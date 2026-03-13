Elche impulsa una tarjeta turística digital para fomentar el consumo del visitante

Una tarjeta turística para agrupar en un pack las diferentes experiencias que puede llevarse el visitante cuando llega a Elche y, de paso, aumentar el consumo en la ciudad. Es la idea que maneja el Ayuntamiento con lo que llaman VisitElche Card, un recurso digital que permitirá acceder con descuentos a museos, transporte público, trenet y realizar visitas guiadas, además de ofrecer información útil para planificar la visita desde el propio móvil.

La doble vertiente con esta propuesta es que el Ayuntamiento, a través de VisitElche, pueda obtener información estadística sobre el comportamiento de los turistas, registrando datos anónimos sobre qué recursos se visitan con más frecuencia, qué itinerarios siguen o cuánto tiempo permanecen en la ciudad. Esta información ayudará a diseñar campañas de promoción más eficaces y adaptar la oferta a la demanda real.

90.000 euros

El expediente de licitación del proyecto se aprobó en una de las últimas juntas de gobierno y forma parte del plan de Sostenibilidad Turística, con un importe de 90.000 euros que será financiado con fondos europeos. Este programa que ha servido durante los últimos años como herramienta administrativa y económica para ejecutar las acciones contempladas en el Plan Estratégico de Turismo local orientadas a modernizar la oferta turística y reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino.

La edil del área, Irene Ruiz, explicó que con la tarjeta, que podría empezar a operar el próximo junio, se quiere exportar el modelo que utilizan ya otras ciudades como Valencia, Gijón o Guipúzcoa a modo de billete electrónico que se puede almacenar en la cartera digital del smartphone. Estará disponible inicialmente en tres modalidades de 24, 48 y 72 horas en función de la estancia, y cada opción incluirá diferentes combinaciones de servicios turísticos.

Paquetes

Por ejemplo, el paquete básico de 24 horas incluirá acceso a dos museos municipales, el uso del tren turístico y hasta diez trayectos en el autobús urbano durante el periodo de validez. En la opción de 48 horas se ampliarán las visitas a cuatro museos y se añadirá una visita guiada por el centro histórico, mientras que la tarjeta de 72 horas permitirá acceder a un número mayor de recursos culturales. Aunque el precio definitivo todavía no se ha fijado, a nivel municipal estiman que los precios de partida serían entre 10 y 15 euros, según el trabajo en otros municipios, aunque tendrán que estudiarlo bien en base a la realidad de la ciudad ya que, como señaló Ruiz, el acceso a los museos ilicitanos es económico.

Más allá de facilitar el acceso a los recursos turísticos, la tarjeta busca estimular el consumo también en la iniciativa privada, de ahí que cada usuario pueda hacerse una especie de tarjeta a la carta incorporando descuentos o promociones específicas para actividades como cata de vinos o montar en globos.

Este sistema estará conectado con el portal turístico municipal y se contempla la posibilidad de que los visitantes gestionen varias tarjetas desde un mismo dispositivo, algo especialmente útil para familias o grupos.

Señalización inteligente

Paralelamente a la tarjeta digital, la concejalía de Turismo también espera que en el arranque de la temporada estival pueda implementarse el nuevo sistema de señalización inteligente. Serán un total de 21 soportes interactivos que se colocarán en puntos estratégicos del centro histórico, como espacios patrimoniales relevantes, para mejorar la orientación de los visitantes en la ciudad. El proyecto también está en licitación por un presupuesto de 190.000 euros y será asumido dentro del mismo plan de Sostenibilidad Turística.

Las señales adoptarán distintos formatos que van desde tótems verticales, paneles tipo mesa o placas instaladas en pared, que permitirán acceder a información ampliada mediante códigos QR que se podrán escanear y que llevarán al transeúnte a un portal con datos escritos y también videos que les ponga en contexto sobre lo que tienen delante, además de facilitarle rutas para llegar a puntos de interés cercanos. Incluso estará conectada la señalética con los mapas de plataformas como wikilok.

Turistas en el Parque Municipal este pasado verano / Áxel Álvarez

Una de las novedades del sistema es que contará con tecnología Navilens, diseñada para facilitar el acceso a la información a personas con discapacidad visual o sensorial al emplear códigos de alta visibilidad que pueden ser detectados por dispositivos móviles incluso a cierta distancia. Cuando el usuario tenga activada la aplicación correspondiente, el teléfono identifica automáticamente el código y reproduce la información en formato accesible, donde incluso entrarían audioguías. De igual manera, de entrada la información se mostrará en castellano, valenciano, inglés y francés, con la idea de ampliar idiomas.

Pantallas interactivas

De igual modo, desde Turismo indican que la idea con la segunda fase de este proyecto sería ampliar esta señalética con pantallas interactivas siguiendo un modelo similar al que el Ejecutivo local implantó en quioscos sin uso donde aparece la programación municipal con eventos próximos. Por ahora las señales serán estáticas y según matizó Ruiz, en los pliegos se ha tratado de buscar un equilibrio para que la herramienta informativa no termine siendo un obstáculo a la accesibilidad o que incluso afecte a la estética del patrimonio. Para ello, trasladó la edil que se han tenido en cuenta que los soportes estén construidos con materiales antivandálicos y que la colorimetría se integre en el paisaje.