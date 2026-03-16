Asaja tendrá nueva oficina en Elche en un espacio cedido por Riegos de Levante

Asaja Alicante y la Comunidad General de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura firmaron este lunes en Elche un convenio de colaboración con el que ambas entidades buscan reforzar su cooperación en la defensa del sector agrario, del agua y de las infraestructuras hídricas que consideran necesarias para el campo de la provincia. El acuerdo, rubricado en el Parque Agroalimentario, contempla además la cesión de un espacio por parte de la comunidad de regantes para ubicar una nueva oficina de Asaja en la ciudad, desde la que se prestará atención integral y especializada a agricultores, ganaderos y regantes.

La alianza se presenta como un marco estable de trabajo conjunto orientado a impulsar acciones concretas para fortalecer el desarrollo agrario del Camp d’Elx, una de las áreas agrícolas más representativas de la provincia. La nueva oficina de la organización agraria se instalará junto a la sede de Riegos de Levante y permanecerá abierta a cualquier agricultor que necesite atención, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.

La nueva oficina de Asaja se encuentra situada en el Parque Agroalimentario de Elche / INFORMACIÓN

Nueva oficina para acercar servicios al campo

Uno de los ejes centrales del convenio es precisamente la mejora de la atención y de los servicios a agricultores y regantes. La cesión de este espacio permitirá acercar al sector productivo el asesoramiento técnico, la gestión administrativa y la tramitación de distintos procedimientos en un punto especialmente vinculado a la actividad agraria del entorno ilicitano.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, subrayó el alcance práctico del acuerdo y la utilidad de esta nueva ubicación. “Estamos ante una sinergia con mucho potencial: esta oficina tan bien ubicada nos permite unir intereses e ir de la mano no solo en el servicio integral que ofrecemos a los agricultores, sino también en todo lo que tenemos en común, sobre todo en la reivindicación del agua”, afirmó.

Por parte de la comunidad de regantes, su presidente, Roque Bru, también puso el foco en el valor estratégico del emplazamiento elegido para concentrar servicios y recursos destinados al campo. “No hay mejor emplazamiento que este, los agricultores tienen todo a su disposición: el agua de Riegos de Levante y los servicios de Asaja Alicante”, señaló.

Frente común por los recursos hídricos

Más allá de la apertura de la nueva oficina, el convenio fija una línea de colaboración estrecha en una reivindicación histórica del campo alicantino: la defensa del agua. Ambas entidades se comprometen a trabajar de manera coordinada para reclamar recursos suficientes en una provincia marcada por la escasez hídrica y por la dependencia de infraestructuras estratégicas para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias.

En ese marco, Asaja Alicante y Riegos de Levante coinciden en la necesidad de mantener una posición conjunta en favor de la garantía de caudales, de la defensa del Trasvase Tajo-Segura y de la puesta en marcha del Vertido Cero, además de respaldar la modernización de las explotaciones, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la competitividad de la agricultura provincial. La nota difundida por ambas entidades habla incluso de una “unidad implacable en la defensa del agua”, dejando claro que la cuestión hídrica seguirá siendo el principal nexo de esta colaboración reforzada.

Roque Bru y José Vicente Andreu firman el convenio de colaboración / INFORMACIÓN

El acuerdo incluye también otros ámbitos de cooperación considerados estratégicos para el futuro del sector. Entre ellos figuran la modernización del regadío, la formación y cualificación profesional agraria, la prestación de servicios de asesoramiento técnico especializado, la tramitación de ayudas y subvenciones y el impulso de iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Dos entidades históricas en el campo alicantino

La firma del convenio une a dos organizaciones con una larga trayectoria en el sector primario de la provincia. Asaja Alicante se define como la principal organización profesional agraria del territorio y lleva más de cuarenta años representando los intereses de sus asociados, con especial atención a la defensa del agua, la rentabilidad de las explotaciones y la modernización del campo. Además, presta servicios de asesoramiento técnico, formación, gestión de ayudas y acompañamiento administrativo a miles de profesionales, a través de un equipo especializado con amplia experiencia.

Por su parte, la Comunidad General de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura figura entre las entidades de regantes más relevantes del sureste español y entre las mayores de Europa. A lo largo de los años ha desarrollado una compleja red de infraestructuras hidráulicas que permite regar decenas de miles de hectáreas en municipios como Elche, Crevillent y Orihuela, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo agrícola de la provincia. En la actualidad gestiona alrededor de 25.000 hectáreas de cultivo y miles de usuarios, además de promover proyectos de modernización, digitalización y eficiencia energética en el regadío para asegurar un uso sostenible del agua.