Análisis: Metedura de pata con la vivienda en Elche

Los españoles y las españolas apuntan, mes tras mes, desde hace 14 meses, a la vivienda como su principal problema, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin embargo, a juzgar por lo que ha pasado en la última semana en Elche, no parece que, pese a la gravedad de la cuestión, nuestros representantes políticos locales se lo acaben de tomar del todo en serio. De otra manera, no utilizarían el acceso a una casa con la ligereza y la banalidad con que lo hacen algunos, con datos erróneos y convirtiéndolo en un arma arrojadiza o, peor aún, en motivo de reels que, en ocasiones, rozan el meme, con gestos y expresiones fuera de lugar, como si se tratara de un tema más propio de una parodia que del factor que marca la línea entre la inclusión y la exclusión social. Al menos, eso es lo que demuestra la cronología de la última semana, y las declaraciones del PSOE y del PP, que no sólo parecen haber olvidado la importancia de confirmar los hechos antes de lanzarlos públicamente, sino que siguen empeñados en abanderar la lucha por el relato, desgraciadamente, aún a costa de medias verdades o mentiras directamente, no se sabe muy bien si consciente o inconscientemente. La secuencia es meridiana.

El alcalde hace ahora una semana. / INFORMACIÓN

La moción

Miércoles, 11 de marzo, el grupo municipal socialista, por boca de su portavoz, Héctor Díez, anuncia que al pleno de marzo llevará una moción en la que se propone que se levante vivienda pública y asequible en un solar del sector E-21 propiedad de la entidad estatal Casa 47 y antes de la Sareb, en el barrio de Altabix-Universidad. La situación es tal que incluso explica que su partido se puso en contacto con la Sareb, entidad que les informó por escrito de que la parcela de la que disponía en ese sector había sido traspasada a Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que impulsa el Gobierno de España para crear un parque público de casas asequibles. Unos contactos que no sorprenden a nadie, entre otras cosas, porque, aunque no se dice a través de quien se ha establecido el contacto, el secretario general de los socialistas ilicitanos, Alejandro Soler, es diputado en el Congreso, en Madrid, y, por tanto, debería tener línea directa. Sea como fuere, los socialistas, a través de esa moción, instan al Ejecutivo local de PP y Vox a entablar contactos con Casa 47 para colaborar en la construcción de pisos en esa parcela, y dar así respuesta al problema de acceso a la vivienda que padecen muchos ilicitanos e ilicitanas. Petición, además, avalada por un reel en Instagram de Héctor Díez, desaparecido este miércoles.

El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez. / INFORMACIÓN

Las reacciones

Jueves, 12 de marzo, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, comparece para explicar la reordenación del tráfico en uno de los principales puntos negros de Elche, como es la rotonda de l’Aljub. Al término de sus declaraciones, un periodista de INFORMACIÓN, V. L. Deltell, le pregunta por su opinión sobre la propuesta del PSOE. Nuestro compañero, obviamente, no imagina, como saldrá a la luz una semana después, que los terrenos han pasado a manos privadas. Se le presupone un trabajo previo y buena fe a un partido como el PSOE. Lo que nadie espera es que tampoco haya hecho los deberes el PP, que, por otra parte, es quien tiene las competencias en materia de Urbanismo. Lo único que parece importar es la refriega política. De otra manera, no se entiende que Ruz, frente a los periodistas, acudiera a la web del ministerio para revisar la referencia utilizada y afirmara que lo hallado remitía a una información fechada el 19 de septiembre de 2018, vinculando la iniciativa a Alejandro Soler y Carlos González, pero sin referencia alguna a la titularidad privada de la parcela. Es más, literalmente, llegó a decir que “quienes tienen que presentar los proyectos, quienes tienen que plantear qué quieren hacer con esa parcela y quienes tienen que solicitar la licencia de obras no somos los miembros del Gobierno municipal. En todo caso, tiene que ser el ministerio”, dando por hecho que las parcelas son de propiedad pública y no privada.

El alcalde, el pasado jueves, con la imagen de la web del ministerio. / INFORMACIÓN

Un giro de guion

Miércoles, 18 de marzo, Ruz y el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, convocan a los medios para hablar de un “tema de actualidad”, que no es otro que el de la titularidad de esos terrenos del sector E-21. Lo hacen después de que un día antes empiece a circular públicamente que ese suelo es privado. Quieren ratificar este extremo, y cargar contra el PSOE. El alcalde habla de “metedura de pata que se ha escuchado hasta en la luna” de los socialistas, e incluso apunta a “incompetencia” o “maledicencia”, y, sobre todo, a “la peor oposición en 20 años”, poniendo el foco en que “con la vivienda no se puede hacer el ridículo. Con la vivienda no se hace política fundamentada en la falsedad. Con la vivienda no se puede mentir”. Unas palabras a las que luego acaba dando la puntilla el portavoz del grupo municipal popular, José Claudio Guilabert, con un reel de Instagram más marcado por la “épica” que por otras cosas.

Francisco Soler, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

“Saberlo lo sabíamos”

Unas críticas que habrían tenido justificación, si no fuera porque también el alcalde públicamente dio por hecho que la parcela era pública hace una semana, y si no fuera porque ahora Francisco Soler va y dice que ellos lo sabían, algo que es complicado de creer por lo que dijo Pablo Ruz el pasado jueves, salvo que no supiera de qué estaba hablando o salvo que alguien se hubiera salido del guion previamente establecido. ¿Por qué si la titularidad cambió hace un año no lo dijo el equipo de gobierno el primer día? Ahí es cuando todo se acaba de enredar: que era una transacción entre particulares, que debían ser cautos y prudentes, que tenían que confirmarlo, que debían hablarlo con los propietarios… “Saberlo lo sabíamos, pero afecta a terceros”, acaba sentenciando Francisco Soler, dejando no en muy buena posición a Ruz. En el posterior comunicado se modera todo un poco y se incide en que “el Ayuntamiento de Elche ha desvelado que la entidad pública Casa 47 que promueve viviendas asequibles destinadas al alquiler no dispone de solares para la construcción de vivienda pública en el municipio”, y se recogen declaraciones de Soler en las que afirma que, “hechas las comprobaciones necesarias con los propietarios del sector E-21, estos terrenos no son públicos, ni pertenecen a Casa 47”. Añade que “hace más de un año la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) vendió ese solar a los propietarios privados que llevan a cabo el desarrollo del sector, por una cantidad millonaria”.

Una vista aérea de la ciudad de Elche, en una imagen de archivo. / ANTONIO AMOROS

Escrito solo a la Sareb

El colmo de los despropósitos llega poco después con la contestación del PSOE, también este miércoles, tras las declaraciones de Ruz. Aquí, directamente no se atribuyen a concejal alguno, sino al grupo municipal socialista en general, con la primera incoherencia desde el principio. “La Sareb nos escribió el pasado 9 de marzo ante una pregunta sobre la parcela del E-21. Nos contestó por escrito que ese terreno pertenecía a Casa 47”, sostienen. “Tras esta información, hicimos una moción solicitando colaboración para que se construyera vivienda pública”. El interrogante es por qué antes de redactar esa moción no elevaron consultas también a Casa 47 si es una empresa estatal y, por tanto, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, también del PSOE, en coalición con Sumar. Es más, en el comunicado de este jueves los socialistas ilicitanos apuntan que, “tras tener conocimiento de que algunos promotores han comprado ese terreno, volvimos a escribir a la Sareb, quien nos informó por escrito que nos había pasado una información ‘errónea,’ ya que no había actualizado su base de datos”. Vamos, que el contacto con Madrid, a juzgar por lo ocurrido con Casa 47, no parece excesivamente fluido en estos momentos, y en ningún caso se va a la fuente directa, aunque tampoco ellos desaprovechan la ocasión para decir que quien ha hecho el “ridículo” es Pablo Ruz. “Ridículo” del alcalde, aunque algo de cargo de conciencia deben tener también cuando ellos mismos borran su reel de hace una semana.

Humildad

¿Lo preocupante? Tanto el PSOE como el PP a veces da la sensación de que están más preocupados por el relato que por la gestión; más ocupados por lo que se dice que por lo que realmente es o se está haciendo; más enfocados en tirarse los trastos a la cabeza, aunque sea a costa de un tema tan alarmante y sensible como el de la vivienda. Todo en un contexto, además, en el que la falta de humildad parece el denominador común en muchas ocasiones. Y lo peor es que, a este paso, cada vez va a resultar más complicado confiar en lo que dicen algunos cuando se trata de temas serios en Elche.