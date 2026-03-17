Elche renueva el parque 9 d’Octubre tras años de demandas vecinales

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado las obras de renovación y modernización del popular parque 9 d’Octubre, en el barrio de Pla-Sector V, con una actuación valorada en 150.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio. La intervención busca mejorar el estado general de este espacio público, muy utilizado por los vecinos, después de años de quejas por su deterioro -buena parte del mismo provocado por el vandalismo-, la falta de mantenimiento y los problemas de convivencia y suciedad que INFORMACIÓN ya había reflejado en una información publicada en marzo de 2025 sobre la mala situación de esta plaza.

Las obras ya han empezado en la plaza 9 d'Octubre de Elche / Áxel Álvarez

Una demanda vecinal pendiente desde hace años

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, subrayó este martes que se trata de una actuación largamente esperada en una zona con mucho uso diario. “Es una plaza muy utilizada que necesitaba desde hace muchos años una renovación y con esta actuación damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos”, señaló el edil al presentar unas obras que afectan a uno de los enclaves más concurridos del barrio.

La actuación municipal llega después de que este periódico recogiera hace un año el malestar vecinal por el estado del parque, situado junto al centro de salud de Doctor Sapena y cerca de varias zonas comerciales. Entonces, residentes y usuarios denunciaban un espacio castigado por el paso del tiempo, con cacas de perro, orines humanos, suciedad acumulada, deterioro en los juegos infantiles, desgaste del pavimento de goma y un ambiente de inseguridad que, según relataban, se acentuaba durante la noche.

Zona de juegos infantiles en la plaza 9 d'Octubre de Elche / Áxel Álvarez

En aquella información, varios vecinos resumían el sentir del entorno con una frase demoledora: “Mucho por hacer”. También advertían de que las mejoras acometidas hasta entonces eran insuficientes. “Acaban de pintar las gradas -decían hace año y medio-, que estaban llenas de grafitis. El parque parece otra cosa. Pero es verdad que son muchos remiendos y que hay un problema por las noches”, exponían algunos usuarios habituales de la plaza, que reclamaban una actuación más profunda sobre un recinto con tres zonas bien diferenciadas: la parte de gimnasia y merendero, la pista deportiva y el área infantil.

Aceras, juegos y alumbrado

Las obras ahora en marcha incluyen la renovación de las aceras, la sustitución del pavimento de las zonas infantiles por otro suelo más seguro y accesible (esta parte de la actuación cobra especial relevancia a la vista de las deficiencias que habían denunciado los vecinos, desde desperfectos visibles en el tobogán hasta el desgaste en columpios y el levantamiento del suelo de goma en distintas zonas, con el consiguiente riesgo para los menores). También se ejecutarán diferentes mejoras en el entorno urbano. Entre ellas, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la modernización de la iluminación de las fachadas colindantes, que pasarán de vapor de sodio a tecnología led.

Pista deportiva que también contará con mejoras en el parque 9 d'Octubre de Elche / Áxel Álvarez

Además, se realizarán trabajos de mantenimiento en la pista deportiva situada en la plaza y se repararán los elementos deteriorados. La actuación anunciada por el Ayuntamiento pretende, por tanto, ir más allá de los arreglos puntuales que los residentes venían considerando simples “lavados de cara”. En la información publicada por INFORMACIÓN en 2025, usuarios del parque agradecían algunas mejoras concretas, como el pintado de las gradas de la pista o la instalación de un puesto de Bicielx, pero insistían en que persistían carencias básicas de limpieza, mantenimiento y seguridad.

De hecho, uno de los testimonios recogidos entonces reflejaba el cansancio vecinal ante el estado del recinto: “En esta plaza falta limpieza, está lleno de cacas de perro y de orín humano. Hay que mejorar la seguridad y el ambiente”, concretaban.

Inversión en barrios y próximas actuaciones

Guilabert enmarcó esta intervención dentro de la política del gobierno municipal de reforzar las inversiones en los barrios. “seguimos apostando por invertir en los barrios para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, indicó el responsable de Servicios Públicos, que además avanzó que el Ayuntamiento anunciará en las próximas semanas nuevas actuaciones en otras zonas de la ciudad, entre ellas el barrio de Altabix.

La renovación del parque 9 d’Octubre se presenta así como una respuesta directa a las reclamaciones vecinales acumuladas desde hace años en este punto del Pla-Sector V. No en vano, los residentes venían alertando no solo del desgaste de infraestructuras, sino también del deterioro general de la convivencia en el recinto. En marzo del pasado año, una vecina lamentaba que “por las noches sigue el trapicheo a tope” y advertía de la presencia de botellones y micciones humanas en distintos rincones del parque.

Uso intensivo

Las obras iniciadas ahora por el Ayuntamiento tratan de revertir parte de ese deterioro en un espacio de uso intensivo y muy frecuentado por personas mayores por la mañana, familias con niños por la tarde y usuarios de la pista deportiva a distintas horas del día. El objetivo municipal es modernizar la plaza, reforzar su accesibilidad, aumentar la seguridad en las zonas de juego y mejorar la imagen general de un parque que había acabado convertido en símbolo del malestar vecinal por la situación de algunos espacios públicos fuera del centro.

Los operarios han iniciado las labores en una de las aceras / Áxel Álvarez

Con un presupuesto de 150.000 euros y un calendario de ejecución de alrededor de dos meses y medio, la actuación sobre el parque 9 d’Octubre abre ahora una nueva etapa para este enclave del barrio. Quedará por ver si, una vez terminadas las obras, la intervención logra responder de forma efectiva a esa vieja reclamación de los vecinos y corrige los problemas que este periódico ya sacó a la luz: infraestructuras deterioradas, suciedad persistente y un entorno que, pese a su amplio uso social, llevaba demasiado tiempo esperando una reforma de calado.