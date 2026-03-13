El Hospital General de Elche lidera en la provincia una radioterapia intraoperatoria más precisa y menos invasiva

El Hospital General Universitario de Elche se ha convertido en el primer centro de la provincia de Alicante en incorporar a su práctica clínica un sistema computarizado de planificación específico para radioterapia intraoperatoria (RIO), una técnica que permite administrar radiaciones ionizantes directamente sobre el área del tumor durante la cirugía. La puesta en marcha de este avance ha sido posible tras la adquisición, por parte de la Conselleria de Sanitat, de un acelerador lineal robotizado de electrones de alta energía diseñado específicamente para este tipo de procedimientos. Con esta incorporación, el hospital ilicitano da un paso más en el tratamiento multidisciplinar del cáncer y suma una tecnología que, en determinados casos, permite completar la radioterapia en el mismo acto quirúrgico.

La nueva dotación permite aplicar una dosis altamente focalizada de radiación en plena intervención, una vez extirpado el tumor, de manera que la radioterapia queda integrada dentro de la cirugía en pacientes seleccionados. La irradiación se dirige al lecho tumoral, es decir, a la zona en la que se encontraba la lesión y donde existe un mayor riesgo de recaída local. Frente a la radioterapia externa convencional, este procedimiento se realiza con visión directa del campo quirúrgico, lo que incrementa la precisión del tratamiento y reduce la exposición de tejidos sanos.

Equipo multidisciplinar del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General Universitario de Elche que aplica esta nueva tecnología / INFORMACIÓN

Radiación directa sobre el área del tumor

La jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General de Elche, la doctora Natividad Bascón, destaca que esta técnica permite actuar en el momento más oportuno del proceso terapéutico. “Esta técnica nos permite administrar radiación exactamente donde es necesaria y en el momento más adecuado del tratamiento”, explica la especialista. Según añade, “al poder tratar directamente el área donde estaba el tumor conseguimos una irradiación muy precisa y reducimos la exposición de tejidos sanos”.

Además de esa precisión, uno de los elementos más relevantes del nuevo sistema es la rapidez con la que puede administrarse la dosis. “Otro aspecto relevante de este acelerador es la posibilidad de administrar la dosis terapéutica en tiempos muy reducidos, generalmente en torno a dos minutos”, continúa la doctora Bascón. “Esto no solo facilita su integración dentro del acto quirúrgico, sino que también puede potenciar la eficacia de la radiación”.

Esa capacidad de administrar el tratamiento en apenas unos minutos no solo mejora la logística del quirófano, sino que abre la puerta a acortar el recorrido terapéutico de determinados pacientes. En algunos casos, la radioterapia puede quedar prácticamente resuelta en el mismo momento de la cirugía, evitando sesiones posteriores o reduciendo de forma significativa el tratamiento complementario.

El sistema implantado en Elche se apoya en un trabajo previo de organización clínica y técnica. El Servicio de Oncología Radioterápica, en colaboración con el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ha elaborado los protocolos que fijan tanto la indicación de la técnica como los criterios de selección de pacientes. Por su parte, el Servicio de Radiofísica Hospitalaria asume la planificación dosimétrica de los tratamientos y los controles periódicos del acelerador.

Un acelerador robotizado adaptado al quirófano

La tecnología incorporada al hospital genera haces de electrones con energías comprendidas entre 6 MeV y 12 MeV, lo que permite adaptar la profundidad del tratamiento al tejido que se desea irradiar. Se trata de un equipo compacto y robotizado, pensado para ser trasladado hasta la mesa quirúrgica y colocado con precisión sobre el área diana. Una de sus ventajas es que puede utilizarse en un quirófano convencional, sin necesidad de blindaje estructural adicional, gracias a una configuración que limita la radiación dispersa.

Radiofísicos con el nuevo acelerador robotizado en un quirógano del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

El acelerador incorpora además un sistema avanzado de planificación computarizada guiado por imágenes radiológicas, con capacidad para simular el tratamiento y calcular la distribución de dosis durante la propia intervención. A ello se suman herramientas de navegación óptica que facilitan la colocación del aplicador y aumentan la exactitud del procedimiento.

El responsable del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, Raffaele Danilo, subraya la importancia de esa precisión técnica en un tratamiento que se desarrolla en un margen de tiempo muy reducido. “La radioterapia intraoperatoria exige una gran precisión dosimétrica y una integración muy cuidadosa dentro del procedimiento quirúrgico”, asegura. También precisa que “Todo el proceso de irradiación dura menos de 150 segundos, por lo que es esencial tener la garantía de que el acelerador administra exactamente la dosis terapéutica prevista. Por ello, antes de iniciar la actividad clínica hemos realizado una caracterización completa del equipo y de sus aplicadores para asegurar que la distribución de dosis sea exactamente la planificada”.

La implantación del nuevo sistema ha requerido, por tanto, no solo la incorporación del equipo, sino también un proceso exhaustivo de validación, ajuste y comprobación de todos sus parámetros, con el fin de garantizar la seguridad y la eficacia de cada tratamiento desde el inicio de la actividad clínica.

Coordinación de varios servicios hospitalarios

La radioterapia intraoperatoria obliga a coordinar a numerosos profesionales dentro del mismo acto quirúrgico. En cada intervención participan cirujanos, oncólogos radioterápicos, anestesistas, radiofísicos hospitalarios, técnicos especialistas en radioterapia y dosimetría, profesionales de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. La técnica, por tanto, no depende solo de la máquina, sino de una organización precisa y sincronizada de todos los equipos implicados.

El jefe de Sección del Servicio de Cirugía General, el doctor José Antonio Barreras Mateos, detalla cómo se desarrolla esa intervención conjunta en quirófano. Durante la operación, señala, “podemos identificar con precisión el área de riesgo y proteger los tejidos sanos antes de administrar la radiación. Esto permite realizar un tratamiento muy dirigido e integrado en el propio acto quirúrgico”.

El especialista también puso el foco en la preparación previa que ha hecho posible incorporar esta tecnología sin alterar de forma sustancial la dinámica quirúrgica habitual. “La coordinación entre los distintos servicios es clave. Los simulacros realizados previamente nos han permitido ajustar la técnica y adaptar el trabajo de cada equipo, incorporando el procedimiento con solo un incremento muy razonable del tiempo quirúrgico. Esto ha sido posible gracias a la actitud de colaboración de todos los profesionales implicados”, concluye.

La técnica puede estar indicada en determinados casos de cáncer de mama, tumores malignos pélvicos de distinto origen o sarcomas, y de hecho ya ha sido tratada con ella una paciente en el Hospital General Universitario de Elche. La doctora Bascón destaca el alcance que este tipo de abordaje puede tener para quienes se someten a la intervención: “Para muchos pacientes supone completar el recorrido terapéutico en el mismo momento de la cirugía. En algunos casos el tratamiento puede quedar prácticamente finalizado al salir del quirófano”.