Vecinos de Elche denuncian el deterioro de los jardines en la mediana de la avenida de la Universidad

Quien cruza a diario la avenida de la Universidad de Elche, en la prolongación de la avenida de la Libertad en dirección a Alicante, apenas necesita detenerse unos segundos para comprobar el estado en el que se encuentra el jardín situado en la mediana, justo frente al edificio de Rectorado. Lo que en otro tiempo fue un pequeño espacio de descanso entre los carriles de ida y vuelta se ha convertido, según denuncian los vecinos de la zona, en un punto cada vez más degradado, marcado por la suciedad, los excrementos de perro, las humedades, el mobiliario deteriorado y una sensación creciente de abandono.

Cacas de perro y humedades visibles en el entorno cercano a la UMH de Elche / Áxel Álvarez

Las quejas vecinales no son nuevas, pero sí persistentes. Residentes del entorno aseguran que el parque lleva mucho tiempo sin recibir la atención necesaria y lamentan que una zona que podría funcionar como pulmón urbano, lugar de paso amable o rincón de estancia se haya transformado en un espacio que muchos evitan. A la imagen de bancos rotos y farolas agrietadas se suman manchas de humedad en el suelo y una falta de limpieza que, sostienen, resulta evidente a simple vista. "Y lo de las cacas de perro es algo tan asqueroso...", lamenta Antonio López, vecino del barrio.

Jardinera desgastada por el paso del tiempo en el parque de la avenida de la Universidad de Elche / Áxel Álvarez

Un rincón cada vez más degradado

A plena luz del día, el jardín mantiene aún la apariencia de un espacio que en origen fue pensado para humanizar una vía de tráfico intenso. Sin embargo, el desgaste acumulado ha ido imponiendo otra realidad. Donde debería haber un área cuidada, aparecen restos, desperfectos y señales visibles de dejadez. Los vecinos describen una escena cotidiana de abandono en una de las entradas más transitadas del entorno universitario.

Las lluvias han motivado la proliferación de malas hierbas en el parque de la avenida de la Universidad de Elche / Áxel Álvarez

Uno de ellos es Manuel Pérez, residente en la zona, que recuerda que hace unos años el lugar todavía podía utilizarse con normalidad. Ahora, en cambio, asegura que la situación ha cambiado por completo. Según explica, lleva mucho tiempo sin acudir a ese jardín porque, sencillamente, “da asco”. En su relato se mezclan la indignación y el cansancio de quien observa cómo el deterioro se ha vuelto paisaje habitual. “Esto está lleno de mierda pero por todos sitios, humedades, los bancos rotos, las farolas de luz agrietadas, humedad en el suelo hace pero mogollón que no vienen nadie a limpiar aquí”, lamenta.

La descripción no se queda en una impresión aislada. La acumulación de cacas de perro, la suciedad en distintas zonas, las malas hierbas, el firme irregular tras las lluvias y el mal estado del mobiliario urbano dibujan, según los testimonios recogidos, una estampa impropia de un enclave situado frente a una de las fachadas institucionales más reconocibles de la ciudad. El contraste entre la relevancia del entorno y el aspecto del jardín alimenta todavía más el malestar de quienes viven o pasan por allí.

Malas hierbas y humedades en uno de los tramos del parque de la avenida de la Universidad de Elche / Áxel Álvarez

Quejas por la falta de limpieza y mantenimiento

Las reclamaciones vecinales apuntan de forma clara a la ausencia de labores periódicas de limpieza y conservación. No se trata solo, sostienen, de un problema estético. La sensación de abandono termina condicionando el uso del espacio y empujando a muchos residentes a dejar de frecuentarlo. Donde antes podía haber un banco para descansar o un lugar donde hacer una pausa, hoy hay elementos deteriorados que invitan más a pasar de largo que a quedarse.

Los vecinos hablan de un parque al que el paso del tiempo le ha ido arrancando cualquier rastro de cuidado. Esa percepción se agrava, además, por tratarse de una mediana ajardinada con una posición muy visible para miles de conductores y peatones que circulan cada día.

Los vecinos están cansado de los dueños de mascotas incívicos en el entorno de la avenida de la Universidad de Elche / Áxel Álvarez

El problema, añaden algunos residentes, no es solo lo que se ve, sino lo que transmite. Un espacio sucio y roto acaba proyectando una imagen de descuido que desincentiva cualquier uso vecinal y favorece que el deterioro avance todavía más. La falta de intervención temprana, insisten, termina multiplicando las consecuencias del abandono.

Vandalismo y botellón en una zona apartada

A esa situación se suma otro elemento que preocupa a quienes viven en el entorno: el uso conflictivo que algunos grupos hacen del jardín, especialmente por las noches. Así lo relata Aurora Rodríguez, otra vecina del barrio, que apunta al vandalismo como uno de los factores que explican el deterioro creciente del lugar. A su juicio, no solo se trata de un parque olvidado, sino también de un rincón donde la falta de vigilancia facilita determinados comportamientos incívicos.

Uno de los bancos roto y con peligrosos hierros oxidados a la vista en la avenida de la Universidad de Elche / Áxel Álvarez

Aurora subraya que “a parte de que están olvidados, es un parque donde se lleva el vandalismo, con jóvenes de botellón y demás. Como es un sitio apartado, los maleantes se sienten protegidos”. Esa percepción de aislamiento, a pesar de hallarse en una avenida muy transitada, convierte el jardín en un espacio especialmente vulnerable durante determinadas horas, según denuncian los residentes.

La combinación de abandono, falta de limpieza y episodios de vandalismo ha ido expulsando del parque a quienes antes podían verlo como un lugar de uso cotidiano. El resultado es un círculo difícil de rompe.