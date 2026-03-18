La UMH de Elche impulsa 140 actividades en su Semana Sostenible 2026

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche celebrará del 23 al 28 de marzo la Semana UMH Sostenible 2026, una iniciativa con la que la institución académica pretende acercar la sostenibilidad al día a día de la comunidad universitaria y de la sociedad. El programa, organizado por el Área Ambiental y Desarrollo Sostenible en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC) Jesús Carnicer, se desarrollará en distintos espacios del campus de Elche con una amplia oferta de actividades.

El objetivo de esta propuesta es fomentar la concienciación ambiental mediante acciones prácticas, divulgativas y participativas, dirigidas tanto a estudiantes como al conjunto de la ciudadanía, en una semana que combina formación, divulgación científica y actividades lúdicas.

Talleres, charlas y visitas durante toda la semana

La programación incluye una amplia variedad de iniciativas que abordan la sostenibilidad desde distintas disciplinas. Entre ellas destacan talleres como Moda sostenible, Gestiona tu finca o Palma blanca, así como visitas guiadas a la exposición Latidos de Gea, ubicada en el edificio La Valona. También se han organizado charlas como De la idea a la obra de arte o Crear juntos sostenibilidad: arte, ciencia y construcción colectiva.

Estas actividades estarán impartidas por personal investigador y docente de distintos ámbitos, entre ellos el grupo de Edafología y Tecnologías del Medio Ambiente, el Área de Ecología, el Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental (CIAGRO), el grupo de Economía, Política y Desarrollo Agroambiental y del Medio Rural o el Departamento de Arte.

Actividades de la Semana Sostenible de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

Actividades diarias con enfoque práctico

El programa se distribuye a lo largo de toda la semana con propuestas específicas cada día. El lunes 23 se inicia con el taller “Entre escamas y caparazones”, centrado en la herpetofauna. El martes 24 se intensifica la actividad con talleres sobre el suelo, aves o gestión agrícola, además de una charla artística.

El miércoles 25 se celebrará una charla sobre sostenibilidad colaborativa, mientras que el jueves 26 se combinarán visitas guiadas, actividades sobre rastros de mamíferos y nuevas sesiones divulgativas.

El viernes 27 se concentrarán talleres como Biochar, Moda sostenible o iniciativas vinculadas a la cooperación internacional, junto a visitas guiadas. Finalmente, el sábado 28 se cerrará la semana con actividades como Cartografiar la Tierra, talleres sobre palma blanca y nuevas charlas sobre cambio climático, además de recorridos por las exposiciones.

Todas las propuestas combinan contenidos teóricos con experiencias prácticas para facilitar la comprensión de los retos ambientales actuales.

Recogida solidaria y gestión de residuos

De forma paralela, la UMH pondrá en marcha acciones vinculadas a la economía circular y la gestión de residuos. Durante la semana se realizará una recogida solidaria de bicicletas y accesorios de segunda mano, así como la instalación de contenedores en todos los edificios del campus para la recogida de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

Estas iniciativas buscan implicar directamente a la comunidad universitaria en prácticas sostenibles y fomentar la reutilización de materiales.

Consulta del programa completo

La programación completa, con horarios y ubicaciones detalladas, puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.umhsostenible.com/noticias-medio-ambiente/semana-umh-sostenible-2026-869

Con esta nueva edición, la UMH refuerza su apuesta por la divulgación ambiental y la sensibilización en materia de sostenibilidad, integrando conocimiento científico, participación social y acciones concretas orientadas a mejorar el entorno.