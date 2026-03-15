Un herido en el incendio de una casa de campo en Elche
Los bomberos continúan con las labores de extinción
Un hombre ha resultado herido este domingo por inhalación de humo tras declararse un incendio en una vivienda situada en el polígono Carrús de Elche, en la partida 1, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
Los bomberos han recibido el aviso a las 16:05 horas. El fuego se ha orginado en una casa de campo y se ha propagado rápidamente por el interior de la vivienda debido a la gran cantidad de enseres almacenados en su interior, lo que ha generado una intensa acumulación de humo, según las mismas fuentes. Como consecuencia, un hombre que se encontraba dentro de la vivienda ha tenido que ser atendido por intoxicación de humo.
El incendio se ha dado por controlado a las 18:35 horas, aunque la intervención continúa abierta mientras los efectivos siguen trabajando en la zona para completar las labores de extinción y ventilación del inmueble. En el lugar se han movilizado un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Elche, que desplazaron hasta el lugar una unidad de mando y jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y una bomba nodriza pesada (BNP).
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