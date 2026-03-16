El bipartito de Elche instala protección a los nuevos árboles plantados en áreas de aparcamiento

El Ayuntamiento de Elche ha reforzado su estrategia de renaturalización urbana con dos actuaciones que comparten un mismo hilo conductor: plantar nuevo arbolado, dotarlo de riego por goteo y protegerlo frente a los daños que pueden provocar los vehículos en calles donde se planta utilizando pequeños huecos en zonas de estacionamiento. Por un lado, el Consistorio ultima las obras de renovación de la calle Ruperto Chapí, donde ha formado aceras, mejorado la iluminación y plantado árboles. Por otro, mantiene abierta hasta el 20 de marzo la licitación de un contrato de casi 191.000 euros para crear nuevos alcorques en Doctor Ferrán y en el eje Andreu Castillejos-Cristóbal Sanz, con el mismo planteamiento de fondo: ganar sombra, mejorar el paisaje urbano y evitar que el arbolado sufra golpes o quede desprotegido.

La reforma de Ruperto Chapí ha contado con una inversión de 160.000 euros / INFORMACIÓN

La actuación en Ruperto Chapí, iniciada en enero e incluida en el Plan de Aceras de 1,2 millones de euros, se ha extendido también a un tramo de José María Buck, entre Mariano Luiña y la Plaza de España. Según el Ayuntamiento, esta intervención ha supuesto la renovación completa de las aceras, la implantación de luz led, la plantación de árboles y la instalación de un sistema de riego, con una inversión de 160.000 euros en una zona que llevaba décadas sin ser intervenida y que presentaba un notable deterioro. Ese esquema se repetirá ahora, con matices, en otras calles donde el arbolado convivirá incluso con el aparcamiento.

Protección del arbolado junto a las plazas de coche

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, enmarca las nuevas actuaciones en una política que el gobierno local viene aplicando desde hace más de un año y medio: cada árbol nuevo que se planta en puntos sensibles incorpora medidas específicas de protección. El ejemplo más reciente y aún en tramitación administrativa es el contrato de creación de alcorques en la vía pública para las calles Doctor Ferrán y Andreu Castillejos-Cristóbal Sanz, publicado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche, mediante procedimiento abierto simplificado.

La licitación, publicada el 27 de febrero, seguirá aceptando ofertas hasta el 20 de marzo de 2026 a las 23:59. El presupuesto base de licitación sin impuestos asciende a 191.500 euros, la misma cantidad que figura como valor estimado del contrato. El proyecto se centra en la creación de alcorques, pero el edil aclara que la actuación no se limita al hueco donde irá el árbol. Incluye también la plantación y, sobre todo, la protección y el riego.

Las aceras de Ruperto Chapí se están renovando completamente en Elche / INFORMACIÓN

Según Guilabert, el modelo será similar al instalado en la zona de Corazón de Jesús, donde los árboles conviven con plazas de aparcamiento en batería. A raíz de experiencias anteriores, el Ayuntamiento ha introducido cambios para reducir molestias y evitar daños. “No se pierde ni una sola plaza de aparcamiento”, sostiene el concejal, que rechaza que esta actuación reste capacidad de estacionamiento y también que se dañen los ejemplares plantados.

Alcorques más altos y estructuras de hierro

En mayo de 2024 surgieron quejas de vecinos en el entorno del Corazón de Jesús porque algunos coches se subían al alcorque, que era muy bajo, y terminaban golpeando o doblando los ejemplares más jóvenes. A partir de ahí, el Ayuntamiento comenzó a elevar el diseño de esos elementos y, además, a incorporar un protector metálico alrededor de la base del tronco.

“Ahora estamos utilizando un alcorque que está mucho más elevado y además estamos instalando el protector metálico al árbol”, explica Guilabert. Esa protección consiste en una estructura de hierro separada del propio alcorque que rodea el árbol para evitar impactos cuando los vehículos maniobran o aparcan demasiado cerca. “Es una estructura de hierro que va a la base del árbol”, resume.

Ese sistema ya se ha instalado en distintos puntos de la ciudad. El concejal cita, entre otros, San Miguel, el inicio de Vicente Escrivá y el entorno de Vistabella, donde ya pueden verse ejemplares protegidos. La intención municipal es extender esa fórmula a todos los nuevos árboles que se planten en calles donde exista riesgo de roce o golpe por parte de los coches. “Eso lo llevamos haciendo un año y medio. En los árboles que se plantan se están poniendo el protector. En todos los nuevos”, asegura. Según precisa, normalmente el árbol se planta primero y el protector se coloca aproximadamente una semana después, aunque la necesidad concreta depende de la zona.

Más sombra y riego automático en varios barrios

El otro gran argumento del gobierno local para defender estas actuaciones es la mejora ambiental. Guilabert resume el planteamiento en tres ideas: “Uno, se respetan las plazas de aparcamiento, dos, el alcorque está protegido, tres, se gana más sombra”. Esa filosofía enlaza con el propio Plan de Aceras, dentro del que se encuadra la remodelación de Ruperto Chapí y que ya ha permitido actuar en otras zonas como la calle Aljub, las calles adyacentes a Santa Ana —con plataforma única y renovación de aceras— y la calle Verónica. El Ayuntamiento prevé continuar en los próximos meses en barrios de Altabix, Carrús y Sector V.

Las obras en la calle Ruperto Chapí avanzan en Elche / INFORMACIÓN

El concejal añade que la plantación de árboles se está extendiendo a numerosos puntos del municipio. Menciona intervenciones en Travesía San Roque, San José, el barrio de Santa Teresa, José García Fernández, Torrellano, Blas Valero, Vicente Escrivá, Marqués de Asprillas, José María Buck, Capitán Antonio Mena, varias calles de Carrús, José Romero López, Virgen de la Asunción, Virgen de la Soledad, el cinturón de circunvalación y la ronda, entre otros enclaves. Según detalla, en esas actuaciones se han incorporado especies como naranjos, plátanos, esterculias, moreras, tipuanas, jacarandas o incluso cerezos, en función de las características de cada espacio.

En todos los casos, insiste el edil, el árbol nuevo lleva asociado un sistema de riego con acometida de agua, contador, conducciones y un mecanismo automático para que el alcorque reciba agua de forma regular. También cita ejemplos recientes en Sant Jordi y en Puerta de la Universidad, donde el arbolado cuenta igualmente con riego por goteo.