¿Qué ayudas me corresponden como agricultor? Un mapa interactivo del campo de Elche responde al momento

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha un mapa interactivo de subvenciones agrarias con el objetivo de facilitar el acceso de los agricultores a las ayudas disponibles y evitar que una parte importante de los fondos europeos se quede sin solicitar, concretametne un 55 % según fuentes del gobierno municipal. La herramienta, presentada este martes por el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, permitirá a los propietarios de explotaciones localizar sus parcelas y conocer en tiempo real qué ayudas pueden pedir, en qué plazo y cómo tramitarlas.

La iniciativa responde a un diagnóstico previo que detecta una importante falta de aprovechamiento de los recursos públicos en el ámbito rural. Según explicó el edil, en el término municipal existe una brecha de captación del 45%, lo que implica que el 55% de las ayudas no se solicitan, con un potencial económico de alrededor de 1,5 millones de euros que no llegan al campo ilicitano. Ante esta situación, Román defendió que el objetivo es mejorar la información y el acceso a las subvenciones para incrementar su aprovechamiento.

Un visor para conocer ayudas parcela a parcela

El nuevo sistema, accesible desde la web municipal, permite a los agricultores identificar su finca dentro del mapa y consultar de forma directa las líneas de financiación disponibles. La herramienta muestra si las convocatorias están abiertas, su cuantía, los requisitos y los puntos de tramitación, incluyendo el apoyo de la Oficina del Agricultor.

Román destacó que se trata de “una herramienta muy precisa que era muy demandada por todos los agricultores del Cam d’Elx” y subrayó que el objetivo es que cada usuario pueda conocer con exactitud qué ayudas le corresponden según su ubicación. En el visor se pueden seleccionar partidas rurales concretas y visualizar automáticamente las opciones disponibles, desde la solicitud única de la PAC hasta ayudas Leader, planes de mejora o subvenciones para inversiones agrarias.

El edil explicó que el sistema se irá actualizando conforme se publiquen nuevas convocatorias, de modo que los agricultores dispongan siempre de información actualizada. También incidió en que la herramienta está diseñada para ser accesible desde cualquier dispositivo electrónico, facilitando su uso tanto en campo como desde casa.

Algunos de los productos de temporada que el Camp d'Elx está produciendo ahora mismo / Matías Segarra

Un campo con potencial sin aprovechar

El diagnóstico presentado por el Ayuntamiento pone de manifiesto el margen de mejora del sector agrario local. El término municipal cuenta con una superficie agraria de más de 16.800 hectáreas, de las cuales más de 15.600 son elegibles para la PAC si existe cultivo. Sin embargo, solo una parte de estas superficies se declara y accede a las ayudas.

En concreto, hay 653 beneficiarios activos y unas 4.300 hectáreas declaradas, frente a 8.610 hectáreas cultivables sin declarar, lo que evidencia el volumen de recursos que no se están aprovechando. Román incidió en que “las subvenciones disponibles para ellos no se están aprovechando del todo” y defendió que esta nueva herramienta permitirá reducir esa brecha.

El responsable municipal atribuyó esta situación principalmente a la falta de información o de medios para tramitar las ayudas. En ese sentido, señaló que muchos agricultores desconocen las convocatorias o no saben cuándo solicitarlas, especialmente los nuevos perfiles que se incorporan al sector. Por ello, insistió en la necesidad de dar “un paso más” en la difusión y acompañamiento.

Plan Dinamiza y apoyo al sector agrario

El mapa interactivo se enmarca dentro del Plan Dinamiza Camp d’Elx, una estrategia municipal orientada a reforzar el sector agrícola y acercar los recursos públicos al mundo rural. Dentro de este plan ya se han puesto en marcha distintas iniciativas, como la Oficina del Agricultor, programas formativos, convenios con asociaciones agrarias o una futura guía de fiscalidad prevista para abril.

Román explicó que el objetivo es dotar al sector de herramientas que permitan mejorar la rentabilidad y facilitar la gestión. “Lo que pretendemos es que los agricultores estén informados y dar un paso más para captar todas esas ayudas que vienen de Europa y que ahora mismo se están perdiendo”, señaló.

El edil también puso el foco en los nuevos emprendedores del campo, a los que considera clave para el futuro del sector. En este sentido, defendió que el municipio cuenta con condiciones favorables, como un clima adecuado para productos de alto valor añadido, y destacó que con la tecnología actual se pueden alcanzar niveles elevados de calidad y producción.

José Antonio Román presentaba este miércoles el mapa interactivo de las subvenciones agrícolas para ell Camp d'Elx / V. L. Deltell

Asimismo, recordó que la PAC constituye uno de los principales instrumentos de financiación agraria de la Unión Europea y que conocer sus plazos —como el periodo habitual entre febrero y mayo— resulta fundamental para aprovechar las oportunidades disponibles.

Información, clave para reducir la brecha

El Ayuntamiento considera que el principal reto es mejorar la difusión de las ayudas y facilitar su tramitación. Para ello, además del mapa interactivo, se reforzará el papel de la Oficina del Agricultor (en Puente Ortices y en la nueva sede de Asaja del parque agroalimentario) como punto de apoyo para gestionar solicitudes y resolver dudas.

El consistorio también prevé impulsar campañas informativas y apoyarse en los medios de comunicación para dar a conocer la herramienta. El objetivo es llegar tanto a agricultores tradicionales como a nuevos perfiles que puedan incorporarse al sector.

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Román subrayó que muchas ayudas no se solicitan simplemente por desconocimiento, por lo que herramientas como esta permiten reducir la distancia entre la administración y el campo. Además, insistió en que se incluirán también subvenciones de otras administraciones, como Diputación o Conselleria, para ofrecer una visión completa.