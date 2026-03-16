Estas son las limitaciones a la instalación de plantas solares en Elche cuando ya hay 26 con permiso del Consell

Dos años y medio. Ese es el tiempo que lleva trabajando el bipartito de PP y Vox de Elche en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la que aspiraba a regular y limitar la implantación de plantas solares en el Camp d’Elx. Con un matiz importante: por una cuestión de seguridad jurídica, en su día se decretó la suspensión de licencias para que no se tramitaran nuevas autorizaciones mientras que no se aprobaran de forma definitiva los cambios. El problema es que esa medida decayó en septiembre de 2024 y, pese a que el equipo de gobierno pidió una moratoria, el Consell la denegó amparándose en que el Decreto Ley de Simplificación Administrativa del Consell, más conocido como Plan Simplifica, aprobado en julio de ese año, no permitía prórrogas. Año y medio después desde que se levantaron las restricciones, el Ayuntamiento continúa con la tramitación para modificar el PGOU y, según los datos que ofreció este lunes el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, por ahora, hay 26 plantas fotovoltaicas autorizadas por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, pero 16 están pendientes de los informes municipales. En cuanto a las que disponen de licencia municipal, elevó la cifra a diez, de las que se han ejecutado cinco e incluso dos están operativas.

Una de las plantas solares con las que cuenta la provincia en estos momentos. / Áxel Álvarez

Los antecedentes

Lo que no concretó Soler es cuántas solicitudes ha recibido el Ayuntamiento desde que ha comenzado a tramitarse el cambio de planeamiento, y mucho menos cuántas se pueden haber beneficiado del fin de la suspensión de autorizaciones pese a que aún se esté trabajando en la modificación del Plan General. En este sentido, los últimos datos que dieron desde el Ejecutivo local son de noviembre de 2024, hace año y medio, y en ese momento ya se admitió que el hecho de que decayera la moratoria permitiría tramitar hasta siete nuevas solicitudes que entraron en ese último año, e incluso que cuatro de ellas se habían formalizado en los últimos tres meses, casi en paralelo con el fin de la suspensión de autorizaciones. Además, se dijo que, hasta entonces, la Administración local había dado luz verde a ocho licencias, y cuatro de ellas habían sido concedidas por el anterior Gobierno municipal. Mientras, en tramitación había 26 centrales solares en el término municipal ilicitano, de las que 19 tuvieron entrada antes del 29 de septiembre de 2023, cuando se paralizaron las licencias municipales, algo que quedó sin efectos un año después.

La justificación

Como justificación, y más allá de la negativa del Ejecutivo valenciano a alargar la suspensión, Francisco Soler se escudó este lunes en que, “yendo a la realidad, las posibilidades de implantar plantas fotovoltaicas en el municipio de Elche son mínimas”, dijo. ¿Por qué las quejas y por qué el cambio de Plan General si eran mínimas las posibilidades? “Porque hay que recoger todo, tenga más o menos importancia, porque lo que te da seguridad jurídica es que esté regulada cualquier cosa”, respondió el edil, restando importancia a que, en este tiempo, se hayan podido dar licencias.

El vicealcalde, Francisco Soler, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Las motivaciones

Números al margen, el responsable municipal de Urbanismo defendió que el objetivo de los cambios en el planeamiento es “compatibilizar el impulso de las energías renovables con la protección de nuestro territorio, el paisaje y el patrimonio del Camp d’Elx”, y añadió que de lo que se trata es de “evitar la implantación indiscriminada y, sobre todo, las grandes plantas solares que podrían levantarse en estas zonas que son sensibles para el municipio”. Unas declaraciones que hacía justo antes de la convocatoria de la mesa de las energías renovables, en la que se iba a explicar el minuto y resultado de estos cambios, como paso previo a que la modificación del Plan General pase por el pleno municipal de este mes, una vez introducidas las cuestiones apuntadas por la Generalitat. A partir de ahí, saldrá a exposición pública, habrá que ver si hay alegaciones, y el texto deberá pasar otra vez por el filtro de la Administración autonómica. Así, por delante aún quedan algunos meses más para que culmine el proceso.

Una planta solar situada en la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Las restricciones

En cuanto a las restricciones propiamente dichas que se incluirán en el planeamiento, y sin entrar en cuáles eran las aportaciones hechas por el Consell, Francisco Soler incidió en que, entre las prohibiciones para salvaguardar el entorno, se encuentra el suelo no urbanizable protegido, huertos dispersos de palmeras, saladares y carrizales, infraestructura verde, zonas vinculadas al aeropuerto o a infraestructuras estratégicas, montes públicos y áreas protegidas del litoral según el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde Litoral de la Comunidad Valenciana (Pativel). Asimismo, puso el foco en que se excluye el ámbito de desarrollo del Porta d’Elx, donde debe implantarse, por otra parte, PLD Spaces.

La importancia de las distancias

En paralelo, se establecen frenos en el suelo no urbanizable común, donde sí es posible instalar plantas solares, pero con cortapisas. Sin ir más lejos, no podrán instalarse a menos de 1.000 metros del litoral, no se permitirán en parcelas con pendiente superior al 25 %, la ocupación máxima de la parcela será del 50% y la superficie libre deberá permitir inscribir un círculo mínimo de 20 metros de diámetro.

También se debe respetar una distancia mínima de 100 metros respecto a viviendas existentes; suelo urbano o urbanizable residencial; equipamientos públicos; instalaciones turísticas, recreativas o culturales; y el cauce del río Vinalopó y de barrancos. Ahora bien, la distancia será de 500 metros si se trata de Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL) y espacios naturales protegidos, “salvo que haya estudios que justifiquen que se reduzca esa distancia”, apostilló Francisco Soler. En cuanto a las líneas de evacuación, deberán aprovechar corredores de infraestructuras existentes, como caminos o líneas eléctricas, y en zonas de protección de carreteras no se podrán instalar paneles ni infraestructuras asociadas.

Una zona cercana a Gran Alacant en la que está proyectada una planta solar. / Áxel Álvarez

Cultivos

Más inflexibles parece que se mostrarán desde la Administración local si se trata del melón de Carrizales, el dátil o la granada mollar. Directamente, según el vicealcalde, no se permitirá la implantación de centrales solares sobre esos cultivos “emblemáticos”. Finalmente, incidió en que será obligatorio un estudio de integración paisajística y medidas de integración ambiental, y en que se establecerán medidas para proteger acuíferos, biodiversidad y entornos forestales.

Alta capacidad agrológica

En lo que tampoco quiso entrar demasiado es en qué va a ocurrir con los suelos de alta capacidad agrológica o, dicho de otro modo, aquellos que se caracterizan por la alta fertilidad y su aptitud para ser cultivados, que es una de las principales reivindicaciones de vecinos y ecologistas en Elche. “Lo que hemos es seguir con la cartografía que está aprobada por la conselleria y está dentro de las situaciones que deben tener más o menos distancia”, defendió. En esta línea, argumentó que “hemos seguido estrictamente lo que está aprobado por la conselleria”, y añadió que “no hemos hecho ninguna valoración adicional”.