Vox propone en Elche un plan de choque para frenar los cierres industriales

El Grupo Municipal Vox en Elche ha registrado una moción para el próximo pleno con la que reclama un “plan de choque” frente al cierre y la fuga de empresas, una situación que atribuye a la presión fiscal, la burocracia y la competencia exterior. La iniciativa busca, según la formación, proteger el tejido empresarial local y revertir lo que considera una pérdida de competitividad en el municipio.

La propuesta se enmarca en un contexto que Vox califica de deterioro del motor industrial ilicitano. La formación sostiene que la situación actual no es coyuntural, sino consecuencia directa de políticas económicas que, a su juicio, perjudican a empresarios y autónomos.

Críticas a la presión fiscal y la burocracia

Desde Vox aseguran que el problema responde a un modelo que penaliza la actividad empresarial. En este sentido, afirman que “lo que estamos viendo con el cierre y fuga de empresas no es casualidad. Es el resultado de tratar a nuestros empresarios como cajeros automáticos”. A su juicio, la competitividad de Elche se encuentra en una situación “extrema” debido a una presión fiscal que consideran injusta, así como a una carga burocrática elevada.

La formación también apunta a la competencia internacional como otro de los factores que afectan al tejido productivo local, al considerar que los productos extranjeros no operan bajo las mismas condiciones que las empresas españolas.

Con esta moción, Vox pretende que el pleno municipal respalde una serie de medidas dirigidas a frenar la pérdida de actividad económica y reforzar la posición de las empresas ilicitanas.

El concejal de Vox Samuel Ruiz durante uno de los recientes plenos en Elche / Áxel Álvarez

Reproches a sindicatos y situación del autónomo

La iniciativa incluye duras críticas al papel de los sindicatos, a los que Vox acusa de no posicionarse ante el incremento de las cuotas de autónomos previsto para 2026. En este sentido, la formación los califica de “apéndices del Gobierno” y considera incoherente su defensa del empleo.

Según Vox, el aumento de costes para los trabajadores por cuenta propia está agravando la situación del colectivo. En sus declaraciones, advierten de que “si el autónomo ilicitano se ahoga, el trabajador acaba en el paro de forma irremediable”, relacionando directamente la supervivencia de estos profesionales con el mantenimiento del empleo.

Reforma del IRPF y rechazo a políticas ambientales

Entre las medidas planteadas en la moción destaca una propuesta de reforma del IRPF para autónomos y pequeños empresarios. Vox plantea un modelo con tramos reducidos que, según defiende, aliviaría la carga fiscal sobre las economías más pequeñas. En concreto, propone aplicar un 15% para rentas entre 22.000 y 70.000 euros, y un 25% a partir de esa cifra.

Además, la formación rechaza lo que denomina “expolio fiscal” y critica las políticas medioambientales impulsadas desde el ámbito estatal y europeo, a las que se refiere como “peajes climáticos”. Considera que estas medidas perjudican la competitividad de las empresas locales frente a terceros países.

En este contexto, Vox defiende un modelo basado en la libertad económica y la seguridad jurídica. Según concluye el portavoz, “No queremos que las empresas se queden en Elche por obligación o por miedo, sino porque encuentren aquí un refugio de libertad económica y seguridad jurídica”.

Llamamiento al pleno municipal

La formación busca con esta iniciativa el respaldo unánime del pleno para impulsar medidas de apoyo al tejido empresarial. Vox plantea el debate en términos de urgencia, al considerar que la continuidad de la industria local está en juego.

En este sentido, advierten de que la falta de actuación podría agravar la situación actual y provocar un mayor deterioro del sector. La moción, según sostienen, pretende abrir un debate sobre el modelo económico y las políticas que afectan a la actividad productiva en el municipio.

De este modo, Vox sitúa en el centro de la discusión la necesidad de reducir cargas fiscales y administrativas como vía para frenar el cierre de empresas y favorecer la permanencia de la actividad industrial en Elche.