Todo preparado en Elche para disfrutar de las fiestas de San José

Ambiente festivo en El Pla de San Josep de Elche. Este sábado comienzan las actividades en honor al patrón del barrio, que finalizarán el jueves 19 con la tradicional procesión por las calles del entorno de la parroquia, y que cuentan con conciertos, concursos y actividades infantiles.

La edil de Infancia, Familias y Mayores, Aurora Rodil, también concejala del distrito, invitó a los ilicitanos a “disfrutar de las actividades dedicadas a las familias, a los niños y adultos, en honor a San José, en uno de los barrios más queridos y emblemáticos de nuestra ciudad. Una tradición en este barrio que se remonta a 1562”.

El párroco de San José y la edil de Festejos, Inma Mora, en la presentación de hace un año. / INFORMACIÓN

El itinerario

Los actos darán comienzo este sábado a las 17.30 horas con juegos para los más pequeños, concursos de chistes y una chocolatada con suizos. Además, el párroco, Vicente Miguélez, anunció que, a las 20.15 horas, el Grupo Lírico José Chazarra ofrecerá un concierto.

Los niños más creativos también tendrán cabida en estas fiestas, pues el domingo, a las 12 horas, se desarrollará un concurso de dibujo infantil, y el ganador será revelado el Día del Padre a las 18.45 horas. Por otra parte, se podrá disfrutar de una degustación de coca salada a las 20.30 horas del miércoles 18.

Día del Padre

Las celebraciones religiosas comenzarán el martes 16, a las 19.30 horas, con la solemne eucaristía del triduo a San José, que también tendrá lugar los días 17 y 18. Y las fiestas culminarán el jueves, el Día del Padre y cuando se conmemora la celebración del Santo, con la procesión por las calles del barrio, a las 19.30 horas. La jornada de este último día dará comienzo a las 11 horas con la celebración de la eucaristía de las familias y, una hora después, será el turno de la solemne eucaristía de fiesta de San José. Al día siguiente, el viernes 20, se llevará a cabo una misa en honor a los difuntos del barrio.