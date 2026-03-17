Los fondos europeos para financiar proyectos pasan de largo por Elche con cruce de acusaciones

Los fondos europeos están dando mucho juego en Elche y, desgraciadamente, no por lo que llega, sino por todo lo contrario. Tanto es así que se está convirtiendo en un arma arrojadiza sobre todo entre los dos grandes partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, mientras que las actuaciones importantes, al final, se tienen que financiar con fondos propios, aunque sea a costa de endeudamiento. Es en este contexto en el que el portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, comparecía públicamente este martes para poner el foco en que “Pablo Ruz suspende estrepitosamente en la gestión de fondos europeos”, por, según apostilló, “no haber conseguido ni un solo céntimo” de los 12 millones de euros en ayudas europeas, tras quedar Elche excluida definitivamente de la convocatoria de fondos EDIL. Algo que se traducirá, dijo, “en más deuda para la ciudadanía” al tener que pedir más préstamos para materializar proyectos, y que se suma, puntualizó, a la devolución de subvenciones ya concedidas “por falta de gestión y al incremento de los sobrecostes en varias obras municipales”.

El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

“Mentiras”

Unas declaraciones que pronto trató de rebatir el equipo de gobierno de PP y Vox por boca del edil de Fondos Europeos, José Claudio Guilabert. “Nuevo capítulo de las mentiras del señor Díez”, aseguró el concejal popular, para, acto seguido, agregar que “en el año 2017 el Ayuntamiento de Elche recibió los fondos europeos para la ejecución de determinados proyectos como era el pabellón inclusivo o la fachada este de Carrús, pero en el año 2023 Elche no tenía ni pabellón inclusivo ni fachada este de Carrús. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista no hizo absolutamente nada, teniendo este Ayuntamiento que devolver íntegramente esos fondos y, además, abonar y pagar con fondos propios estos proyectos”. Finalmente, Guilabert sostuvo que “este Ayuntamiento no ha perdido 12 millones porque nunca los hemos tenido y porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido conceder a este Ayuntamiento y al pueblo de Elche esos 12 millones de euros”.

El concejal de Fondos Europeos, José Claudio Guilabert. / INFORMACIÓN

El destino

Respuesta del PP al margen, Héctor Díez basaba sus argumentos en la resolución definitiva de la convocatoria de esos fondos de la UE, publicada el pasado 16 de enero, hace ahora dos meses, aunque ha salido ahora a denunciarlo el PSOE. "Elche se queda definitivamente fuera de estas ayudas a pesar de presentar alegaciones. Obtiene 66 puntos de 100, por debajo de Alicante, Torrevieja, València y Castellón, todos ayuntamientos del PP", dijo. "Pablo Ruz ha perdido 12 millones de euros para Elche", agregó, una cantidad que explicó que, según el bipartito de PP y Vox, se iba a emplear en la construcción del centro cultural de Jayton, en la renovación de los mercados de las plazas de Madrid y de Barcelona, en la renaturalización de patios de colegios situados en Carrús, y en la compra de cuatro buses eléctricos y una zona de recarga, además de en el proyecto Elche Ciudad Digitalizada.

“Incapacidad”

Esta cantidad, sostuvo, se suma a otras subvenciones que el Gobierno local “ha dejado perder desde que PP y Vox gobiernan”, resaltó, aludiendo a "700.000 euros de digitalización de Hacienda o 150.000 para la reforma del MAHE". Así las cosas, sentenció que “Ruz no consigue ayudas europeas, pero, además, pierde las que ya estaban concedidas por mala gestión". El portavoz socialista vinculó lo que tildó de “incapacidad para captar fondos” con el aumento del endeudamiento municipal. "La mala gestión del señor Ruz obliga a gastar más dinero en préstamos, ya que no es capaz de conseguir dinero europeo", subrayó, y aludió a los sobrecostes de obras como las de la rehabilitación de Porfirio Pascual, el pabellón inclusivo o el puente del Bimil·lenari. En este sentido, señaló que el informe de Tesorería que acompañaba al presupuesto municipal de 2026 ya alertaba de que, de no lograr los 12 millones de fondos europeos, la deuda al final del ejercicio se dispararía hasta los 90 millones de euros. “Venimos de 24 millones de deuda, y en tan solo tres años Ruz la ha triplicado”, defendió, sacando pecho de los fondos de la UE que el Ejecutivo de izquierdas logró en su etapa en el Ayuntamiento de Elche.