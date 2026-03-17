La Generalitat cede el Teatro Chapí a Crevillent a los tres años y medio de finalizar las obras

La Generalitat Valenciana ha acordado ceder el Teatro Chapí al Ayuntamiento de Crevillent, un paso administrativo clave para desbloquear la futura apertura de esta infraestructura cultural tras años de tramitación. La alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles, anunció este martes que la cesión se formalizará mediante una concesión demanial externa, lo que permitirá al consistorio asumir la titularidad una vez se apruebe en pleno municipal.

Según explicó la primera edil, este avance llega tras un proceso complejo en el que han intervenido distintos departamentos autonómicos. “Este paso supone un importante espaldarazo para que la apertura de esta instalación cultural pueda ser una realidad y los vecinos y vecinas de Crevillent puedan disfrutar de toda la actividad cultural que albergará este espacio”, afirmó. El acuerdo implica que el Ayuntamiento deberá completar ahora los trámites administrativos para aceptar formalmente la cesión.

Trámite previo a la titularidad municipal

El consistorio trabaja ya en la aceptación oficial de la cesión, un procedimiento que deberá someterse a aprobación en un próximo pleno. Este paso será determinante para que el teatro pase definitivamente a manos municipales, ya que hasta ahora la titularidad corresponde a la Generalitat Valenciana.

La alcaldesa se comprometió a abrir el Teatro Chapí y su lucha continúa, ahora solicitando un préstamo para una primera fase del final de las obras / INFORMACIÓN

De forma paralela, el Ayuntamiento ha iniciado actuaciones técnicas para avanzar en la puesta en marcha del recinto. Aznar indicó que se ha dado instrucción a la Oficina Técnica Municipal para preparar los trabajos necesarios que permitan activar los servicios básicos del edificio mientras se completa el proceso administrativo.

La alcaldesa subrayó que esta fase resulta imprescindible para acelerar la apertura del espacio cultural, ya que permitirá que el inmueble esté en condiciones operativas una vez culminada la cesión. En este sentido, insistió en que se trata de un proceso que se desarrolla en paralelo para evitar nuevos retrasos.

Un edificio terminado pero sin equipamiento

Uno de los principales obstáculos para la apertura del Teatro Chapí es la falta de equipamiento interior. Aznar recordó que la infraestructura se encuentra actualmente vacía y requiere una inversión significativa para su funcionamiento. “Hay que tener en cuenta que el interior del teatro está vacío y necesitamos dotarlo de todo el equipamiento necesario para su funcionamiento”, señaló.

Para abordar esta cuestión, el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la Generalitat con el objetivo de concretar un convenio de financiación. Según avanzó la alcaldesa, este acuerdo permitiría cubrir el coste del equipamiento, estimado en unos tres millones de euros, necesario para poner en marcha la instalación.

El consistorio continúa en contacto con la Conselleria para cerrar los últimos detalles de este convenio, especialmente tras los recientes cambios organizativos en la estructura autonómica. La intención es garantizar que el teatro pueda contar con todos los recursos técnicos y escénicos imprescindibles antes de su apertura al público.

Un proceso administrativo complejo desde 2022

La cesión del Teatro Chapí pone fin a una situación prolongada en el tiempo desde la finalización de las obras en septiembre de 2022, hace tres años y medio. Según explicó la alcaldesa, el edificio no pudo ser recepcionado inicialmente por la Generalitat debido a problemas administrativos relacionados con modificaciones del proyecto que no se tramitaron correctamente.

Aznar detalló que durante la anterior legislatura se realizaron cambios en la obra sin la correspondiente formalización, lo que impedía que los técnicos autonómicos reconocieran esas variaciones. Esta circunstancia bloqueó tanto la recepción del inmueble como su puesta en funcionamiento. En palabras de la alcaldesa, “por fin se consuma este trámite fundamental para que el teatro sea nuestro de una vez por todas”.

La primera edil añadió que, tras superar ese escollo, se llevó a cabo un trabajo técnico intenso para regularizar la situación y permitir que la Generalitat pudiera recepcionar el edificio. “Una vez superado ese escollo administrativo, gracias a un trabajo técnico intenso y poco visible para tramitar correctamente los modificados del proyecto, la Generalitat pudo finalmente recepcionar el edificio con este gobierno municipal”, explicó.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento centró sus esfuerzos en coordinar a las distintas consellerias implicadas con el fin de desbloquear la cesión que ahora se ha materializado. Ese proceso de coordinación ha sido determinante para alcanzar el acuerdo actual.

Próximo paso: apertura y programación cultural

Con la cesión ya acordada, el Ayuntamiento da un paso decisivo hacia la futura apertura del Teatro Chapí, una infraestructura llamada a convertirse en un nuevo referente cultural para Crevillent. El objetivo es ampliar la oferta escénica, musical y cultural del municipio una vez el edificio esté completamente equipado y operativo.

El consistorio afronta ahora una fase clave en la que deberá completar los trámites administrativos, activar los servicios básicos y asegurar la financiación del equipamiento interior. Solo entonces podrá concretarse la apertura de un espacio que, tras varios años de retrasos, encara su recta final hacia la puesta en funcionamiento.

La cesión supone, en definitiva, el desbloqueo de un proyecto largamente esperado en la localidad y abre la puerta a que el Teatro Chapí pueda integrarse en la vida cultural de Crevillent en los próximos meses.