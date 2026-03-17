Estos son los ingresos, los bienes y las deudas del alcalde y los concejales de PP, PSOE, Vox y Compromís en Elche

Con la llegada del mes de marzo, se ha hecho pública un año más, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la declaración anual de bienes y actividades de los miembros de la Corporación municipal de Elche. Una declaración en la que se detalla el patrimonio, los ingresos y las deudas de los concejales de los diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, esto es, de PP, PSOE, Vox y Compromís, tal y como establece el Decreto 191/2010 del Consell. Con estos puntos de partida, el alcalde, Pablo Ruz, declara ingresos anuales netos por valor de 48.701 euros, ligeramente por encima de los 47.993 euros del año pasado, y deudas que ascienden a 344.064 euros, casi 100.000 euros más que un año antes, cuando se apuntaba a 247.282 euros. Mientras, sus activos se sitúan en 35.873, muy por debajo de los 104.978 euros del ejercicio anterior, dentro de un apartado en el que se incluyen bienes inmuebles y otros bienes, como dinero en cuentas o el valor de vehículos, de los que 26.573 se corresponden a bienes muebles, y 9.300 euros a otros bienes.

El pleno celebrado en febrero en Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Actividades

Ahora bien, llama la atención que, en cuanto a los ingresos por actividades, hasta ocho concejales ganan más que el alcalde… Nueve si se tiene en cuenta al exregidor socialista Carlos González, que anunció que renunciaba a su acta como edil en diciembre. Así, en las filas del PP, le superan Juan de Dios Navarro, edil de Relaciones Institucionales y Recursos Humanos, pero también diputado de Cultura en la Diputación Provincial, con 69.759 euros; la concejala de Educación, María Bonmatí, con 84.130 euros; o la de Mercados, Loli Serna, con 53.469 euros. También dos de los socios de Vox de Ruz le ganan en cuanto en ingresos: la portavoz, Aurora Rodil, declara 73.537 euros; mientras que el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, alcanza los 50.349 euros. Mientras, en las filas socialistas, en la primera posición, también por encima del alcalde, se sitúa Carlos González, con 78.842 euros; seguido por Iván Gómez, con 73.029 euros; y por el también diputado provincial Francis Rubio, con 62.542 euros. Por contra, la portavoz de Compromís, Esther Díez, declara ingresos por 34.189 euros anuales, lo que la sitúa en la parte baja de la tabla, aunque la que menos cobra a juzgar por el BOP es la socialista María Dolores Galiana, con 17.417 euros, mientras que el portavoz municipal del PSOE, Héctor Díez, está en 34.856 euros.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante su intervención en un pleno. / Áxel Álvarez

Las deudas

Si lo que se compara es el pasivo, es decir, las deudas, en las filas populares el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler; y la de Festejos, Inma Mora; junto a Juan de Dios Navarro y Loli Serna declaran no tener préstamo alguno, con el matiz importante de que ni Soler ni Mora tienen tampoco bienes inmuebles de su propiedad, en una situación similar a la de Patricia Macià o Saray Huertas en las filas socialistas: nada de patrimonio inmobiliario, ni de deudas. Tampoco parece que tengan préstamos, a juzgar por lo que recoge el BOP, los concejales del PSOE Francis Rubio o Vicente Alberola; Samuel Ruiz, de Vox; o Esther Díez, de Compromís.

Héctor Díez, en un pleno en el Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Otros bienes

No obstante, el hecho de que no tengan bienes inmuebles a su nombre y, en algunos casos, tampoco deudas no quiere decir que no tengan otros bienes. Es el caso de Francisco Soler, con 104.722 euros; Inma Mora, que declara 92.598 euros, o el súperconcejal de este mandato por el PP, José Claudio Guilabert, que sí declara 35.300 euros por otros bienes, mientras que su pasivo se sitúa en 39.500 euros y los ingresos declarados en 39.671 euros. Tampoco tienen patrimonio inmobiliario en el Partido Popular la responsable municipal de Cultura y Turismo, Irene Ruiz, que sí tiene 5.000 euros por otros bienes, con un pasivo de 35.000 euros, y cobra 35.686 euros.

Esther Díez, en un pleno en el Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

En el top

Es más, las cifras en bienes inmuebles las lidera Samuel Ruiz, de Vox, con 131.811 euros, con cero deuda, y un activo total de 178.515 euros, seguido por el socialista Vicente Alberola, con 112.895 euros, con cero deuda también, pero un patrimonio que se sitúa en 283.870 euros. En la tercera posición está la edil ultraconservadora Aurora Rodil, con 102.208 euros en bienes inmuebles, aunque en su caso solo suma 3.200 euros por otros bienes. En el otro extremo una vez más aparecen Irene Ruiz y Patricia Macià, que son las ediles que menos activo total declaran, con 5.000 y 16.000 euros, respectivamente.

Miguel Serna tomando posesión como concejal en el pleno de enero, con el alcalde, Pablo Ruz, al fondo. / INFORMACIÓN

González y Serna

Esta declaración, además, presenta la peculiaridad de que aparecen los nombres de 28 concejales. Todo porque están el exalcalde Carlos González, que anunció en diciembre pasado que renunciaba a su acta como edil para dedicarse al sector privado, y su sucesor, Miguel Serna, que fue el jefe de gabinete de Alcaldía con González, y que tomó posesión en enero. De hecho, los datos del exregidor salen con virtud de su cese, como especifica el BOP. Ahí se apunta que no tiene bienes inmuebles, que cuenta con 51.555 euros por otros bienes, que el pasivo se sitúa en 30.910 euros, y que declara ingresos por 74.842 euros. En el caso de Serna, los bienes inmuebles están valorados en 27.176 euros; y el resto de bienes, en 28.649 euros, con un pasivo de 108.653 euros, e ingresos declarados por 46.134 euros.

Los datos

El decreto del Consell, en este sentido, marca que el contenido de las declaraciones de actividades, bienes y derechos patrimoniales será publicado en el BOP anualmente, dentro de los tres primeros meses del año, con el fin de recoger las modificaciones respecto al ejercicio anterior, y que también se debe hacer lo propio en caso de cese o de los ediles que toman posesión. Las declaraciones de actividades y de bienes deben recoger los ingresos netos percibidos en el ejercicio anterior a la declaración, con indicación de la procedencia de las rentas; el patrimonio inmobiliario, con indicación de la descripción del bien, localización, referencia catastral, superficie, fecha de adquisición y título de adquisición; depósitos bancarios, acciones, fondos de inversión, pólizas de seguro u otros con naturaleza análoga; otros bienes y derechos como pagarés y certificaciones de depósito o concesiones administrativas; vehículos, embarcaciones, aeronaves, joyas y obras de arte, con indicación de su fecha de adquisición; pasivo; y la declaración de actividades, con indicación del cargo, puesto o actividad, entidad, empresa u organismo, fecha de inicio y fecha de cese. Todo pese a que en el BOP sólo se publicita el valor catastral de los bienes inmuebles, el de otros bienes, el pasivo y las actividades, sin más detalles, como ocurre año tras año con los concejales de Elche.