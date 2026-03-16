El comunicador murciano Joaquín Bernal llama a Crevillent a vivir con pasión su Semana Santa

Crevillent abrió en la tarde del sábado la Semana Santa 2026 con uno de los actos más esperados del calendario cofrade: el Pregón oficial, que este año estrenó como principal novedad su celebración en horario vespertino. La cita arrancó a las 18 horas en la plaza de la Constitución, convertida de nuevo en escenario central del inicio pasional, engalanada para la ocasión con reposteros y gallardetes carmesíes confeccionados por las voluntarias del taller de costura de la Federación de Cofradías y Hermandades. En ese marco, de gran carga estética y simbólica, el historiador del arte, comunicador y exaltador Joaquín Bernal Ganga, natural de La Alberca de las Torres (Murcia), fue el encargado de anunciar la llegada de la celebración crevillentina ante cerca de quinientos asistentes.

Bernal, rostro habitual en el ámbito cofrade de ciudades con fuerte tradición pasional como Murcia o Sevilla, ofreció una intervención marcada por la expresividad, la sensibilidad religiosa y una oratoria vibrante. Así lo destacaba el cronista de la Federación, Cristian Cortés Ruiz, que resumió la cita vivida con especial sensibilidad. En su crónica, Cortés recordaba que el pregonero pertenece, además, a corporaciones murcianas de relieve como la Archicofradía de la Sangre o la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y profesa una profunda devoción a sus titulares, así como a la Virgen de los Dolores de la Cofradía de Jesús. Su intervención, articulada entre la prosa y el verso, fue uno de los ejes de una tarde que combinó solemnidad, música, simbolismo y reconocimiento institucional.

El pregonero contó con la presencia del Nazareno esculpido por Benlliure sobre el escenario / Paco Berenguer

Recepción oficial y comitiva hasta la plaza

La jornada comenzó una hora antes, a las 17 horas, con la recepción oficial del pregonero en el Museo de la Semana Santa. Allí, la secretaria de la Federación, María Puig Peral, dio lectura al acta de su nombramiento, tras lo cual el presidente de la entidad, Mario Francisco Ruiz Igual, le impuso la insignia de plata federativa. Después de firmar en el libro de honor de la Federación, la comitiva inició su desplazamiento hacia el Ayuntamiento acompañada por la Banda Sociedad Unión Musical, que interpretó el pasodoble Evocación, del compositor Emilio Cebrián.

A la llegada a la Casa de la Villa aguardaba la Corporación Municipal, presidida por la alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles, junto al diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro Caballero, y el juez de paz de la localidad, Policarpo Ramón. Ya en el salón de plenos, la primera edil trasladó al pregonero la felicitación del pueblo crevillentino mediante un discurso de bienvenida, en un gesto institucional previo al acto central de la tarde.

Pocos minutos después de las seis, Bernal hizo su entrada en la plaza de la Constitución precedido por el banderín federativo, portado por Aaron Berruezo, y acompañado por los presidentes de las distintas cofradías y hermandades del municipio. Accedió al escenario escoltado por el presidente de la Federación y por el consiliario y párroco de Nuestra Señora de Belén y de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Crevillent, el reverendo Joaquín Carlos Carlos, mientras la Sociedad Unión Musical, dirigida por Carlos Ramón Pérez, interpretaba la marcha procesional Cristo de la Sangre, también del maestro Cebrián.

Uno de los momentos más esperados fue la salida de Las Tres Marías y San Juan por el pórtico de Belén en el pregón de la Semana Santa de Crevillent / Paco Berenguer

Una escenografía solemne y cargada de simbolismo

La conducción solemne y evocadora del acto corrió a cargo de Carla Ferrández Rives, en una escenografía especialmente cuidada por su carga simbólica. Presidía el escenario la venerada talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, dispuesta de forma excepcional por su cofradía junto al entrañable paso de las Tres Marías y San Juan. El conjunto recreaba así el sueño tantas veces imaginado por el escultor valenciano Mariano Benlliure: la escena de Jesús cargando con la Cruz camino del Gólgota acompañado por las Santas Mujeres y la Virgen María.

La ambientación se completó con la reproducción de un panel cerámico con la inscripción “La Morquera”, una referencia directa a la exaltación cofrade que Bernal protagonizó en la Presentación del Cartel de la Semana Santa 2024. Esa obra fue realizada por el artista ciezano Antonio José Villa Vázquez, que se encontraba presente entre el público.

Antes de la alocución del pregonero, el público asistió a una parte musical de notable nivel. El Coro Rabinos, dirigido por el maestro crevillentino José Alberto Aznar, interpretó las piezas Popule Meus, de Tomás Luis de Victoria, y Stabat Mater de Des Religieuses, de Marc-Antoine Charpentier. Junto a ello, la Banda de Clarines y Tambores de la Federación sorprendió a los asistentes al preceder la llegada de las Marías desde el interior del templo parroquial con la interpretación de la emblemática La Platillà, una pieza distintiva de la noche del Viernes Santo crevillentino.

Un discurso dividido en capítulos y aplaudido por el público

El Pregón de Joaquín Bernal Ganga quedó estructurado en diversos capítulos: La bocina de la Convocatoria; Volver a ser niños. Pasión de Miércoles Santo en Crevillent; Palmas y Espigas o de Domingo a Domingo; Quisiera ser Crevillentino. Al Cristo de la Victoria; No me dejes, pero déjame —dedicado al Cristo de Difuntos y Ánimas y al del Perdón—; La Coral: Viernes Santo en Crevillent; Las colas de la Soledad y ¿Qué queda?: La Morquera. El resultado fue, según se evidenció en la propia plaza, un ejercicio de sensibilidad y elocuencia que caló de forma profunda entre los presentes.

La intensidad y la agilidad de su discurso, donde el verso y la prosa se alternaron con naturalidad, remitieron a la retórica de grandes pregoneros de otras épocas, aunque sin renunciar a una mirada contemporánea sobre una de las Semanas Santas más singulares del Levante español. Esa singularidad, además, cuenta con el aval de la declaración de Interés Turístico Internacional, una condición que volvió a aparecer de fondo durante toda la exaltación.

La respuesta del público fue constante. A lo largo de su intervención, Bernal arrancó repetidos aplausos de los cerca de quinientos asistentes congregados en la plaza, y al término de su vibrante alocución el auditorio se puso en pie para dedicarle una prolongada ovación. Como recuerdo de su paso por Crevillent, el presidente de la Federación le entregó una miniatura del paso de la Convocatoria, mientras que la alcaldesa le obsequió con el Escudo de la Villa.

El broche musical de la ceremonia lo puso la interpretación de la marcha La Morquera por parte de la Sociedad Unión Musical. La obra, compuesta por el ciezano Antonio Jesús Hernández Alba, también presente en la plaza, resonó en la tarde crevillentina acompañada por el festivo volteo de las campanas de la parroquia, reforzando el carácter ceremonial y emotivo del acto.

La jornada continuó posteriormente con un ágape en honor al pregonero en las instalaciones del Forum Enercoop. El espacio, presidido por el paso de la Virgen de las Angustias, obra del escultor granadino Navas Parejo, se convirtió en escenario de numerosas muestras de afecto y felicitación hacia Joaquín Bernal por parte de cofrades, autoridades y asistentes.

En ese ambiente de fraternidad y reconocimiento, el presidente de la Federación y la alcaldesa hicieron entrega al pregonero de un obsequio especialmente significativo: un cuadro a grafito de las Tres Marías y San Juan, realizado por Antonio José Villa Vázquez. La obra incorporaba, además, algunos versos de Rafael Duyos dedicados a este destacado conjunto escultórico creado por Mariano Benlliure, cerrando así una jornada de fuerte contenido emocional con la que Crevillent dio apertura oficial a su Semana Santa 2026.