Vox releva a Rodil como coordinadora en Elche tras encadenar varias crisis internas

Vox Elche escenificó este jueves por la noche en el Centro Cívico Candalix un relevo orgánico de calado con la salida de Aurora Rodil de la coordinación local y el nombramiento de Juan Antonio Gallardo como nuevo responsable del partido en el municipio, en una reordenación que llega después de meses de tensiones internas en la formación y tras la crisis política que protagonizó el pasado verano la propia Rodil con el concejal Samuel Ruiz, a la que siguió en diciembre el episodio de la dimisión anunciada y posteriormente retirada por este último. Todo cuando, además, un poco antes dimitió Raúl Sempere como concejal por discrepancias con sus compañeros de filas. El cambio se produce a 14 meses de las elecciones locales, y cuando el nombre del candidato en Elche aún no está claro públicamente. Llamativo en este sentido es que en el comunicado el propio partido dijera literalmente que "Vox Elche exhibe músculo político con la presentación de su nueva estructura local ante un centenar de afiliados", lo que podría dar a entender que, hasta ahora, ese "músculo político" no existía.

Sea como fuere, la nueva estructura local, presentada ante más de un centenar de afiliados y simpatizantes, sitúa a María Dolores Legido como vicecoordinadora, a Juan Pablo Pérez como responsable de Relaciones Institucionales, a Ana Romero al frente de Afiliados y a Isabel Marín como responsable de Jóvenes. El acto contó, además, con la presencia de la diputada en las Cortes Valencianas María Teresa Ramírez; de la diputada provincial Gema Alemán; de la coordinadora de zona, Cristina Pastor; y de los concejales del grupo municipal.

Relevo tras el desgaste interno

El cambio en la estructura local no llega en un momento neutro para Vox en Elche. La salida de la que fuera cabeza de lista en las elecciones de 2023 de la coordinación local se produce después de dos episodios críticos, en los que Rodil y su compañero Ruiz han mostrado su distancia, a lo que se suma la salida de Sempere, que, al parecer, había venido recriminando que el partido exhibiera demasiada sintonía con el PP, huyendo de sus esencias.

La crisis en el grupo municipal se hizo visible el pasado verano, cuando Samuel Ruiz pasó a asumir la gestión política del grupo municipal en detrimento de Rodil, según informaron a este periódico fuentes del partido. La portavoz de Vox nunca lo reconoció. Aquel giro se produjo tras el choque interno por el nombramiento de Mario Vaquerizo como pregonero de las Fiestas de Agosto de 2025. La reacción de Rodil, avalando públicamente la decisión del alcalde —“estoy muy contenta, es un artista que conocemos desde siempre y que ha sido tanto él como Alaska parte de nuestro acervo cultural en la juventud”—, no fue bien recibida por algunos compañeros, que entendían que esa posición se alejaba del discurso que Vox venía manteniendo tanto en el ámbito local como nacional.

A partir de ese momento, Ruiz pasaba a ejercer como portavoz de facto y a marcar distancias con la línea más próxima al PP que representaba Rodil, siempre según exponían fuentes de Vox. La posterior llegada al grupo municipal de Pedro José Sáez tras la dimisión de Raúl Sempere terminó de inclinar el equilibrio interno, al quedar Rodil en minoría en una formación que empezaba a reclamar más visibilidad propia dentro del Ejecutivo municipal y menos subordinación política al alcalde.

La dimisión frustrada de Samuel Ruiz agravó la crisis

La tensión interna no se detuvo ahí. En diciembre, Vox Elche vivió un nuevo episodio convulso cuando Samuel Ruiz presentó su renuncia como concejal para después retirarla apenas horas más tarde, en una secuencia que desató desconcierto político y una comparecencia pública llena de explicaciones contradictorias. El propio edil habló primero de una dimisión ligada a motivos laborales y después la recondujo hacia razones personales y familiares, mientras el Gobierno municipal trataba de trasladar una imagen de normalidad en plena negociación de los presupuestos.

Aquella crisis evidenció la fractura interna de la formación y la dificultad de mantener un equilibrio estable entre la línea orgánica y la institucional. En ese contexto, el relevo anunciado ahora en la coordinación local adquiere una lectura política evidente: Rodil abandona el mando orgánico del partido en Elche, aunque conserva la portavocía municipal y su papel institucional, que a priori parece que es lo que se perseguía con el refuerzo a la figura de Samuel Ruiz hace unos meses, aunque no cuajó aquella operación. Por eso, el partido reorganiza ahora su estructura con un nuevo equipo que busca cerrar la etapa de turbulencias.

Ruz y Rodil, en un acto reciente / INFORMACIÓN

El acto del jueves sirvió precisamente para ofrecer una imagen de recomposición. Rodil mantuvo en la cita un papel destacado como portavoz y concejala, pero el protagonismo orgánico fue para Gallardo, que asumió la coordinación local con un discurso de reafirmación interna. El nuevo responsable presentó a su equipo como la “materialización de la esencia del gran proyecto que Vox tiene para España” y lanzó un mensaje de cohesión y firmeza: “Somos un equipo fuerte de buenas personas que se sacrifican. Vox defiende la dignidad de la persona, del municipio, del trabajo y la justicia”.

Gallardo también apeló a la movilización de los suyos y trató de abrir el foco más allá del votante habitual de la formación. “Los españoles somos muy de sofá, pero no podemos ser espectadores mientras se repite la misma historia. Invitamos a todos, especialmente a los que no piensan como nosotros, a escucharnos. Somos el único partido que habla con valentía de lo que nos interesa a todos”, afirmó durante su intervención.

Rodil reivindica gestión, pero cede el control orgánico

Aunque deja la coordinación local, Aurora Rodil quiso reivindicar durante el acto el papel de Vox dentro del Gobierno municipal y la influencia que, a su juicio, ha tenido la formación en la gestión del bipartito. “Lo estamos haciendo bien y el tinte de nuestro partido se ve en cada gestión”, sostuvo. La edil insistió en que la presencia de Vox en el Ejecutivo ha sido determinante y situó entre sus principales banderas la defensa del Camp d’Elx y del mundo rural, un asunto sobre el que la formación quiso cargar especialmente las tintas, consciente de que es un nicho disputado por la derecha.

En esa línea, aseguró que “el Camp d’Elx se seca y está solo; solo Vox ha dado la cara por nuestros agricultores y nuestras pedanías”, en un intento de reforzar uno de los ejes con los que el partido trata de diferenciarse dentro del Gobierno municipal. Rodil repasó además algunos de los hitos que la formación atribuye a su acción política: la apuesta por la formación para combatir el desempleo, la recuperación del espíritu emprendedor del ilicitano con Samuel Ruiz, la atención a las pedanías con Pedro José Sáez, la atención psicológica infantil gratuita y la próxima apertura de una oficina antiocupación. “Vox está con la familia, con los empresarios, con los más débiles y con la gestión eficiente de los recursos. Estamos aquí por el sentido común”, sentenció.

Samuel Ruiz departe con el alcalde de Elche en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

La presencia de Rodil en el acto y su papel en los discursos evidencian que sigue siendo el principal rostro institucional de Vox en Elche. Pero el relevo en la coordinación local confirma al mismo tiempo que el partido ha optado por separar liderazgo orgánico y representación municipal, además escenificándolo de cara a la galería, en un movimiento que puede interpretarse como una salida ordenada a la crisis que se arrastra desde hace meses.

La diputada autonómica María Teresa Ramírez quiso respaldar esa nueva etapa subrayando que Vox ha logrado modificar el tablero político en el Ayuntamiento de Elche e imponer, según su versión, los temas que preocupan de verdad a los ilicitanos. El cierre orgánico lo puso Mercedes García, miembro del comité ejecutivo provincial, que defendió el papel de la militancia y de las estructuras locales en la consolidación del partido. “Las ideas sin personas que las defiendan se quedan en papel”, afirmó.

El acto concluyó con una consigna de apoyo a la portavoz municipal y con un mensaje de cierre de filas de cara al próximo ciclo político. Según la nota difundida por Vox Elche, la cita terminó con “máxima ilusión” y con un grito unánime entre los asistentes: “¡Vamos a por todas con Aurora! ¡Viva España y viva la Mare de Déu!”. La frase resume bien la imagen que el partido quiso proyectar: Rodil deja la coordinación local, pero no desaparece del primer plano; la dirección cambia de manos, aunque la formación trata de transmitir continuidad política en el Ayuntamiento.