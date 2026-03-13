Compromís lanza una campaña por el derecho a la vivienda en Elche

Compromís presentó este viernes en Elche la campaña “La vivienda no es un negocio, la vivienda es un derecho”, una iniciativa con la que la coalición quiere situar el acceso a la vivienda en el centro del debate político y reforzar su defensa de un modelo de vivienda digna, asequible y estable. La formación dará a conocer sus propuestas este sábado, 14 de marzo, a las 11 horas en la Plaça de l’Algeps, en un acto con el que pretende visibilizar el impacto de la crisis habitacional sobre jóvenes, familias trabajadoras y colectivos más vulnerables del municipio.

La campaña fue presentada en la mañana de este 13 de marzo de 2026 por responsables locales de la coalición, que pusieron el acento en el encarecimiento sostenido tanto del alquiler como de la compra de vivienda en la ciudad y en la necesidad, a su juicio, de adoptar medidas políticas para frenar esta evolución.

Subida de precios en Elche

El portavoz local de Iniciativa Compromís, Víctor Moreno, aseguró que la situación se ha deteriorado con fuerza en los últimos años. “En los últimos cinco años, el alquiler ha subido un 60 % para los ilicitanos e ilicitanas y un 65 % para quienes compran una vivienda. Estamos hablando de que el alquiler, para un piso de 90 metros cuadrados, se sitúa actualmente en 840 euros y para la compra, en los 1.600 euros el metro cuadrado”, afirmó.

Con esos datos, la formación enmarca su campaña en un escenario que considera especialmente grave para quienes intentan emanciparse, mantener un alquiler o acceder a una casa en propiedad en Elche. Compromís sostiene que el problema afecta de forma directa a amplias capas de la población y que requiere una respuesta pública más decidida.

Cartel de la campaña de Compromís en Elche / INFORMACIÓN

Críticas a Pablo Ruz y Vox

Moreno cargó también contra la posición del gobierno municipal en esta materia. “Esta situación se ve agravada por la negativa de Pablo Ruz y Vox para paliar los efectos de la crisis de vivienda, formaciones políticas que recordemos, han rechazado sistemáticamente en contra todas las propuestas que hemos presentado desde Compromís en materia de vivienda, como declarar zonas tensionadas, regular los pisos turísticos, crear una Mesa de Vivienda o garantizar la transparencia y la promoción pública en las futuras viviendas protegidas tras el caso del pelotazo de las ‘VPPO’ de Alicante”, denunció.

La coalición utiliza así la campaña para confrontar su planteamiento con el del actual Ejecutivo local y para reprocharle haber bloqueado las iniciativas que ha ido llevando al debate municipal en los últimos meses en relación con la crisis habitacional.

“Una cuestión de voluntad política”

Por su parte, la secretaria local de Més-Compromís, Míriam Hurtado, insistió en la gravedad del contexto actual y en la necesidad de actuar desde las instituciones. “Estamos ante una situación que es completamente insostenible, y esta campaña que presentamos hoy demuestra que garantizar el derecho constitucional a una vivienda asequible, digna y estable es una cuestión de voluntad política. Por ello, es fundamental seguir insistiendo en que la vivienda es un derecho que debe estar al servicio de las personas, y no un bien de mercado con el que especular”, señaló.