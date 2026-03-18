Elche exhibirá sus 140 ciclos en la III Feria Municipal de la Formación Profesional

Elche celebrará el próximo 25 de marzo la III Feria Municipal de la Formación Profesional, una cita con la que el Ayuntamiento quiere mostrar toda la oferta de FP existente en el municipio antes del proceso de matriculación y reforzar la orientación académica y laboral del alumnado. La jornada, organizada por las concejalías de Educación y Promoción Económica, Formación y Empleo, tendrá lugar en el Centro de Congresos, con entrada libre y gratuita, y permitirá conocer una oferta que este curso alcanza los 140 ciclos formativos repartidos en 18 familias profesionales y 25 centros educativos entre públicos, concertados y privados.

La edil de Educación, María Bonmatí, y el concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, Samuel Ruiz, presentaron este miércoles una feria que, según destacaron, busca conectar la demanda de estudios con la oferta real existente en la ciudad y reducir el desconocimiento que, en muchos casos, desemboca en abandono escolar o en decisiones formativas poco ajustadas al perfil del estudiante. En la actualidad, según los datos municipales, cerca de 7.000 alumnos cursan en Elche estudios de Formación Profesional, ya sea en grado básico, medio o superior.

Una feria para orientar antes de la matrícula

El evento se desarrollará en horario de 9.30 a 14 horas y de 16.30 a 18.30 horas, con un receso al mediodía. La fecha no es casual. Bonmatí explicó que la campaña de matriculación comenzará en mayo y que el objetivo del Ayuntamiento es que el alumnado llegue a ese momento con toda la información posible sobre los itinerarios disponibles en la ciudad. La concejala señaló que el propósito es “mostrar todo lo que ofrece la FP en Elche para que cualquier persona que demande este tipo de formación cuente con todas las posibilidades que ofrece, antes del proceso de matriculación”.

Cartel de la Feria de Formación Profesional de Elche / INFORMACIÓN

La feria reunirá este año a 24 centros educativos de Secundaria públicos, concertados y privados, además de la Escuela Oficial de Idiomas, el Centro de Formación Municipal, la concejalía de Juventud, el equipo de prospección de Conselleria, el Ministerio de Defensa con la Armada, la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil y varias asociaciones empresariales como Avecal, Aesec o Jovempa. La intención es que la cita no solo sirva para enseñar qué se estudia, sino también para poner en contacto a los centros con el tejido productivo y con otros recursos formativos y profesionales.

Bonmatí incidió en que Elche cuenta con una larga trayectoria en este ámbito y defendió que el gobierno municipal quiere seguir impulsando la FP como una de las vías educativas con más proyección. En ese sentido, recordó que la ciudad dispone de una oferta muy amplia y diversa y que esa fortaleza debe traducirse en una mejor información al conjunto de la ciudadanía.

Talleres, exhibiciones y contacto con empresas

Los asistentes podrán participar en una jornada concebida con un formato tanto informativo como lúdico. Habrá exposiciones, demostraciones prácticas de competencias profesionales, charlas formativas, talleres, exhibiciones, juegos y contenidos vinculados a los distintos ciclos formativos, además de información sobre certificados profesionales y otras opciones de estudios orientados al empleo.

Samuel Ruiz subrayó que la formación constituye “un pilar fundamental para ofrecer a las empresas talento y cualificación” y defendió que la feria muestra toda la oferta formativa de la ciudad “sin excluir a nadie”. El edil remarcó que esa apertura a todos los centros, independientemente de su titularidad, ha sido una de las señas de identidad del certamen desde la llegada del actual equipo de gobierno, que quiso dar cabida por igual a centros públicos, concertados y privados.

Para Ruiz, una de las principales fortalezas de esta feria es la implicación del tejido empresarial, ya que permite crear un vínculo entre formación y mercado de trabajo. Según explicó, los centros reclaman ese contacto para facilitar después el desarrollo de prácticas y mejorar la conexión entre las necesidades reales de las empresas y la preparación de los alumnos. De ahí la presencia de asociaciones empresariales en un encuentro que también aspira a reforzar ese nexo entre los estudios y la empleabilidad.

Elche celebra la II Feria Municipal de Formación Profesional en el Centro de Congresos / Áxel Álvarez

El concejal insistió además en que la feria no está pensada solo para estudiantes que aún no han decidido su futuro académico. “No sólo está dirigida a estudiantes, sino también a personas que quieran reciclarse o ampliar su formación a través de la FP”, afirmó. Con ello, el Ayuntamiento amplía el foco a adultos que busquen reorientar su carrera profesional, mejorar su cualificación o abrir nuevas oportunidades laborales.

Elche quiere consolidarse como referente

Durante la presentación, los responsables municipales insistieron en que la ciudad quiere consolidarse como un referente de la Formación Profesional en la Comunitat Valenciana. Bonmatí recordó que la oferta local abarca 18 familias profesionales y que la cifra de 140 ciclos convierte a Elche en un polo formativo de gran peso. Ruiz fue más allá y sostuvo que el municipio dispone de un “catálogo grandísimo” que debe ser conocido tanto por los ilicitanos como por estudiantes de otras localidades.

En este sentido, la concejala explicó que, aunque la feria tenga carácter municipal, se plantea con una visión territorial. Santa Pola y Crevillent también organizan sus propios certámenes, por lo que el Ayuntamiento mantiene contacto con otros municipios para evitar solapamientos. Aun así, la invitación está abierta a cualquier persona interesada en conocer la oferta de Elche y estudiar en la ciudad.

Bonmatí precisó que la oferta del próximo curso todavía no ha sido publicada oficialmente, ya que aún no ha salido el calendario específico de Formación Profesional. No obstante, avanzó que en el curso 2025-2026 se incorporaron dos ciclos nuevos, ambos relacionados con la digitalización, uno en el Sixto Marco y otro en el Severo Ochoa. Cuando la nueva oferta sea oficial, añadió, el Ayuntamiento dará a conocer todos los cambios.

La programación actualizada de la feria puede consultarse en la página web www.feriafpelche.es, donde se recogerán las actividades, talleres y contenidos que se ofrecerán a lo largo de la jornada. El Ayuntamiento defiende que la FP representa hoy los estudios profesionales más próximos a la realidad del mercado laboral y la mejor respuesta a la necesidad de personal cualificado en numerosos sectores.