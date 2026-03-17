La CEU UCH de Elche celebra unas Jornadas de Innovación en Educación para futuros maestros y docentes en activo

La Universidad CEU Cardenal Herrera celebrará los próximos 25 y 26 de marzo en su sede de Carmelitas, en Elche, unas Jornadas de Innovación por menciones en los grados de Educación Infantil y Primaria, una iniciativa concebida con un doble objetivo: “ayudar al alumnado universitario a conocer mejor sus itinerarios de especialización y abrir la universidad a maestros en activo interesados en la actualización pedagógica y el intercambio de experiencias”, asegura el profesor de Magisterio de la CEU UCH, Manuel Pastor, coordinador del evento.

La propuesta se desarrollará en dos jornadas diferenciadas. La primera, el 25 de marzo, estará dirigida a los estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria de la CEU UCH. La segunda, el 26 de marzo, se orientará específicamente a docentes en ejercicio, con talleres de innovación educativa impartidos por especialistas invitados.

La jornada del día 25 arrancará a las 9:00 horas en el Aula Magna de Carmelitas con la bienvenida y una explicación académico-administrativa sobre las menciones, a cargo del Vicedecanato y la coordinación del área. A continuación, se presentarán las distintas especializaciones del grado con la participación de profesorado y alumnado: inglés, orientación y tutoría, educación musical, educación especial, audición y lenguaje y educación física.

“A través de este formato, la universidad busca que sus estudiantes puedan conocer de forma directa el contenido y las salidas de cada mención, así como escuchar la experiencia de compañeros que ya la están cursando. La programación incluye intervenciones del profesorado responsable de cada itinerario y de estudiantes que compartirán su visión sobre esta etapa de especialización”, apunta Pastor.

Cartel de las jornadas de innovación. / INFORMACIÓN

Un primer día para orientar al alumnado universitario

La primera de las jornadas se plantea como un espacio de orientación académica y profesional para quienes se están formando como futuros maestros. En ella participarán docentes de las distintas menciones, junto a estudiantes del grado que aportarán su testimonio desde la experiencia directa.

La mención de inglés contará con la intervención de las profesoras Sara Polidoro, Amelia Martínez y Celia Asencio, junto a la alumna Claudia García. En orientación y tutoría participarán Helena Pascual, Marta Ruiz, Brígida Pérez, Manuel Pastor y Loli Botía, junto a Carlos Soria. La mención de educación musical será presentada por Gemma Quirant y Teresa Hernández, junto a Rocío Cantó y Carles Serra. En educación especial intervendrán Carmen Díez, Manuel Pastor y Loli Botía, acompañados por Bárbara Mateu y Antonio Gálvez. La sesión de audición y lenguaje correrá a cargo de Carmen Díez, y la de educación física contará con Néstor Alonso, Eloy González y Pedro Miralles, junto a Clara Pérez y Paula Bernabeu.

“La jornada se ha diseñado para que el alumnado pueda comprender mejor qué supone optar por una u otra mención dentro de los grados de Educación Infantil y Primaria, no solo desde un punto de vista académico, sino también en relación con su futura identidad profesional como docentes”, destaca su organizador.

Talleres de innovación para maestros en activo

El segundo día, 26 de marzo, la universidad abrirá las jornadas a maestros en activo, con una programación centrada en talleres y conferencias sobre innovación aplicada a la práctica docente. Esta segunda sesión comenzará a las 11:00 horas y se organizará en tres bloques temáticos.

En el Bloque I, se celebrarán dos actividades paralelas. En el Aula J, dentro del área de educación especial, Bernardo Jareño Manclús, maestro y logopeda, impartirá la sesión “Diseño e implementación de un modelo de desarrollo del talento en la etapa de primaria”. De forma simultánea, en el Patio Carmelitas, el área de educación física acogerá la propuesta “Sigue tu son, latino: una propuesta didáctico-motivacional de expresión corporal a través del baile”, a cargo de Fernando Ortiz de Elguea Cid.

Tras una pausa, el Bloque II comenzará a las 13:00 horas con otras dos sesiones. En el Aula E, el área de inglés ofrecerá la conferencia “Literacy through phonics”, impartida por Coral García Cubillo, experta internacional en el método Jolly Phonics. En paralelo, en el Aula J, la mención de orientación y tutoría abordará la “Intervención socioemocional en educación infantil: una propuesta aplicada de centro”, a cargo de Marina Ramírez Pérez, psicóloga especializada en el área infantojuvenil y orientadora educativa.

Por la tarde, a partir de las 15:00 horas, el Bloque III incluirá dos nuevas propuestas: en el Aula B, la mención de educación musical desarrollará la sesión “Dinámicas creativas para la consecución de competencias y saberes en el aula de música”, impartida por Gabriel Mirelman Karger; y en el Aula Magna, la mención de audición y lenguaje ofrecerá la conferencia “Ámbito sensorial: comprometidos con la educación de calidad”, a cargo de Caridad Pomares Giménez, directora de la UEO Elx y orientadora educativa.

“Con esta segunda jornada, la CEU UCH refuerza su apuesta por una formación docente conectada con la realidad de las aulas y por una universidad abierta al profesorado que ya ejerce en centros educativos”, apuntala Pastor.

Universidad y escuela en diálogo

Las Jornadas de Innovación por menciones se presentan “como un espacio de encuentro entre formación inicial y práctica profesional. Por una parte, ayudan al alumnado universitario a tomar decisiones sobre su especialización. Por otra, ofrecen a los maestros en activo un programa de actualización centrado en retos y metodologías actuales de la enseñanza en Infantil y Primaria”.

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Y es que para Pastor, “la presencia de especialistas invitados y la diversidad temática de los talleres reflejan una voluntad de abordar la innovación educativa desde perspectivas complementarias: desarrollo del talento, expresión corporal, enseñanza del inglés, intervención socioemocional, creatividad musical y educación sensorial”.