versión, no se sostienen en la tramitación real que exige una promoción residencial sobre suelo ajeno al Ayuntamiento.