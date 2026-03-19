El bipartito de PP y Vox en Elche convocaba a principios de esta misma semana la mesa de las energías renovables con el fin de dar cuenta de la fase en la que se encuentra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pasará por el pleno de este mes y que empezó a tramitarse hace dos años y medio. Con este cambio, se quería regular y limitar la implantación de plantas solares en el Camp d’Elx. Un largo camino que incluso llevó a que, por seguridad jurídica, se decretara la suspensión de licencias para que no se tramitaran nuevas autorizaciones mientras que no se aprobara de forma definitiva la reforma y que, en septiembre de 2024, decayó, sin nuevo planeamiento y sin limitaciones para los nuevos permisos. Es en este contexto en el que el grupo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), que desde el principio han sido de los más críticos con las plantas por el daño en el entorno, han vuelto a alzar la voz. Los conservacionistas lo hacen para quejarse de que, a su juicio, la modificación del Plan General no va a detener la ocupación del suelo no urbanizable en Elche. Con el agravante, además, según sus cálculos, de que, en estos momentos, las plantas solares autorizadas en Elche ocupan ya una superficie equivalente a 584 campos de fútbol.

Una de las plantas solares con las que cuenta la provincia en estos momentos. / Áxel Álvarez

Los últimos casos

En concreto, según las cifras que manejan desde AHSA, en la actualidad, son 27 las plantas con permisos en el término municipal ilicitano, después de que hace unos días el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara la autorización de tres nuevas instalaciones fotovoltaicas, las FV Luis Mora 1, 2 y 3, en Torrellano Bajo, “en otro claro caso de fraccionamiento de proyectos, ya que lo que debería ser una única planta que tendría que tramitarse de forma ordinaria se trocea en tres plantas que se tramitan de forma urgente para aligerar, y cuando la promotora es la misma para las tres, Himin Investments 2, que tiene su domicilio social en la Plaça de Baix”, explica el vicepresidente de AHSA, Miguel Ángel Pavón.

Los números

Con estas tres nuevas centrales, contra las que también presentaron alegaciones los ecologistas, Elche, según detalla Pavón, cuenta con 25 instalaciones con el plácet de la Generalitat -aunque el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, elevó la cifra a 26 el pasado lunes-, a las que se suman las dos con el permiso del Gobierno central, que serían las de El Secarral y Lucinala. Las 27, en su conjunto, llegan a 292 hectáreas de ocupación, de las que 166 se corresponden a las plantas con autorización autonómica y 126 a las del Ejecutivo central. Además, según los números que hacen desde Amigos de los Humedales, quedarían doce más en tramitación, todas autonómicas, que sumarían 66 hectáreas más, lo que, para Pavón, “es un completo despropósito para el territorio configurado por el suelo no urbanizable ilicitano”.

Una planta solar situada en la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Alegaciones y recursos de alzada

De hecho, el colectivo ya ha alegado contra 35 plantas y ha llegado a interponer recursos de alzada contra 12 centrales, el último contra la FV Jubalcoy I, y ahora harán lo mismo contra las tres plantas FV Luis Mora, por lo que implica esta ocupación para el Camp d’Elx cuantitativa y cualitativamente, y en estos últimos tres casos, además, por la cercanía a la Torre de La Canyada, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), ya que, según indica Pavón, estas instalaciones invaden 3,66 hectáreas del entorno de 500 metros en torno a la construcción.

Una zona cercana a Gran Alacant en la que está proyectada una planta solar. / Áxel Álvarez

“Suma y sigue”

“En agosto de 2024 las plantas autorizadas eran once, dos estatales y nueve autonómicas; y año y medio después son ya 27”, lamenta Miguel Ángel Pavón. La situación es tal que añade que, si en agosto de 2024 la superficie que ocuparían esas once plantas autorizadas era equivalente a 436 campos de fútbol, hoy las 27 plantas autorizadas llegarían a 584 estadios. “Y suma y sigue con las que quedan pendientes de autorizar por la conselleria, porque vemos que las van a autorizar todas hasta llegar a 39 plantas”, sentencia, al tiempo que pone el foco en que la suspensión municipal de licencias que, en realidad, solo estuvo vigente doce meses y decayó hace año y medio, no ha servido para nada, con el matiz de que en año y medio la superficie autorizada ha aumentado un 33 %, según sus cálculos.

Plan General

“Lamentablemente, la modificación del Plan General no parece que vaya a detener la ocupación del suelo no urbanizable ilicitano con las 27 plantas solares que ya se han autorizado entre la Generalitat y el Gobierno central, según nuestros datos”, mantiene el vicepresidente de AHSA. “Una ocupación que afecta al entorno de humedales protegidos como el Clot de Galvany y las Salinas de Santa Pola en zonas como Balsares o Asprillas, de huertos de palmeras del Camp d’Elx en Perleta o Asprillas e incluso de un BIC como la Torre de La Canyada en Torrellano Bajo”, detalla. Es más, pone el foco en que “el efecto de la modificación del Plan General va a ser irrelevante respecto a las plantas ya autorizadas, que van a suponer una agresión al paisaje del Camp d’Elx que ninguna administración, ni local, ni autonómica, ni estatal, va a detener”, y añade que “se prima la especulación sobre el suelo no urbanizable a la implantación racional de las energías renovables en el territorio”. Para el vicepresidente de AHSA, en Elche, “en vez de priorizarse la ocupación con placas de las cubiertas de edificios ya construidos sobre suelos ya urbanizados, se ampara la ocupación de suelos no urbanizables que deberían dedicarse a la actividad agrícola, al mantenimiento de formaciones forestales o a la conexión ecológica entre espacios naturales de interés".