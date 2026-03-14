El polígono de Carrús condiciona las mejoras a la gestión pública de las calles

El polígono de Carrús, en Elche, lleva años tratando de enfrentar una remodelación integral ante las innumerables deficiencias del trazado industrial y se topa con uno de los mayores problemas: la mayoría de las calles son privadas. Es la estimación que hacen desde la propia comunidad de propietarios, desde donde le reclaman al bipartito de PP y Vox iniciar un plan de reconversión de los viales con tal de que pasen a ser públicos para aliviar los principales problemas de mantenimiento que presenta este enclave con 700 empresas asentadas y donde acuden a diario a trabajar entre 4.000 y 5.000 personas.

Sobre esta demanda recurrente se volvió a poner el acento esta misma semana en la Asamblea General de la comunidad en la que Juan Pascual volvió a revalidar el cargo de presidente por dos años. El propio empresario explica a este diario que las vías continúan siendo de carácter privado pese a contar con infraestructuras propias del espacio público como aceras, alumbrado, asfaltado o contenedores de residuos.

Si bien, la Administración local no se puede meter de lleno para tener a punto el espacio de forma regular, una circunstancia heredada de la propia configuración original del polígono y que se intenta revertir dentro de la lucha interna por tratar de conseguir la calificación de Entidad de Gestión y Modernización (EGM) que, a grandes rasgos, abriría la puerta a mejorar la imagen del lugar y concurrir a ayudas de calado para hacerlo más competitivo.

Una acera en mal estado en el polígono de Carrús / AXEL ALVAREZ

Resolución

Para ello, advierten desde el colectivo, todavía quedan varios pasos por dar, partiendo de que la comunidad sigue desde hace meses a la espera de la resolución municipal que de luz verde a la delimitación del polígono, después de que la entidad realizase correcciones al documento que siguen evaluándose.

Este sería el punto de partida, de ahí que los propietarios reclamen agilizar la inversión mínima por acometer para que la designación como EGM no se eternice. Para lograrla, tendrían que asegurarse una cantidad mínima de zonas ajardinadas, y la realidad es que faltan y las que hay necesitan más cuidados. Sería oportuno disponer también de estacionamientos suficientes ya que pese a que hace meses se completó una bolsa de unas 60 plazas en la ronda Vall d’Uixó sobre un antiguo solar lleno de baches la cantidad sigue siendo escasa.

Camiones

De la misma forma, sigue sobre la mesa la reivindicación de habilitar zonas propias de estacionamiento de camiones. Pascual confirma que se está negociando con el equipo de gobierno y que han planteado un par de localizaciones, sin un emplazamiento definido.

Suciedad junto a una de las aceras del enclave industrial de Carrús / AXEL ALVAREZ

Esta cobertura daría más garantías a los conductores, que han venido sufriendo robos de carburante en los últimos meses, ya que el reto sería que estas zonas estén videovigiladas aprovechando que el Ejecutivo local plantea instalar cerca de una treintena de cámaras conectadas a la Policía Local en accesos y puntos estratégicos del Parque Empresarial y el citado polígono.

Ahora bien, los equipos se adjudicaron a finales de diciembre y el bipartito apuntaba a enero o febrero para implantarlas, sin que hasta la fecha estén operativas, según expone la comunidad de propietarios, que también reclama que se acelere con las licitaciones de los proyectos de mejora por ejecutar antes de que caduque la línea de subvenciones otorgada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) hasta el próximo diciembre.

Contenedores

Otro de los problemas más repetidos es el estado de los contenedores de residuos, muchos sin tapa, con lo que cuando se llenan y sopla el viento la basura termina dispersa por las aceras y calles del polígono. Al hilo, los empresarios reclaman el sistema de recogida selectiva puerta a puerta, una medida que, según recuerdan, ya anunció el Ejecutivo local e incluso estaba comprometida entre la UTE y los empresarios.

Maleza en una de las zonas de tránsito junto a las fábricas en Carrús / AXEL ALVAREZ

La asamblea también abordó una problemática cada vez más creciente con la actividad de algunas empresas de recogida de chatarra y el hecho de que haya personas que transitan con carros desplazando restos que depositan en estos puntos. Alertan de que se están ocasionando problemas en la circulación por este motivo.