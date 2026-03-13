Elche, Semana Santa en el Oasis Mediterráneo

Elche, la ciudad de la Dama, tiene muchos encantos que desvelar y muchos motivos para visitarla. No puedes dejar pasar esta Semana Santa sin visitar la ciudad y su propuesta de actividades para estas fiestas. Una ciudad donde la pasión se vive en las calles, un lugar donde las palmas se conviertes en arte y marcan el paso de una tradición centenaria.

Las celebraciones de la Semana Santa en Elche se inician con la procesión de Domingo de Ramos, declarada de Interés Turístico Internacional, en la que miles de personas portan su palma elaborada de forma artesanal en los talleres de la ciudad. Si quieres participar en esta procesión, solo tienes que adquirir tu palma procedente del Palmeral ilicitano en el Mercado de Palma Blanca, que se instala desde el viernes previo al Domingo de Ramos en la Plaça de Baix, junto al Ayuntamiento, y el mismo domingo, junto a la Oficina de Turismo, en la Plaza del Parque.

Una ciudad donde la pasión se vive en las calles, un lugar donde las palmas se conviertes en arte y marcan el paso de una tradición centenaria. / INFORMACIÓN

Además de esta procesión, si visitas la ciudad durante este fin de semana, puedes vivir los días previos al inicio de la Semana Santa asistiendo al concierto de Viernes de Dolores, interpretado por la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx, que tiene lugar en el inmejorable escenario de la basílica barroca de Santa María, donde cada año se celebra el Misteri d’Elx, obra incluida en el listado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

El sábado toca asistir a la espectacular representación de La Pasión por el Grupo Cultural Jerusalem, una obra de arte clásico en la que se escenifican los episodios evangélicos desde la entrada de Jesús en Jerusalén, pasando por su crucifixión y muerte, hasta su resurrección, que cuenta con la declaración de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana.

El marco de esta representación serán las calles del centro de Elche, y tendrá como escenarios principales el Parque Municipal y el entorno del Palacio de Altamira, donde se desarrollarán los momentos más importantes de La Pasión.

No puedes dejar pasar esta Semana Santa sin visitar la ciudad y su propuesta de actividades para estas fiestas. / INFORMACIÓN

También el sábado por la tarde, no dejes de visitar en el Centro de Congresos, la exposición de palmas para el concurso de artesanía de Palma Blanca, en la que se comunicará la palma ganadora de este año. Esta palma ocupará un lugar destacado al día siguiente en la procesión de Domingo de Ramos, junto con el resto de espectaculares trabajos presentados al concurso.

Pero si prefieres visitar la ciudad durante el segundo fin de semana, del 3 al 5 de abril, podrás disfrutar de las procesiones del Viernes Santo, y la exposición de tronos previa en la Basílica de Santa María, donde al término de la misma se celebra la solemne ceremonia de la “Trencà del Guió”, uno de los actos más singulares de la Semana Santa Ilicitana.

El domingo día 5 de abril, la Semana Santa Ilicitana finaliza con la gloriosa Procesión de las Aleluyas. / INFORMACIÓN

El domingo día 5 de abril, la Semana Santa Ilicitana finaliza con la gloriosa Procesión de las Aleluyas, durante el transcurso de la misma, una lluvia de millones de papelitos de colores impresos con imágenes religiosas que se lanzan desde balcones y terrazas acompañan al paso del Cristo Resucitado y de la Virgen de la Asunción). Durante este fin de semana, también se representa el viernes, sábado y domingo, La Pasión por el Grupo Cultural Jerusalem, en este caso, el en Gran Teatro de Elche.

El portal de Visit Elche nos ofrece la posibilidad de realizar la reserva de alojamiento, actividades y paquetes turísticos, la mejor forma de descubrir la ciudad de las palmeras. Toda una “Semana Santa en el Oasis Mediterráneo”.

Toda la información en su web.