La Facultad de Odontología de la CEU UCH en Elche celebra su I Jornada de Salud Bucodental

La Facultad de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera en el campus de Elche celebrará el próximo 23 de marzo la I Jornada de Salud Bucodental, una iniciativa académica y divulgativa organizada con motivo del Día Mundial de la Salud Oral. El encuentro, impulsado por la vicedecana de Odontología, Ana Martínez Cuello, y el coordinador del Grado, Vicente Hernández, combinará durante toda la jornada ponencias científicas, talleres, revisiones gratuitas, exposición de proyectos del alumnado y espacios de interacción con empresas del sector odontológico.

La jornada se desarrollará en el Edificio Capitolio y arrancará por la mañana, de 10:00 a 13:30 horas, en el hall del centro, con la inauguración oficial a las 10:15, la presentación de proyectos de salud bucodental elaborados por alumnado de 1.º, 2.º y 4.º curso, la instalación de stands de empresas del sector y un servicio continuado de revisiones bucodentales gratuitas destinado tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad ilicitana, realizado por estudiantes de 3.º de grado. Por la tarde, entre las 15:00 y las 18:30 horas, se celebrarán sesiones científicas y un taller especializado en implantología para alumnado de 4.º.

Con esta Jornada Universitaria de Salud Bucodental, “la CEU UCH busca sensibilizar tanto a los futuros profesionales como a la ciudadanía sobre la importancia de la salud oral como parte esencial de la salud general. La Facultad de Odontología plantea este encuentro como una acción de transferencia de conocimiento y promoción de la salud, con un enfoque que une formación, divulgación y prevención”, asegura Martínez Cuello. A lo que Hernández apostilla: “La propuesta pone el foco en un mensaje claro: cuidar la boca no es una cuestión aislada ni secundaria, sino una parte decisiva del bienestar a lo largo de toda la vida”.

La actividad reunirá a profesorado, estudiantes, profesionales sanitarios, representantes de empresas del ámbito odontológico y público general en una programación pensada para tender puentes entre universidad y sociedad. Ese carácter abierto es uno de los rasgos distintivos de la jornada, que no se limita al ámbito docente interno, sino que busca proyectar el conocimiento universitario hacia el entorno y reforzar la conciencia social en torno a hábitos de higiene oral adecuados y a la prevención de las principales enfermedades bucodentales.

Formación, divulgación y prevención en una misma jornada

Para los coordinadores de esta iniciativa, “la programación prevista refleja precisamente esa doble dimensión, académica y social. Durante la mañana, junto a la exposición de proyectos por parte del alumnado y la presencia de empresas colaboradoras, las revisiones bucodentales gratuitas se convierten en una de las acciones con mayor proyección directa sobre la población. Este servicio continuado, que prestarán estudiantes de 3.º del Grado en Odontología, permitirá acercar la prevención y la educación sanitaria al conjunto de la comunidad CEU y también a la sociedad ilicitana”.

Además de su utilidad asistencial y preventiva, esta actividad refuerza el componente formativo de la jornada. “Los estudiantes del Grado en Odontología no serán meros asistentes, sino protagonistas activos del encuentro, tanto a través de la presentación de trabajos divulgativos y materiales educativos como mediante su participación en acciones de promoción de la salud. De este modo, la iniciativa contribuye a fortalecer competencias esenciales para su futuro profesional, como la comunicación científica, la educación sanitaria, el trato con el paciente y el trabajo en equipo”, destacan los promotores de este evento.

Desde la Facultad de Odontología se subraya precisamente ese valor añadido. “Estas jornadas no solo sirven para actualizar conocimientos o compartir innovaciones del sector, sino también para que el alumnado experimente una forma de aprendizaje activa y conectada con la realidad profesional. La salud bucodental, en este contexto, se convierte en un ámbito de conocimiento, pero también en un terreno de intervención preventiva y de contacto directo con la ciudadanía”.

La vertiente social de la jornada cobra especial importancia “porque la prevención sigue siendo una de las grandes herramientas frente a patologías tan frecuentes como la caries o la enfermedad periodontal. De ahí que el encuentro se plantee también como una oportunidad para recordar que muchas enfermedades orales pueden evitarse o detectarse precozmente mediante revisiones periódicas, higiene adecuada y educación en hábitos saludables”. Afirma la vicedecana de Odontología.

La propia celebración del Día Mundial de la Salud Oral aporta un marco idóneo para esta iniciativa. La CEU UCH se suma así a los objetivos internacionales de concienciación sobre la relación entre salud oral y bienestar general, situando esta cuestión en el centro de una jornada universitaria abierta, participativa y orientada al servicio.

Ponencias científicas, empresas y taller de implantología

La programación de la tarde reforzará el componente científico y profesional de la jornada. A las 15:00 horas, María Toboso, del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, impartirá la ponencia “Estrategias protésicas y quirúrgicas para el éxito implantológico a largo plazo, un enfoque multidisciplinar”. Más tarde, a las 16:00 horas, el Alberto Salgado, director de Formación Quirúrgica de Clínica Salgado, ofrecerá la sesión “Cómo hacer fáciles las cirugías complejas de implantes”.

“Estas ponencias conectan directamente con una de las líneas de mayor interés clínico y tecnológico dentro de la odontología actual: la implantología y las estrategias para garantizar resultados duraderos y seguros. A través de estas sesiones, la jornada incorpora también una dimensión de actualización científica y contacto con especialistas del sector, enriqueciendo la experiencia formativa del alumnado”, señala Martínez.

Tras las conferencias, a las 17:30 horas, se celebrará el taller “Introducción a la implantología con Nextgen by Ticare”, dirigido al alumnado de 4.º curso y con aforo limitado. Esta actividad, centrada en el aprendizaje práctico, se complementará con la entrega de premios a estudiantes de 3.º y 4.º grado en distintos momentos de la tarde.

Junto al programa docente y científico, la jornada contará con la colaboración de varias casas comerciales y empresas del ámbito odontológico, entre ellas Eckermann, Ticare, Ziacom, TechDent, Kavo, DentaID, Suavinex, ISDIN, LACER y la propia Clínica Odontológica Universitaria. La presencia de estas entidades permitirá mostrar innovaciones tecnológicas, materiales y soluciones orientadas tanto a la práctica clínica como a la prevención y al cuidado diario de la salud oral.

“La participación de estas firmas refuerza el carácter transversal de la jornada, en la que confluyen universidad, práctica clínica, innovación empresarial y divulgación sanitaria. Para el alumnado, supone también una oportunidad de acercarse a las realidades tecnológicas y profesionales del sector odontológico más allá del aula, en un entorno de aprendizaje dinámico y conectado con la actualidad de la profesión”, apunta Hernández.