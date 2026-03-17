Técnica pionera: el Hospital del Vinalopó en Elche extirpa una costilla con una sola incisión

El Hospital Universitario del Vinalopó, del departamento de salud de Elche-Crevillent, ha incorporado una técnica avanzada para la resección de la primera costilla mediante videotoracoscopia, un procedimiento de alta complejidad que permite extraer este hueso de forma completa con una sola incisión y con menor dificultad que los métodos tradicionales. La intervención está destinada a pacientes con síndrome del desfiladero torácico, una afección que puede provocar dolor, hormigueo, debilidad en el brazo e incluso problemas circulatorios, y que en algunos casos no había encontrado hasta ahora una respuesta plenamente eficaz con otras alternativas terapéuticas.

El equipo quirúrgico del Hospital del Vinalopó en Elche practica la resección de la primera costilla con la técnica innovadora / INFORMACIÓN

Menos dolor y recuperación más rápida

Según informan fuentes oficiales del propio centro sanitarios, la incorporación de esta técnica supone un nuevo paso del servicio hospitalario en cirugía torácica mínimamente invasiva. La videotoracoscopia o VATS es un procedimiento quirúrgico utilizado para diagnosticar y tratar enfermedades del tórax, incluidas patologías del pulmón, la pleura y el mediastino, a través de pequeñas incisiones de no más de dos centímetros y con ayuda de una cámara de alta definición. Esa combinación permite al especialista trabajar con una visión precisa del interior de la cavidad torácica sin recurrir a abordajes más agresivos.

La principal ventaja para el paciente es que se trata de una intervención mínimamente invasiva, lo que se traduce en menos dolor en el postoperatorio, una recuperación más rápida y un menor riesgo de complicaciones. A ello se suma un resultado estético más favorable, ya que las cicatrices que deja el procedimiento son mucho más discretas que las derivadas de otras técnicas más convencionales. En un contexto quirúrgico en el que cada vez se da mayor importancia no solo a la eficacia de la operación, sino también a la tolerancia del paciente y a su vuelta a la vida cotidiana en el menor tiempo posible, este tipo de abordajes gana peso en los servicios especializados.

En este caso, la resección de la primera costilla está indicada para personas con síndrome del desfiladero torácico, una dolencia en la que los nervios o los vasos sanguíneos que discurren entre la clavícula y la primera costilla sufren una compresión. Esa presión mantenida puede desencadenar distintas manifestaciones, desde dolor y sensación de hormigueo hasta pérdida de fuerza en el brazo o alteraciones en la circulación. Se trata, por tanto, de una patología que puede limitar de forma importante la calidad de vida y la actividad diaria de quienes la padecen.

La resección de la primera costilla está indicada para personas con síndrome del desfiladero torácico / INFORMACIÓN

Según ha informado el propio hospital, la nueva técnica aporta una solución viable en situaciones en las que otras opciones no habían proporcionado “una solución completamente efectiva a su dolencia”. Esa circunstancia convierte esta cirugía en una herramienta especialmente relevante para los casos más complejos, en los que la persistencia de los síntomas o la falta de respuesta a tratamientos previos obligan a buscar una alternativa más resolutiva.

Aplicación rutinaria en el hospital ilicitano

El Hospital Universitario del Vinalopó ya ha comenzado a aplicar este procedimiento "de manera rutinaria, con el objetivo de ofrecer a nuestros pacientes acceso a cirugía de vanguardia dentro de nuestra cartera asistencial. La implantación no ha sido improvisada, sino que ha requerido una preparación específica del equipo de profesionales implicados para garantizar tanto la seguridad del abordaje como la correcta ejecución de una técnica considerada de elevada dificultad".

Ese proceso formativo ha contado con la participación del doctor José Ramón Cano, cirujano torácico del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Su colaboración ha resultado determinante para que el centro ilicitano pueda incorporar esta cirugía con garantías, tanto por su experiencia clínica como por su participación en el diseño de un instrumental específico que facilita la intervención.

Ese instrumento especializado, conocido como costotomo, permite acceder con mayor facilidad a la cavidad torácica y simplifica la extracción de la costilla, uno de los puntos técnicamente más delicados del procedimiento. La combinación entre la experiencia acumulada por el equipo en videotoracoscopia y la disponibilidad de este material diseñado para esta cirugía concreta ha hecho posible que el hospital pueda abordar de forma más sencilla procesos que hasta ahora resultaban especialmente complejos.

El Hospital Universitario del Vinalopó en Elche ya ha comenzado a aplicar este procedimiento de manera rutinaria / INFORMACIÓN

El doctor Córcoles, jefe del Servicio de Medicina Torácica del Hospital Universitario del Vinalopó, resume así el alcance de esta incorporación: “El objetivo de esta formación es incorporar procedimientos de vanguardia que mejoren la seguridad y la recuperación de nuestros pacientes. La videotoracoscopia de la que tenemos un gran dominio desde hace años, junto con el costotomo especial diseñado para esta cirugía en concreto y que hemos adquirido, nos permite abordar casos que antes eran muy complejos con una técnica mínimamente invasiva y unos resultados óptimos”.

Las palabras del responsable del servicio reflejan dos ideas clave. Por un lado, que el hospital partía ya de una amplia experiencia en videotoracoscopia, una base previa que ha facilitado la incorporación del nuevo procedimiento. Por otro, que la adquisición del costotomo y la formación asociada permiten ampliar las posibilidades quirúrgicas del centro y dar respuesta a pacientes que, hasta ahora, presentaban un abordaje más difícil.

Innovación para casos de alta dificultad

La relevancia de esta técnica no radica solo en la novedad del abordaje, sino también en el perfil de los pacientes a los que va dirigida. La resección de la primera costilla por videotoracoscopia se reserva para personas con un cuadro clínico concreto y con frecuencia complejo, en las que la compresión anatómica entre clavícula y costilla genera síntomas persistentes y, a veces, incapacitantes. En ese escenario, disponer de una opción que permita eliminar la costilla de forma completa, con una sola incisión y con menor agresividad quirúrgica, supone una mejora significativa en la práctica asistencial.

El procedimiento refuerza además la estrategia del hospital de incorporar técnicas de alta complejidad orientadas a mejorar los resultados clínicos y a aumentar la seguridad del paciente. Esa apuesta combina innovación tecnológica, capacitación profesional e introducción de nuevas herramientas quirúrgicas con el fin de trasladar a la asistencia diaria avances que, hasta hace poco, quedaban limitados a centros muy específicos o a equipos con una preparación muy concreta.

La utilización de pequeñas incisiones, la ayuda de una cámara de alta definición y el empleo de instrumental adaptado a esta cirugía concreta reducen la agresión quirúrgica sobre el organismo y favorecen una evolución postoperatoria más favorable. Esa ventaja resulta especialmente importante en intervenciones torácicas, un campo en el que la reducción del dolor y de las complicaciones tiene un impacto directo tanto en la estancia hospitalaria como en la recuperación funcional del paciente.