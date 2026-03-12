Ruz anuncia 800.000 euros para la solución al tráfico en la rotonda de L'Aljub y la zona sur de Elche

La Junta de Gobierno Local de Elche ha aprobado este jueves, 12 de marzo de 2026, el proyecto de adaptación viaria del entorno de la rotonda de l’Aljub, una intervención valorada en 800.000 euros y con un plazo de ejecución estimado de seis meses con la que el Ayuntamiento pretende actuar sobre uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de la ciudad, la zona sur, precisamente la parte que queda sin ejecutar de la ronda sur que circunvala el casco urbano. La iniciativa busca, al mismo tiempo, mejorar la seguridad vial, agilizar la circulación y ampliar la oferta de estacionamiento en una zona estratégica de acceso a la ciudad.

“Hoy aprobamos el proyecto y ahora comenzará un proceso de licitación para que en unos meses podamos iniciar las obras, que esperamos puedan comenzar este verano”, señalaba el alcalde de Elche, Pablo Ruz, al dar cuenta de una actuación que el gobierno municipal considera prioritaria por los problemas de congestión que se repiten de forma habitual en este enclave. El regidor subrayaba además que se trata de “una intervención clave para resolver los problemas recurrentes de tráfico que se registran en esta zona de la ciudad”.

Tráfico en la rotonda de L'Aljub / Áxel Álvarez

Nuevo vial hacia Crevillent y Murcia

Entre las actuaciones de mayor calado figura la apertura de un nuevo vial que parte desde la calle Chile, junto a la rotonda de El Corte Inglés y que permitirá enlazar esta redonda con una vía paralela a las vías del tren, situada entre el Parque de Bomberos de Elche y el IES Tirant Lo Blanc. Esa conexión, orientada hacia Crevillent y Murcia, está concebida para facilitar la salida del tráfico que se dirige a esos destinos y, a la vez, enlazar con la glorieta junto al centro comercial l’Aljub, con la finalidad de contribuir a la descongestión de todo el entorno.

La actuación municipal incorpora también la instalación de semáforos de corta duración en la propia rotonda de l’Aljub. La finalidad de esta medida es ordenar mejor los flujos de circulación en momentos de máxima afluencia, especialmente en las horas punta, y reducir las retenciones que se producen de manera periódica en uno de los nodos viarios más cargados del término municipal, que da acceso a la avenida de la Libertad y donde se producen constantes momentos de tensión.

La intervención aprobada no se limita a esta glorieta. El proyecto extiende la reordenación a espacios anexos que concentran un elevado volumen de entradas y salidas de vehículos, con especial atención al aparcamiento del centro comercial -parte de titularidad municipal, la que da a la carretera exterior- y a las calles que absorben buena parte del tráfico que llega desde la avenida de la Libertad y otros accesos principales.

El alcalde de Elche presentó este jueves la reordenación del tráfico en la zona de la rotonda de L'Aljub y la salida hacia Crevillent / V. L. Deltell

Más entradas al aparcamiento y reordenación interior

Uno de los puntos centrales del plan pasa por la creación de dos nuevos accesos al aparcamiento del centro comercial l’Aljub. Uno de ellos se habilitará desde la zona suroeste y el otro desde la zona norte, de forma que se sumarán a las dos entradas ya existentes. El objetivo es repartir mejor los movimientos de entrada y salida de vehículos y evitar acumulaciones en los puntos de acceso actuales.

Además, el Ayuntamiento acometerá una reordenación integral de toda la zona del parking. Sobre este espacio, Ruz ha recordado que “es de titularidad municipal”, una circunstancia que, según se desprende del proyecto, facilita la reorganización del área para adecuarla a las nuevas necesidades de circulación y estacionamiento.

La reconfiguración del aparcamiento se concibe como una pieza clave dentro del plan global de movilidad de este sector urbano. La administración local persigue que la redistribución del tráfico no solo "alivie la presión sobre la glorieta en un 70 %" -señalaba el edil Claudio Guilabert-, sino que permita una circulación más clara, segura y funcional en todo el entorno del centro comercial, uno de los ámbitos que más desplazamientos diarios concentra en la ciudad.

Jacarilla, Redován y 250 nuevas plazas

La actuación prevista alcanza también la calle Jacarilla, donde se desplazará la mediana para habilitar nuevas plazas de aparcamiento en batería a ambos lados de la vía. Estas plazas están especialmente pensadas para atender la demanda generada por el nuevo Pabellón Sara Marín y María Díez, situado en esa misma calle, de modo que el proyecto incorpora una respuesta específica a las necesidades de estacionamiento ligadas a este equipamiento.

El alcalde de Elche destacó la importancia del nuevo vial pero también de los dos nuevos acceso al centro comercial de L'Aljub / V. L. Deltell

A ello se suma la mejora de las intersecciones y accesos en la calle Redován con la avenida de la Libertad. En este punto, la intervención pretende facilitar la incorporación de vehículos a la circulación y reforzar la protección de los peatones mediante la habilitación de pasos de cebra, con lo que se introduce una vertiente de seguridad peatonal en una operación que no se limita exclusivamente al tráfico rodado.

Según los cálculos municipales, el conjunto de medidas permitirá crear más de 250 nuevas plazas de aparcamiento. Ese incremento saldrá de las plazas generadas en la calle Jacarilla, de la reorganización del estacionamiento del centro comercial l’Aljub y del solar habilitado para aparcar vehículos situado entre la calle Redován y Rojales. El Ayuntamiento añade además que esa cifra podría crecer en el futuro con la incorporación de nuevos terrenos ahora si uso y que puedan ser destinados a estacionamiento.

El gobierno local plantea esta obra como una intervención de alcance estructural sobre la movilidad en una de las principales puertas de entrada al casco urbano. "No se trata solo de redistribuir carriles, accesos y entradas al parking, sino de actuar sobre varios puntos a la vez para rebajar la congestión, ganar capacidad de aparcamiento y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones", exponía el edil Guilabert.

“Es una actuación muy importante que va a suponer un cambio de paradigma en la movilidad de esta zona y que permitirá gestionar mucho mejor el tráfico en uno de los accesos principales a la ciudad”, afirmaba Ruz, quien ha añadido que la intención del Ayuntamiento es que las obras puedan arrancar tras el proceso de licitación previsto y queden terminadas antes de que concluya el año. Con ese calendario, el Consistorio confía en iniciar los trabajos en verano y completarlos dentro de 2026, siempre dentro del plazo de ejecución inicialmente fijado.