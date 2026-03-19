La pasarela de Altabix en Elche abre a mediados de abril para cumplir demandas de privacidad de los vecinos

La apertura de la pasarela peatonal de Altabix, una de las infraestructuras llamadas a coser dos áreas residenciales separadas durante años por la línea férrea Alicante-Murcia, se retrasará hasta mediados de abril para incorporar mejoras reclamadas por vecinos del entorno y rematar la urbanización exterior tras obligados retrasos por las últimas lluvias. El Ayuntamiento de Elche sitúa ahora el final de los trabajos en torno al 13 de abril, una prórroga que el gobierno local considera "más que justificada" por la introducción de cambios en el proyecto una vez comprobado sobre el terreno el impacto visual de una parte de la estructura sobre viviendas próximas, así como por la incidencia de la climatología en la fase final de obra y otras mejoras que se han introducido en el entorno.

La proximidad con algunas viviedas de la pasarela de Altabix en Elche ha obligado a panelar algunas partes para evitar pérdida de privacidad de los vecinos / Áxel Álvarez

La infraestructura, ya muy avanzada, está concebida para enlazar los sectores E-24 y E-20, dos zonas de expansión del barrio de Altabix separadas por el trazado ferroviario. La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 2,7 millones de euros y forma parte de la estrategia municipal para mejorar la movilidad peatonal y facilitar una conexión directa, segura y accesible entre ambos lados de las vías en una de las áreas de mayor crecimiento urbano de la ciudad.

Privacidad y alumbrado en la recta final

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, explicó que el aplazamiento responde principalmente a la decisión municipal de introducir mejoras a partir del diálogo con los residentes más próximos. Según detallaba el edil a INFORMACIÓN, una de las plataformas quedaba a la altura de balcones de edificios cercanos, lo que generó inquietud entre algunos vecinos por la pérdida de intimidad.

Las obras continúan en la pasarela de Altabix en Elche tras las lluvias de las útlimas semanas / Áxel Álvarez

“Estamos mejorando ante los cambios solicitados por los vecinos”, resumió Guilabert, que precisó que el Ayuntamiento mantuvo conversaciones con los afectados y asumió la necesidad de actuar. “La plataforma se ponía a la altura de los balcones”, señaló Guilabert, quien añadió que los residentes trasladaron al Consistorio que con esa disposición “perdían privacidad”. A partir de ahí, el Ayuntamiento ha solicitado la colocación de un panelado que impida la visión directa hacia las viviendas. “Hemos solicitado que se instale un panelado, del estilo de la valla del Parque Municipal, que impida ver los balcones”, explicó.

Junto a esta modificación, el gobierno municipal ha pedido también mejoras en el sistema de alumbrado, de forma que la infraestructura gane en confort y seguridad cuando entre en servicio. Guilabert insistió en que esos cambios se han decidido con la obra ya muy avanzada, una vez finalizada la gran infraestructura y detectadas cuestiones que, a juicio del Ejecutivo, merecían corrección antes de la apertura definitiva. También ha habido una ampliación y mejora en zonas ajardinadas.

Las lluvias frenan el hormigonado final

A las peticiones vecinales se ha sumado el efecto de la meteorología en los remates pendientes. El concejal señaló que las lluvias de las últimas semanas han impedido ejecutar con normalidad algunos trabajos finales, especialmente los relacionados con el hormigón y la adecuación del entorno. “No puedes terminar de trabajar con el hormigón si te está lloviendo”, indicó. Y no solo eso: “No solo es que deje de llover, es que además tienes que esperar a que el terreno esté seco para poder echar el hormigón. Si no, no fragua bien”.

Los vecinos se han quejado de falta de privacidad por la altura del paso elevado / Áxel Álvarez

Esa circunstancia ha obligado a ampliar el plazo inicialmente previsto, aunque desde el Ayuntamiento se defiende que se trata de un retraso “totalmente justificado” tanto por la climatología como por la voluntad de atender las demandas vecinales. La actuación, por tanto, sumará alrededor de un mes y medio más sobre la previsión inicial para completar una fase final en la que también se integran mejoras paisajísticas y de urbanización exterior.

La obra no se limita al tablero que salva las vías. El proyecto incluye la adecuación de los accesos, la incorporación de zonas verdes, iluminación, cerramientos protectores y otros elementos de seguridad en los laterales. Todo ello forma parte de una intervención más amplia que busca integrar la pasarela en su entorno y convertirla en una conexión cotidiana para residentes, estudiantes, peatones y usuarios de movilidad personal.

Unir dos barrios separados por las vías

La pasarela de Altabix presenta 44 metros de longitud y 5,5 metros de anchura, dimensiones que permiten el paso simultáneo de peatones, bicicletas y patinetes. El tablero se eleva alrededor de siete metros sobre la infraestructura ferroviaria para cumplir con el gálibo exigido por la normativa. La estructura se apoya en rampas accesibles y, en uno de sus extremos, incorpora además escaleras para adaptarse al desnivel del terreno y facilitar la entrada desde las calles próximas.

Su montaje exigió una coordinación técnica con Adif, ya que la colocación de la estructura principal sobre las vías tuvo que realizarse en horario nocturno y dentro de una ventana sin circulación ferroviaria. Ese tablero completo se instaló en una sola operación, uno de los momentos más delicados de toda la obra.

Las obras principales han finalizado pero quedan los panelados y algunos trabajos de jardinería / Áxel Álvarez

Más allá de la solución técnica, el Ayuntamiento subraya el valor urbano de una infraestructura largamente reivindicada. Guilabert la definió como “una reivindicación histórica de muchísimos años” y sostuvo que permitirá suturar una fractura urbana muy evidente en Altabix. “Lo que va a hacer es unir a un barrio como es el barrio de Altabix que estaba totalmente dividido por la piel del tren. Ahora lo que vamos a conseguir es conectar un barrio separado”, señaló el edil.

El gobierno local aprovecha además esta actuación para reivindicar su gestión política del proyecto. Guilabert aseguró que fue el actual Ejecutivo de PP y Vox el que logró desbloquear administrativamente una obra que antes no había podido ejecutarse. Según su versión, el proyecto previo impulsado por los socialistas no tenía las autorizaciones necesarias y ha sido el actual equipo de gobierno el que ha obtenido los permisos para hacerlo realidad.

Cuando entre en funcionamiento, la pasarela reducirá de forma notable los tiempos de desplazamiento entre los dos lados de las vías, especialmente para quienes se mueven a pie hacia centros educativos, instalaciones deportivas o zonas comerciales del entorno. También facilitará la movilidad diaria de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte urbano y reforzará la continuidad del tejido residencial en una zona en expansión.