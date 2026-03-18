Elche pone fin a otra maraña de cables en pleno centro

El Ayuntamiento de Elche continúa avanzando en su plan de retirada de cableado aéreo en distintas zonas del municipio, con nuevas actuaciones en el centro histórico. Los trabajos se han desarrollado este miércoles en las calles San Jaime y Ereta Alta, dentro de una intervención más amplia que busca mejorar la imagen urbana, reducir el impacto visual y favorecer un entorno más ordenado.

La actuación forma parte de una estrategia municipal que se está ejecutando en colaboración con las operadoras de telefonía y telecomunicaciones, cuya participación resulta clave para llevar a cabo la retirada progresiva de los tendidos aéreos y su posterior soterramiento. El objetivo es avanzar hacia un modelo de ciudad más cuidado desde el punto de vista estético y patrimonial.

Intervenciones en calles del casco histórico

Además de los trabajos realizados en la jornada de hoy, el plan ha actuado en los últimos días en varias calles del casco antiguo. Entre ellas figuran Alvado, Sant Pere, Puerta del Órgano, Fatxo, Alfonso XII, Cebolla, Juan Ramón Jiménez o la Diagonal del Palau. También se han llevado a cabo intervenciones en espacios como la Plaza Menéndez Pelayo, la calle San Juan, San Jorge o el entorno de la calle Trinquet.

Estas actuaciones se concentran especialmente en zonas con alto valor patrimonial, donde la presencia de cables en fachadas y espacios públicos genera un importante impacto visual. Con la retirada de estos elementos, el consistorio pretende recuperar la estética de las calles y mejorar la percepción del entorno urbano.

El avance de los trabajos responde a una planificación progresiva que se está desarrollando por fases y que continuará ampliándose a otras áreas del municipio.

La retirada de cables en el centro histórico de Elche está dejando despejadas las zonas aéreas entre fachadas / INFORMACIÓN

Colaboración con operadoras para el soterramiento

El desarrollo del plan se apoya en la coordinación con las empresas responsables de las infraestructuras de telecomunicaciones. Esta colaboración permite no solo retirar el cableado visible, sino también reorganizar las instalaciones mediante su soterramiento, garantizando así el mantenimiento del servicio sin impacto visual.

Desde el Ayuntamiento se destaca que la implicación de estas operadoras está siendo determinante para poder ejecutar las actuaciones con eficacia. El proceso requiere una intervención técnica compleja, ya que implica reorganizar redes existentes y adaptarlas a nuevos sistemas de canalización subterránea.

Esta coordinación facilita que la retirada de cables no sea una actuación puntual, sino parte de una estrategia global de ordenación del espacio público.

Mejora estética y protección del patrimonio

El plan municipal tiene como finalidad principal mejorar la imagen urbana de Elche, especialmente en las zonas históricas, donde el cableado aéreo supone una alteración visual significativa. Con su eliminación, el Ayuntamiento busca embellecer las calles, reducir el llamado ruido visual y contribuir a la conservación del patrimonio arquitectónico.

Estas actuaciones también persiguen una mejor organización del espacio público, eliminando elementos que dificultan la visión de fachadas y monumentos o que generan una sensación de desorden en el entorno urbano.

El consistorio considera que este tipo de intervenciones contribuye a revalorizar el centro histórico y a mejorar la experiencia tanto de residentes como de visitantes, reforzando la identidad de la ciudad.

Próximas actuaciones en más calles

El plan de retirada de cableado aéreo continuará en los próximos días con nuevas intervenciones en distintos puntos del municipio. Según la planificación prevista, los trabajos seguirán a partir del próximo lunes en las calles Forn de la Vila y Maestre Alfred Javaloyes.

El Ayuntamiento mantiene así el compromiso de extender estas actuaciones a más zonas de Elche de forma progresiva, con el objetivo de consolidar un entorno urbano más limpio, ordenado y acorde con el valor patrimonial de la ciudad.