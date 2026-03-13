Así clausura Crevillent los 100 años de su revista más emblemática

La Semana Santa de Crevillent clausuró el centenario de la revista Crevillente Semana Santa con un acto celebrado en el recientemente inaugurado Forum Enercoop, que sirvió también para presentar la edición de 2026 de una publicación histórica dentro del calendario cofrade. La Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa eligió este espacio de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, también centenaria, para poner el cierre a una conmemoración que ha girado en torno a la revista más antigua de su género de cuantas se editan en la Comunidad Valenciana y la segunda más longeva de todo el país.

Los directores de la revista "Crevillente Semana Santa" recibieron una escultura de Pepe Miralles como homenaje / Paco Berenguer

La cita, a la que asistieron cerca de 300 personas, se planteó como uno de los actos previos más relevantes ante la cercanía de la Celebración Pasional. La velada estuvo conducida por los jóvenes cofrades Blanca Llombart y David García, encargados de ir dando paso a las distintas intervenciones y reconocimientos de una ceremonia que combinó memoria, homenaje y puesta de largo de la nueva edición.

Reconocimiento a fundadores y directores

El desarrollo del acto arrancó con un repaso a las actividades impulsadas con motivo de este centenario, a cargo de Francisco Polo Candela, que resumió el recorrido de una efeméride dedicada a subrayar la trayectoria de una revista nacida en 1925. Tras esa intervención llegó uno de los momentos centrales de la noche: el homenaje a los dos fundadores que dieron vida a la publicación.

La Federación quiso recordar a Manuel Mas Galvañ, editor de aquella primera etapa, cuyo recuerdo recogió su hijo Gerardo Mas de Leyva, y a Anselmo Mas Espinosa, primer director de la revista. En este segundo caso fueron tres de sus nietos, Silvio, Eugenio y Rosa Mas Mas, quienes recibieron el reconocimiento de manos del presidente de la Federación, Mario Ruiz Igual, y del actual director de la revista, Vicente López Deltell. El homenaje consistió en la entrega de un cuadro realizado por la artista crevillentina Victoria Quesada Juan y de un escultura con el logotipo del centenario, obra de Pepe Miralles.

Los presentadores del acto fueron los jóvenes cofrades Blanca Llombart y David García (izquierda) / Paco Berenguer

La ceremonia continuó con otro bloque de reconocimientos dirigido a los cinco últimos directores que ha tenido la publicación: José Antonio Aznar, Salvador Mas, Pilar Mas, Miguel Lledó y el actual responsable, Vicente López. Todos ellos recibieron también el recuerdo de este centenario como parte del legado acumulado por una revista que ha acompañado durante un siglo a la Semana Santa crevillentina.

Distinciones a instituciones y colaboradores

La Federación de Semana Santa amplió además esos homenajes a las instituciones y entidades que han colaborado o se han implicado en este recorrido conmemorativo. Entre ellas figuró el Ayuntamiento de Crevillent, cuyo recuerdo fue recogido por la alcaldesa, Lourdes Aznar; la Diputación de Alicante, representada por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro; y el Grupo Enercoop, a través de su presidente, Guillermo Belso.

También se reconoció la labor de la empresa encargada de la maquetación e impresión de la publicación. En representación de Hurpograf, fue Noemí Hurtado quien recibió el agradecimiento por el trabajo realizado. Del mismo modo, la Federación distinguió al director adjunto de la revista, Francisco Polo, y al propio presidente de la entidad cofrade, Mario Ruiz, en una muestra de agradecimiento a las personas que han sostenido el proyecto editorial desde distintos ámbitos.

Enrique Manchón es el autor de los dibujos con los que se ha ilustrado la doble revista de la Semana Santa de Crevillent / Paco Berenguer

Tras la entrega de estos obsequios, los conductores del acto entrevistaron a las autoridades locales, provinciales y al presidente de Enercoop, quienes expresaron su compromiso con la Semana Santa y, de forma concreta, con esta publicación centenaria. En ese momento, los presentadores dieron oficialmente por clausurado el centenario de la revista correspondiente al periodo 1925-2025, antes de dar paso al segundo gran tramo de la noche: la presentación del ejemplar de 2026, que abre el año 101 de la publicación.

Presentación de la edición de 2026

A partir de ese momento tomó la palabra el actual director, Vicente López Deltell, responsable de conducir la presentación de la nueva edición. En una introducción inicial, López Deltell dedicó un recuerdo al recientemente fallecido Salvador Puig Fuentes, al que definió como un gran colaborador de la revista.

Uno de los instantes más visuales de la noche llegó con la subida al escenario de Enrique Manchón Ruiz, autor de las dos portadas de la revista. El creador explicó lo que ha supuesto para él asumir este encargo, especialmente por su vinculación histórica con la Semana Santa y pese a desarrollar su profesión en el ámbito de la arquitectura. Junto a la alcaldesa de Crevillent y al diputado provincial de Cultura procedió a descubrir las dos portadas impresas a gran formato.

El equipo de redacción tampoco quedó al margen del acto. López conversó sobre el escenario con dos de sus integrantes, Regina Candela y Juan Carlos González, que compartieron sus experiencias personales dentro de la elaboración de la revista y aprovecharon para animar a los jóvenes cofrades a implicarse en esta publicación tradicional.

La clausura llegó con la entrega de los primeros ejemplares de "Crevillente Semana Santa 2026" a las autoridades, al equipo de redacción y a los presentadores del acto, cerrando así una noche cargada de simbolismo para la Federación. El deseo expresado al término de la velada fue que el nuevo periodo que se abre con esta edición mantenga el brillo alcanzado por la revista a lo largo de sus cien años de historia.