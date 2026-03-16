El Ayuntamiento de Elche se fija junio como tope para abonar 1,8 millones por la subida salarial del año pasado a los funcionarios

El departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Elche lleva unas semanas, cuando menos, intensas. Primero, por el pago de las horas extra y de los servicios extraordinarios pendientes en algunos casos desde 2024. Ahora, además, por el abono de la subida salarial del 2,5 % correspondiente a 2025. Hasta el extremo de que la sección sindical de CC OO ha convocado hasta dos protestas en la Plaça de Baix para mostrar su indignación por la demora en el pago, y hace unos días Sindicato Independiente (SI)-USO decidió elevar la apuesta. Así, tras anunciar que votaría en contra de cualquier decisión en materia de personal mientras no se estableciera un calendario de pagos con lo adeudado, “obligó” a suspender la mesa general de negociación en la que estaba previsto abordar la reordenación completa del área de Cultura del Ayuntamiento, con las consiguientes críticas de otros sindicatos, como UGT. Es en este contexto, en el que este lunes se volvió a celebrar una nueva mesa general de negociación en la que el bipartito de PP y Vox, con el responsable municipal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, a la cabeza, se ha comprometido a abonar en mayo, a más tardar en junio, los 1,8 millones de euros de la subida salarial del 2,5 % aprobada para 2025.

Limpieza en el Parque Municipal, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Consejo de Ministros

Juan de Dios Navarro, en este sentido, explicó que, para abonar estas cantidades, es necesario tramitar una modificación presupuestaria, pero que, en cualquier caso, ya se ha comenzado a trabajar. De hecho, se escuda en que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley para hacer efectivas las subidas salariales de los empleados públicos correspondientes a los años 2025 y 2026 a principios de diciembre, lo que complicó que pudieran introducirse en los presupuestos municipales por una cuestión de plazos, ya que la hoja de ruta económica del bipartito para este ejercicio ya estaba prácticamente diseñada en ese momento.

El concejal Juan de Dios Navarro, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Los porcentajes

Por otra parte, y después de encender los ánimos entre determinados empleados municipales y sindicatos porque a principios de marzo aún hubiera funcionarios con cantidades importantes pendientes de cobro, Navarro aprovechó para hacer un minuto y resultado este lunes. Así, el concejal de Recursos Humanos indicó que de 2024 se ha pagado ya el 98 % de lo adeudado por horas extra y el 99,5 % por servicios específicos esenciales, como nocturnidad y horas extra. Mientras, de 2025 se ha abonado el 80 % de los servicios extraordinarios y el 85 % de los servicios específicos. El compromiso, apostilló, es que todo quede pagado en estos próximos meses. Por eso, señaló que está pidiendo a los diferentes departamentos que pasen la información cuanto antes, y también pone el foco en la importancia de que la plantilla verifique si se han hecho los abonos o lo comunique, por si ha podido haber algún error.

Ruz, al comienzo del mandato, en una reunión que mantuvo con los funcionarios en el Gran Teatro de Elche / Antonio Amorós

Las instrucciones

El concejal, una vez más, insistió en lo que se venía haciendo en el Ayuntamiento desde años atrás: “Las horas y servicios de 2019 se pagaron en 2021, y, cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno, pagamos en 2024 las de 2022”, aseguró. Sea como fuere, explicó que, por una parte, se quiere poner ya en marcha la instrucción de marzo del año pasado que perseguía que los servicios extraordinarios se abonaran como mucho en dos meses, y se ha impulsado otra para los servicios específicos, de manera que su pago no se alargue en el tiempo. Es más, se mantiene firme en que la voluntad es que esa instrucción de hace un año se aplicara con carácter urgente, pero no fue posible por el cibertaque de agosto, pero incide en que este ejercicio sí se va a hacer, porque ese es el compromiso con los sindicatos y con la plantilla.

Planes de ordenación

Finalmente, se aprobó el plan de ordenación de recursos humanos de Cultura del Ayuntamiento de Elche por unanimidad; y en el de Familia, Discapacidad y Educación se abstuvo SI-USO porque dijo que no le dio tiempo a estudiarlo, lo que argumentó también con el de Acción Social, que se quedó sobre la mesa, porque pidieron más tiempo. “Nuestra vocación es el diálogo”, señaló Juan de Dios Navarro tras la reunión.