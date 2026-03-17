Compromís reclama más escuelas infantiles públicas en Elche por la alta demanda

Compromís per Elx ha reclamado este martes la creación de más escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años en Elche y la habilitación de nuevas aulas de dos años en colegios de Infantil y Primaria para responder al aumento de la demanda que, según denuncia la formación, está dejando a muchas familias sin suficiente oferta educativa en esta etapa. La portavoz municipal, Esther Díez, advirtió de que la falta de plazas ha llegado a un punto en el que las reservas se tramitan incluso antes del nacimiento de los bebés. “la creación de más escuelas infantiles y la habilitación de más aulas de dos años en los centros de infantil y primaria para resolver el problema de falta de oferta que están sufriendo hoy en día muchas familias ilicitanas y que ha provocado que las reservas de plaza se estén produciendo antes de que los bebés nazcan, ecografía en mano”, expuso.

La edil hizo estas declaraciones en la rueda de prensa celebrada este martes, en la que vinculó esta presión sobre las plazas disponibles con el incremento de la matriculación en la primera etapa de la educación infantil tras la implantación progresiva de su gratuidad.

Más demanda tras la gratuidad

Díez explicó que el aumento del alumnado de entre 0 y 3 años en centros sostenidos con fondos públicos refleja con claridad la necesidad de ampliar la red existente en el municipio. En ese sentido, señaló que “con la llegada de la gratuidad en la primera etapa de la educación infantil, una medida que arrancó con el Govern del Botànic y que ha seguido ampliándose durante los últimos años, la matriculación de niños entre los 0 y 3 años ha aumentado significativamente en los centros públicos y los privados subvencionados, lo que demuestra la necesidad de ampliar estos centros educativos para las familias”.

Elche cuenta con cinco escuelas infantiles municipales / ÁXEL ÁLVAREZ

La portavoz de Compromís puso sobre la mesa los datos actuales de oferta en el municipio para sustentar su petición. Según detalló, en estos momentos Elche dispone de 187 plazas ofertadas por las escuelas infantiles autonómicas, 358 por las cinco escuelas municipales y cerca de 1.200 destinadas a niños y niñas de dos años.

A juicio de la coalición, estas cifras no bastan para absorber la demanda creciente de las familias ilicitanas, sobre todo en un contexto en el que la gratuidad ha hecho más accesible esta etapa educativa y ha disparado el interés por acceder a una plaza en centros públicos o subvencionados.

Barrios y pedanías prioritarios

Compromís defiende que el aumento de plazas se articule a través de la red pública y no solo mediante otras fórmulas. Además, plantea que esa ampliación se dirija de forma preferente a los barrios y pedanías con mayor población infantil y a las zonas con menor renta, al considerar que son los entornos con más necesidad de apoyo institucional para facilitar la conciliación.

“En Compromís defendemos que esta ampliación de plazas se lleve a cabo a través de la red pública y que se materialice especialmente en aquellos barrios y pedanías con mayor población infantil y en entornos con rentas inferiores, que son las que más recursos públicos necesitan para lograr la conciliación de la vida familiar y laboral”, destacó la portavoz municipal.

La formación insiste así en que la falta de oferta no afecta por igual a toda la ciudad y que la respuesta de la administración debería priorizar los puntos del término municipal donde la presión demográfica infantil y las dificultades económicas hacen más urgente una intervención en materia educativa.

Compromís per Elx propone la creación de más escuelas infantiles / INFORMACIÓN

Moción al pleno de marzo

La propuesta, según avanzó Esther Díez, llegará ahora al próximo pleno municipal a través de una moción con la que Compromís quiere trasladar a la corporación una demanda que, asegura, le están haciendo llegar numerosas familias. La portavoz recordó además que su grupo ya había planteado esta reclamación en distintos órganos de participación de la ciudad.

“Desde nuestra formación ya hemos formulado esta solicitud a través de las juntas de distrito del Raval, el Pla y San Antón-Travalón y ahora elevamos esta demanda que nos hacen llegar las familias a través de una moción en el próximo pleno del mes de marzo, una propuesta buena y justa que esperamos que cuente con el respaldo del resto de grupos municipales”, señaló.

La iniciativa se enmarca en la ofensiva política de la coalición para situar la educación infantil entre las prioridades del debate local y para reclamar nuevas inversiones tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat Valenciana.

En el tramo final de su comparecencia, Díez dirigió sus críticas al alcalde de Elche, Pablo Ruz, al que pidió que reclame a la administración autonómica nuevas inversiones educativas para el municipio. “Es hora de que el alcalde, Pablo Ruz, de una vez reivindique a la Generalitat Valenciana las inversiones educativas que merecemos los ilicitanos e ilicitanas porque hasta ahora lo único que podemos decir es que la educación es una de las grandes asignaturas pendientes de Ruz, que ha frenado todo el avance que habíamos conseguido en los años anteriores en infraestructuras destinadas a educación”, concluyó Esther Díez.

La portavoz de Compromís sitúa así el foco en un problema que, según sostiene, ya está teniendo consecuencias directas para muchas familias de Elche, obligadas a anticiparse cada vez más en la búsqueda de una plaza para sus hijos en la etapa de 0 a 3 años, ante una oferta que considera insuficiente y que reclama ampliar cuanto antes con más centros, más aulas y más inversión pública.