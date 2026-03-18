Elche prevé que le sobren casi 1.000 plazas para escolarizar a niños de tres años el próximo curso

La concejala de Educación de Elche, María Bonmatí, avanzó este miércoles que el próximo arreglo escolar del municipio mantendrá, en líneas generales, una previsión similar a la del curso anterior, aunque condicionado por un dato que calificó de especialmente significativo: el descenso demográfico en el alumnado de Infantil de 3 años. Según explicó, la oferta inicial rondará las 2.200 plazas, mientras que el censo actual de menores llamados a incorporarse al colegio no llega a 1.300, con unos 1.270 niños. La edil realizó estas declaraciones al anunciar también la constitución del nuevo Consejo Escolar Municipal y al responder a la moción anunciada por Compromís para reclamar más aulas de 0 a 3 años e Infantil.

Bonmatí defendió que, con el escenario actual, las familias dispondrán de margen suficiente para elegir centro educativo y sostuvo que no se han abierto unidades “antes de tiempo”, sino que se parte de una oferta amplia que deberá contrastarse después con el comportamiento real de la matrícula. La responsable municipal subrayó además que, en el caso de las aulas de 2 años, la situación actual en Elche sigue marcada por la existencia de vacantes, por lo que rechazó respaldar un incremento de plazas sin un análisis previo de necesidades.

Consejo Escolar Municipal

La edil adelantó que el nuevo Consejo Escolar Municipal queda constituido esta tarde a las seis. Se trata, según explicó, de un órgano consultivo y también reivindicativo en el que están representados los distintos sectores de la comunidad educativa y que sirve para canalizar y trasladar las necesidades del municipio a la Conselleria o a la administración que corresponda.

Bonmatí señaló que en este órgano participan familias, equipos directivos, profesorado, sindicatos, personal no docente y otros representantes de la comunidad educativa. También indicó que el Ayuntamiento ha invitado a la Policía Local, al considerar importante la presencia del agente tutor en este espacio, aunque precisó que su incorporación formal no está prevista en la normativa que regula el Consejo Escolar.

Unos escolares salen de un centro educativo en Elche / INFORMACIÓN

La concejala explicó que la sesión de esta tarde servirá para formalizar la constitución del órgano y la toma de posesión de los nuevos cargos. Añadió además que, una vez celebrada esa constitución, se abordará el consejo del arreglo escolar, donde se analizarán con más detalle las previsiones para el próximo curso.

Menos niños de 3 años y una oferta similar

En relación con la escolarización, Bonmatí aseguró que el arreglo escolar será “más o menos” parecido al del año pasado, pero advirtió de que la principal diferencia vendrá dada por la caída del número de alumnos que deben incorporarse a Infantil de 3 años, es decir, la primera entrada ordinaria al colegio. “La realidad es esa”, resumió, al insistir en que hay más plazas disponibles que alumnado previsto.

A su juicio, una de las consecuencias positivas de esta situación es que las familias tendrán una capacidad amplia de elección. Bonmatí insistió en que habrá que esperar a la evolución de la admisión para comprobar el comportamiento real de las solicitudes, pero dejó claro que, con los datos actuales sobre la mesa, "existe un margen suficiente para escolarizar a todos los niños que deben incorporarse al sistema educativo en esa etapa".

Respuesta a Compromís

Las declaraciones de la concejala llegaban un día después de que Compromís per Elx anunciara una moción para reclamar la creación de más escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años y la habilitación de nuevas aulas de 2 años en colegios de Infantil y Primaria. La portavoz municipal de la formación, Esther Díez, justificó la iniciativa en el aumento de la demanda experimentado tras la gratuidad progresiva de la primera etapa de Infantil y sostuvo que muchas familias están encontrando dificultades para acceder a una plaza.

Preguntada por esa propuesta, Bonmatí respondió que le parece "bien reivindicar medidas que fortalezcan la educación en Elche", pero rebajó el alcance de la petición al recordar que, en el curso actual, las aulas de 2 años del municipio todavía cuentan con plazas libres. “No se puede pedir por pedir”, vino a decir la edil, al sostener que antes de plantear nuevas unidades debe realizarse un estudio riguroso sobre las necesidades reales del municipio.

La responsable de Educación señaló que la realidad del curso 2025-2026 es que en las aulas de 2 años repartidas por los centros educativos de Elche “todavía sigue habiendo vacantes”. A partir de esa situación, defendió que la planificación debe apoyarse en datos y no solo en reclamaciones políticas, por más que estas se presenten con la intención de reforzar la oferta educativa.

Bonmatí recordó también que, desde la implantación de la gratuidad de 0 a 3 años aprobada por la Conselleria, todas las escuelas infantiles autorizadas son gratuitas para los ilicitanos. Por ello, insistió en que a día de hoy siguen existiendo plazas disponibles en el municipio y que ese es el punto de partida que debe tenerse en cuenta antes de reclamar nuevas aulas.