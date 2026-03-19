Una experiencia de cine a la luz de las velas en el Gran Teatro de Elche

Un sueño de una veintena de jóvenes músicos de todo el país que ha terminado llevando la escencia del séptimo arte bajo la luz de las velas. Este mismo viernes 20 de marzo el Gran Teatro de Elche acogerá un espectáculo que busca ir más allá del formato tradicional de concierto. Bajo el título "Aurum (Bandas Sonoras a la Luz de las Velas)", la Orquesta y Coro de Cámara Sonora interpretará algunas de las composiciones más emblemáticas del cine en un montaje escénico que combina música en directo, narración y una iluminación diseñada para envolver al público en una atmósfera íntima.

La propuesta llega por primera vez a la ciudad y forma parte de una gira nacional con la que el proyecto está consolidando su crecimiento en diferentes escenarios. Uno de los puntos de inflexión del proyecto fue cuando pudieron presentar el espectáculo en el Teatro Lope de Vega de Madrid, en plena Gran Vía, donde lograron reunir a cerca de 1.400 espectadores sobre un escenario que acoge desde hace años propuestas tan icónicas como el musical del Rey León.

Para el equipo, ese concierto supuso un punto de inflexión que confirmó el potencial de la propuesta. Tal y como narra su director artístico, Bartomeu Tur, el espectáculo se inscribe en un contexto cultural en el que los conciertos temáticos y las experiencias a la luz de las velas se han popularizado. Sin embargo, el proyecto pretende diferenciarse apostando por una escala escénica mayor y por un planteamiento artístico más ambicioso. En su caso, explica, las velas no son el elemento central, sino un recurso escénico que ayuda a crear atmósfera. “La gente suele asociar este tipo de conciertos con formatos pequeños o muy íntimos”, señala. Si bien, defienden que a través de esta propuesta el objetivo es trasladar esa estética a un espectáculo de gran teatro.

Viaje emocional

El repertorio está construido a partir de algunas de las bandas sonoras más reconocibles de la historia del cine. Durante el concierto sonarán composiciones de películas como Gladiator, Titanic, Braveheart, El Príncipe de Egipto, Pearl Harbor, Cinema Paradiso, La La Land o El Fantasma de la Ópera, entre otras.

La elección de este repertorio no es casual. Según Tur, las bandas sonoras poseen una capacidad especial para conectar con el público porque están ligadas a recuerdos, imágenes y emociones compartidas. “La música de cine crea automáticamente un imaginario en la cabeza del espectador”, narra.

Aun así, el director rechaza la idea de que el auge de este tipo de conciertos responda únicamente a la nostalgia. A su juicio, la música de cine no sustituye a otros géneros, sino que convive con ellos dentro del panorama cultural actual. Lo importante, afirma, es el mensaje que cada espectáculo quiere transmitir y el tipo de conexión que busca con el público.

Una violinista de la orquesta Sonora / INFORMACIÓN

Más que un concierto

Uno de los aspectos que definen la propuesta es su concepción como una experiencia escénica completa. Además de la música, el espectáculo incorpora un hilo narrativo que acompaña las interpretaciones y construye un relato a lo largo del concierto.

El objetivo es romper con la dinámica habitual de los conciertos clásicos, donde el público escucha las piezas de forma consecutiva. Plantean que con este formato el espectador se siente parte de lo que ocurre en el escenario y que la música se convierte en una herramienta para evocar recuerdos y emociones.

Y, en resumidas cuentas, esa voluntad de generar una experiencia más inmersiva responde también a los cambios en la forma en que el público se acerca a la cultura. En un momento en el que la oferta de ocio es cada vez más amplia, los creadores buscan fórmulas capaces de captar la atención del espectador y de ofrecerle algo más que una simple actuación musical.

Autoproducción

Lo curioso es que el crecimiento de "Aurum" ha estado marcado por una decisión que no es habitual en proyectos de esta escala: la autoproducción. Y es que todo el espectáculo, desde el diseño artístico hasta la gira, ha sido impulsado por el propio equipo de músicos y gestores culturales que integran Sonora.

Exponen que este modelo implica asumir todos los riesgos, tanto artísticos como económicos sin el respaldo directo de grandes instituciones o productoras. A pesar de ello, el director artístico defiende que la independencia ha sido clave para desarrollar el concepto del espectáculo tal como lo imaginaban. La actual gira, que se desarrolla durante los primeros meses de 2026, está llevando el proyecto a ciudades que acogen la experiencia por primera vez.

Reacción

Más allá de las cifras de asistencia, Tur destaca que lo que más le sorprende es cómo conectan con distintas generaciones. “Te hablan de recuerdos personales, de momentos de su vida ligados a esas películas”, comenta.

Noticias relacionadas

Crecimiento

La compañía reúne a músicos procedentes de distintas partes de España, desde Oviedo hasta Granada, que actualmente trabajan en Madrid, donde se encuentra el centro de operaciones del proyecto. Tur, originario de Ibiza, bromea con su cercanía geográfica con la provincia de Alicante, aunque reconoce que en la plantilla actual no hay músicos alicantinos. No descarta, sin embargo, que en el futuro se incorporen artistas de la zona a la agrupación.