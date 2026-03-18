Los Playmobil más solidarios están en Elche

El Corte Inglés de Elche puso fin este miércoles a la exposición de figuras Playmobil con la que Cruz Roja dio a conocer su historia y labor por todo el mundo a lo largo de los últimos seis meses. La clausura sirvió también para reconocer la implicación de la empresa Neumáticos Soledad y del colaborador Juan Arcides.

La exhibición

La muestra contó con una afluencia de público “imposible de contabilizar”, tal como indica el presidente local de Cruz Roja, Antonio Ramón Guilabert. No obstante, las visitas guiadas apuntan a más de 1.200 visitantes entre colegios, asociaciones y diferentes grupos de población atendidos desde la entidad ilicitana, llegados incluso desde Guardamar, Petrer, Novelda, Elda y Torrevieja.

La exhibición, para la que la organización contó con la colaboración de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (Aesclick), representaba cuatro escenarios en miniatura con diferentes contextos de actuación humanitaria. El primero de ellos recreaba la batalla de Solferino, a la que se remontan los inicios del organismo.

Exposición en la zona Rotor de El Corte Inglés de Elche. / INFORMACIÓN

Acciones humanitarias

Las siguientes vitrinas reflejaban la labor que ejercieron durante la dana de Valencia, con detalles como “los coches con barro, los centros de formación y los albergues”, tal y como explica Guilabert, así como “otras guerras” con “ejércitos que luchan, población que huye y casas arrasadas”.

Por último, una representación de la labor del voluntariado valenciano en Burkina Faso, un conflicto que arrasa el país desde 2015, y en el que Cruz Roja también está presente. “Lo primero que hacemos es conseguir agua y energía eléctrica. Con todo eso empezamos a montar invernaderos y les enseñamos a cultivar para reconstruir su mundo y que tengan comida”, explica el presidente.

Representación de los campamentos de Cruz Roja que se despliegan en zona de conflicto. / INFORMACIÓN

El acto

En el evento de clausura también estuvieron presentes la edil de Acción Social y Cooperación, Celia Lastra; el responsable de Cultura de El Corte Inglés, José Navarro; y las representantes del Grupo Soledad, Jésica Pérez y Rosa Pérez.

Además, se contó con parte del equipo de voluntariado ilicitano, con mención especial al colaborador venezolano Juan Arcides, quien se ha dedicado a guiar a los niños de los seis centros educativos que han visitado la exposición, entre los que cuatro de ellos han recibido, además, un taller formativo.

Reconocimientos

El presidente de Cruz Roja recalcó la valentía de Arcides, quien “tuvo que huir de su país porque no se podía discrepar sobre lo que estaba al frente de su gobierno”, habiéndose dedicado durante años a la ingeniería petrolífera en Petromed, una empresa de su país natal.

El presidente de Cruz Roja de Elche, Antonio Ramón Guilabert, otorga diploma al colaborador Juan Arcides. / INFORMACIÓN

También se incidió en la “indispensable labor” durante la dana de Valencia de Neumáticos Soledad, quienes, tal y como expresa Guilabert, “cuando estábamos en la situación más agobiante posible, cuando estábamos metidos entre barro y nuestros vehículos pinchaban, tuvieron el enorme detalle de permitirnos reparar todas las ruedas gratuitamente en Valencia, y eso es un gesto que queremos hoy reconocer aquí”.

La Cruz Roja

La concejala Celia Lastra también reivindicó la labor de la organización y subrayó la importancia de dar a conocer su trabajo para “contrarrestar todas esas campañas que ha habido contra la Cruz Roja y que me parecen desproporcionadas e injustas, con unas ganas de hacer daño increíbles”. Asimismo, insistió en que “hay que seguir difundiendo la labor de la entidad” y avanzó que “en septiembre organizaremos algo para darle difusión al trabajo con la acción humanitaria”.

Por su parte, el representante del área cultural de El Corte Inglés, José Navarro, también intervino durante el acto. Mostró su deseo de repetir la experiencia con Cruz Roja e incidió en la importancia de dar a conocer “la labor de la organización, que no es pequeña y que se sustenta en el voluntariado”.