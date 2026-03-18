Compromís denuncia que Elche oculta sus datos de aire y ruido

Compromís per Elx acusó este miércoles al gobierno municipal de PP y Vox de no hacer pública la información que recoge la red de monitorización de la calidad del aire y del ruido instalada en el municipio, pese a que el contrato tramitado en la anterior legislatura contemplaba expresamente esa difusión a la ciudadanía. La portavoz municipal de la coalición, Esther Díez, afirmó que su grupo lleva más de un mes esperando respuesta a las preguntas formuladas sobre este servicio y criticó que la información siga sin estar accesible.

Según explicó la edil, el contrato se puso en marcha en febrero de 2023 para instalar sensores en el casco urbano y en las pedanías de Torrellano y El Altet, con el fin de disponer de datos en tiempo real y evaluar la eficacia de las medidas previstas dentro de la Zona de Bajas Emisiones. Díez aseguró que “el gobierno municipal no está haciendo pública la información que le suministra la red de monitorización de aire y ruido que dejamos en tramitación el anterior gobierno de izquierdas y que permitiría a la ciudadanía tener información en tiempo real sobre indicadores básicos para su calidad de vida”.

Sensores y aplicación pendiente

La portavoz detalló que esos equipos miden partículas contaminantes como PM10, PM2.5 y PM1, además de ozono (O3), monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). También registran parámetros meteorológicos como temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, y evalúan el ruido en dB(A).

El plan del Ayuntamiento de Elche era instalar 69 nuevas cámaras de vídeo en pocas semanas / INFORMACIÓN

Compromís sostiene que el contrato incluía además una aplicación móvil gratuita para que la población pudiera consultar los datos e incluso recibir alertas. Sin embargo, Díez lamentó que “el contrato preveía el desarrollo de una aplicación móvil gratuita para que la ciudadanía pudiera conocer estos datos e incluso que pudieran recibir alertas en caso de necesidad, pero lo cierto es que a día de hoy seguimos sin tener ninguna novedad al respecto y particularmente en Compromís preguntamos al gobierno de PP y Vox hace ya más de un mes por estas cuestiones y no hemos obtenido respuesta”.

La coalición añade que la web municipal Vive Elche, anunciada para publicar esos registros y también los relativos al tráfico, tampoco está operativa.

Críticas por la paralización de estudios

Díez vinculó esta situación con la paralización de otras líneas de trabajo ambiental impulsadas en la etapa anterior. En concreto, citó el estudio de calidad del aire desarrollado desde 2018 mediante 50 medidores de NO2 y O3 distribuidos por la ciudad. Según recordó, ese seguimiento venía mostrando desde su primera edición que más del 80% de las emisiones contaminantes del municipio proceden del tráfico privado.

La portavoz afirmó que “este hecho se suma a la paralización del estudio de calidad el aire que la Concejalía de Medio Ambiente venía desarrollando desde 2018 a través de 50 medidores de NO2 y O3 distribuidos por todo el casco urbano y que desde su primera edición demostraba que más del 80 por ciento de las emisiones contaminantes de nuestro municipio provienen del tráfico privado con un impacto directo sobre la salud de los ilicitanos e ilicitanas”.

También recordó el requerimiento de Ecologistas en Acción para instalar una estación de medición en una zona que permita evaluar mejor el impacto del tráfico. En este punto, aseguró que “cabe señalar que finalizamos la anterior legislatura con trabajos para la instalación de una nueva estación en la avenida de Novelda que no han sido continuados por este gobierno municipal”.

Acusaciones al gobierno de Ruz

Compromís enmarcó estos retrasos en una crítica más amplia a la política ambiental del alcalde, Pablo Ruz. Para Díez, “son datos que juntos se entienden mucho mejor, estamos ante un gobierno, el de Pablo Ruz, negacionista de la emergencia climática y que ha paralizado buena parte de los trabajos que iniciamos el anterior gobierno de izquierdas para mejorar la calidad del aire y del ruido en nuestra ciudad y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

La edil insistió en que el problema de la contaminación afecta directamente a la salud y sostuvo que “la contaminación de nuestro municipio tiene un efecto directo sobre la salud de los ilicitanos e ilicitanas y, por tanto, la obligación del gobierno municipal es poner las medidas para combatirla y protegernos, pero en lugar de eso, Pablo Ruz, el abanderado contra las políticas de movilidad sostenible, lo que hace es defender un discurso acientífico y totalmente negligente y hacer retroceder décadas a esta ciudad que consiguió situarse al nivel de otras ciudades españolas y europeas referentes en calidad de vida durante las anteriores legislaturas”.

Díez concluyó asegurando que “por eso, para Compromís será una prioridad recuperar las políticas ambientales a partir de 2027 y poner en el centro de la agenda política la protección de la salud de nuestros vecinos y vecinas que reviertan las medidas antiguas y perjudiciales de Pablo Ruz y Vox”.