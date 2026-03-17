Ana Isabel Mateos se incorpora a la Junta Directiva del Colegio de Economistas de Alicante

Ana Isabel Mateos, vicedecana de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas en el campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, se ha incorporado a la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de la Provincia de Alicante como vocal IV, dentro del equipo que tomó posesión el pasado 14 de marzo y que continuará presidido por Francisco A. Menargues García. La renovación de la Junta se formalizó en un acto institucional celebrado ante colegiados y representantes del ámbito económico e institucional de la provincia.

Su nombramiento se enmarca en la nueva etapa abierta por el Colegio de Economistas de Alicante, que combina la experiencia de profesionales consolidados con la incorporación de perfiles más jóvenes para reforzar la capacidad de adaptación de la institución a los cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades del entorno económico. En la composición de esa nueva Junta, Ana Isabel Mateos figura como vocal IV.

La incorporación de Mateos aporta al órgano de gobierno del Colegio un perfil vinculado al ámbito universitario y a la formación de futuros profesionales, en un momento en el que las instituciones colegiales conceden una importancia creciente a la actualización del conocimiento, la formación continua y la conexión entre universidad y ejercicio profesional. Ese contexto da especial relevancia al área en la que desarrollará parte de su labor: la relacionada con la docencia y la investigación.

Un papel vinculado a la Comisión de Docencia e Investigación

Dentro de la estructura de los Colegios de Economistas en España, cada institución cuenta con una Comisión de Docencia e Investigación (CODI), vinculada al Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI-CGE) del Consejo General de Economistas de España. Según el propio Consejo General, estas comisiones tienen como función básica promover el desarrollo profesional de los economistas docentes e investigadores y mejorar su práctica profesional mediante servicios e iniciativas orientadas a ese fin.

La renovación de la Junta se formalizó en un acto institucional celebrado ante colegiados y representantes del ámbito económico e institucional de la provincia. / .

Entre las funciones atribuidas a la CODI figuran ofrecer un cauce de organización y participación para los profesionales de la economía y otras instituciones que trabajan en los ámbitos de la docencia, la investigación y la producción científica; favorecer la actividad docente, investigadora y científica en el campo económico; y fomentar la calidad de la enseñanza de la economía.

Ese marco permite situar mejor el papel que asumirá Ana Isabel Mateos en la nueva Junta Directiva del Colegio de Economistas de Alicante. Su incorporación no responde únicamente a la lógica de representación institucional, sino también a la voluntad de reforzar dentro del Colegio un área directamente relacionada con la formación, la producción de conocimiento y la calidad de la enseñanza en economía.

Universidad y profesión, en conexión

La presencia de perfiles procedentes del ámbito universitario en órganos de gobierno colegiales refleja una tendencia cada vez más visible en las organizaciones profesionales: la necesidad de tender puentes entre el ejercicio de la profesión, la formación de nuevos especialistas y la investigación aplicada.

En este sentido, la incorporación de Ana Isabel Mateos a la Junta Directiva del Colegio de Economistas de Alicante refuerza la conexión entre universidad y profesión, en un momento en el que la transformación digital, los cambios regulatorios y la evolución del tejido económico exigen perfiles capaces de trabajar también desde la docencia, la reflexión académica y la mejora continua del conocimiento profesional. El propio Colegio subrayó en el acto de renovación que la nueva Junta afronta una etapa marcada por la transformación tecnológica, la evolución del tejido empresarial y los desafíos económicos del contexto internacional, y destacó la importancia de seguir impulsando la formación continua de los economistas.

En ese escenario, la dimensión docente e investigadora adquiere un peso estratégico. No solo porque contribuye a la calidad de la enseñanza de la economía, sino también porque fortalece la preparación de los futuros economistas y la capacidad de adaptación de la profesión ante nuevos retos.