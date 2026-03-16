Así es la campaña de Elche para malcriar a papá en el comercio local

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha la campaña ‘Malcríalo’ con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio local y en la hostelería con motivo del Día del Padre, que se celebra el próximo jueves 19 de marzo. La iniciativa, promovida a través de la concejalía de Comercio y Hostelería, busca animar a los ilicitanos a recurrir a los establecimientos de la ciudad para comprar regalos o compartir experiencias en una fecha señalada también para quienes celebran su santo.

La propuesta se apoya en una serie de tres vídeos promocionales que seguirán la línea de campañas anteriores y que se difundirán a través de las redes sociales del Ayuntamiento. Los spots han sido grabados en distintos comercios y locales de restauración del municipio, con la intención de poner en valor la oferta de proximidad y de reforzar la visibilidad de los negocios ilicitanos.

Tres vídeos con escenario local

La campaña ha sido desarrollada por Yerno Comunicación y gira en torno a escenas planteadas en tono humorístico. En ellas, un padre recibe distintos regalos por parte de sus hijos en secuencias grabadas en varias localizaciones del comercio y la restauración de Elche, de forma que la propia campaña sirve también como escaparate de la actividad económica local.

Con esta fórmula, el Ayuntamiento pretende aprovechar una fecha de especial consumo para favorecer las compras en establecimientos de proximidad y promover también la actividad en bares y restaurantes, vinculando la celebración familiar con el apoyo al tejido comercial del municipio.

La campaña del Ayuntamiento de Elche difunde tres vídeos rodados en negocios de la ciudad para animar a celebrar el 19 de marzo / V. L. Deltell

Llamamiento a las familias

La concejala del área, Caridad Martínez, explicó que “el objetivo es animar a los ilicitanos a celebrar esta fecha tan señalada en familia, que se acuerden de sus padres y también de todos los José y Josefas que este día también celebran su santo”. La edil enmarca así la campaña en una jornada con doble componente festivo y con tradición de encuentros familiares.

Martínez subrayó además el mensaje emocional que busca transmitir la iniciativa, al ligar la compra de regalos o el disfrute de una experiencia gastronómica con un recuerdo compartido entre padres e hijos. En ese sentido, señaló que con esta acción quieren que “tengáis un recuerdo y un instante bonito con vuestros padres y a la vez se ayude al comercio y la hostelería de nuestro municipio”.

Impulso al comercio y la restauración

La campaña municipal refuerza la estrategia de promoción del consumo de proximidad a través de acciones vinculadas a fechas destacadas del calendario comercial. En esta ocasión, el foco se pone en el 19 de marzo, una jornada que puede traducirse en un aumento de las compras y de las reservas en establecimientos hosteleros.

Con ‘Malcríalo’, el Consistorio plantea una llamada directa a celebrar el Día del Padre en Elche, apoyándose en el comercio y la restauración de la ciudad y utilizando un formato audiovisual breve, cercano y de tono desenfadado para llegar al público a través de los canales digitales municipales.